Миранчук раскрыл секрет уверенной победы России над Боливией: что помогло

Полузащитник сборной России и клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук поделился впечатлениями после уверенной победы национальной команды над Боливией со счётом 3:0 в контрольном матче, состоявшемся в Москве.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эмоции после победы

Футболист отметил, что рад вернуться на родной стадион и сыграть при поддержке российских болельщиков. Несмотря на прохладную погоду, трибуны были полны, и команда почувствовала сильную атмосферу домашнего матча.

"Какие могут быть ощущения, когда выиграли 3:0 у себя дома в такую погоду? Но люди пришли, поддержали, надеюсь, им понравилось. Самые лучшие ощущения, возвращаюсь к себе домой с хорошим настроением", — сказал полузащитник Алексей Миранчук в беседе с "Чемпионатом".

По словам игрока, игра получилась динамичной, а сборная сумела реализовать свои моменты и контролировать ход встречи.

Возвращение уверенности

Эта победа стала для россиян очередной в серии успешных товарищеских матчей. В последних четырёх встречах команда не знает поражений: трижды побеждала и один раз сыграла вничью.

Россияне одолели сборные Катара и Беларуси с одинаковым счётом 4:1, выиграли у Ирана 2:1 и разошлись миром с Иорданией — 0:0. Такой результат, по мнению экспертов, говорит о том, что сборная постепенно набирает форму и находит стабильность перед будущими официальными матчами.

Поддержка болельщиков и настрой команды

Миранчук подчеркнул, что поддержка трибун остаётся важнейшим фактором для игроков. Атмосфера матча, по его словам, помогла сохранить концентрацию и довести встречу до уверенной победы.

Полузащитник добавил, что команда стремится демонстрировать содержательный футбол и радовать болельщиков не только результатом, но и качеством игры.

Автор Светлана Нерадовская
