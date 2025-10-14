Карпин раскрыл секрет победы России над Боливией: что изменило игру

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:30
Спорт

Российская сборная по футболу уверенно обыграла команду Боливии со счётом 3:0 в товарищеском матче, прошедшем на столичной "ВТБ Арене". После игры главный тренер национальной команды Валерий Карпин подвёл итоги встречи и рассказал, как оценивает действия игроков и соперника.

Валерий Карпин
Фото: soccer.ru by Артём Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерий Карпин

Итоги матча и ожидания тренера

Карпин отметил, что стиль игры боливийцев не стал для него неожиданностью. По его словам, тренерский штаб внимательно изучал соперника, анализировал матчи отборочного цикла и предполагал, какой футбол та покажет команда Южной Америки.

"Ожидания от того футбола, в который играет Боливия, оправдались. Когда изучали соперника, то, что они пытаются делать в отборочных играх, они тоже сегодня пытались сегодня делать", — сказал главный тренер Валерий Карпин в разговоре с "Чемпионатом".

Первый тайм, по признанию наставника, получился особенно ярким: команда демонстрировала высокий темп, активно шла вперёд и добилась комфортного преимущества. После перерыва игра стала спокойнее, что, по мнению Карпина, объясняется и заменами, и счётом на табло.

Анализ игры и ротация состава

Главный тренер подчеркнул, что задача матча заключалась не только в победе, но и в возможности протестировать различные сочетания игроков. Он отметил, что команда выполнила установку, а товарищеская встреча позволила посмотреть в деле многих футболистов.

"Посмотреть точно удалось. Я смотрел же на поле. Первый тайм понравился, второй тайм — не так, как первый. Возможно, это связано с заменами, со счетом. При счете 3:0 не так правильно выполняли задание. Где-то не добегали, где-то опаздывали", — отметил Карпин после матча.

Подготовка к будущим встречам

Несмотря на уверенную победу, наставник подчеркнул, что расслабляться рано. Команда продолжит работу над скоростью принятия решений и взаимодействием линий на поле. По его словам, подобные контрольные матчи помогают тренерскому штабу отточить тактические схемы и выстроить более чёткие связки перед официальными играми.

Российские болельщики, в свою очередь, положительно оценили результат, отметив, что сборная действует уверенно и показывает прогресс в атаке.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
