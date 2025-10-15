Многие уверены: чем больше в рационе овощей, круп и "полезных" продуктов, тем быстрее уйдут лишние килограммы. Но врачи всё чаще говорят о другой стороне правильного питания — скрытой реакции иммунной системы, которая способна свести к нулю все усилия по снижению веса. Некоторые продукты, даже самые безобидные на вид, могут вызывать хроническое воспаление и мешать обмену веществ.
"Более правильным будет спросить у своей иммунной системы, какие продукты стоит исключить, а какими расширить рацион", — сказала врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина.
Иммунная система способна воспринимать даже привычные продукты как угрозу. В результате в организме возникает воспаление замедленного типа. Симптомы могут быть самыми разными — от усталости и отёков до высыпаний или постоянного чувства тяжести. У некоторых людей набор веса связан не с жиром, а с задержкой жидкости, вызванной этой иммунной реакцией.
При этом воспаление не ограничивается одним органом — оно охватывает всё тело. Такой процесс становится фоном для множества хронических проблем: от мигреней и расстройств пищеварения до депрессии.
"Определить продукты, которые поддерживают воспаление, без лабораторных методов невозможно", — пояснила Сережина.
Врачи обычно предлагают вести пищевой дневник: записывать, что вы ели, и какие симптомы появляются в течение последующих суток. Однако этот способ подходит не всем — рацион большинства людей ограничен 20-40 привычными продуктами, и отследить реакцию на каждый сложно.
Поэтому всё чаще используют лабораторные тесты, которые измеряют уровень иммуноглобулинов G — антител, показывающих, какие продукты организм воспринимает как чужеродные. Современные анализы позволяют проверить реакцию сразу на 286 компонентов: от распространённых круп и молочных продуктов до экзотических фруктов или скрытых добавок в промышленной пище.
Результаты исследования делят продукты на три категории — нейтральные, умеренно реактивные и воспалительные. Исключив "провокаторов" и подобрав альтернативы из безопасного списка, можно составить полноценный рацион без строгих диет. Такой подход снижает нагрузку на иммунитет и помогает естественным образом сбросить вес.
"Продукты чередуются, чтобы снизить нагрузку на иммунную систему. Уже в первые месяцы уходит лишняя жидкость — иногда до 7-9 кг", — отметила эксперт.
Главный принцип — разнообразие. Один день — рыба, другой — птица, затем — говядина. То же правило распространяется на овощи и фрукты: они не должны повторяться ежедневно. Это помогает не только снизить вес, но и поддерживать здоровье кожи, суставов и гормонального фона.
Такой подход делает процесс питания осознанным: человек перестаёт "воевать" с телом и начинает слушать его сигналы.
Некоторые пытаются самостоятельно исключить подозрительные продукты. Но без точных данных можно "выпасть" из баланса: убрать важные источники белка или витаминов, не добившись результата. Кроме того, пищевая непереносимость не всегда очевидна — реакцию может вызывать, например, не молоко, а его белок казеин, скрытый в сырах или йогуртах.
Поэтому без лабораторной диагностики такой подход скорее интуитивный и редко эффективен в долгосрочной перспективе.
Как выбрать лабораторию для анализа?
Важно, чтобы исследование проводилось с сертифицированными тест-системами и включало широкий список продуктов — от злаков до добавок.
Сколько стоит анализ?
Цена зависит от количества тестируемых компонентов. В среднем — от 6 до 20 тысяч рублей за расширенную панель.
Что лучше: диета по калориям или по непереносимости?
Диета по калориям даёт быстрый эффект, но часто кратковременный. Питание по иммунному типу требует времени, зато результат сохраняется надолго.
Миф: пищевые тесты — это маркетинг, а не медицина.
Правда: анализ иммуноглобулинов G официально применяется в лабораторной диагностике и помогает выявлять скрытые воспаления.
Миф: если продукт "полезный", он не может быть вредным.
Правда: иммунная система индивидуальна. Даже авокадо или овсянка могут вызывать воспаление у конкретного человека.
Миф: похудение возможно только при физической нагрузке.
Правда: движение ускоряет процесс, но устранение воспалительных триггеров само по себе способствует снижению веса.
Современный подход к питанию больше не про отказ, а про осознанный выбор. Цель — не наказать себя диетой, а восстановить баланс. Когда организм освобождается от скрытого воспаления, энергия возвращается, кожа становится чище, а вес снижается естественно.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.