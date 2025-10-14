Она потеряла всё, кроме силы воли: путь Марии Бутырской от изгнания до триумфа

История Марии Бутырской — это путь через боль и преодоление, история женщины, которая сумела выстоять там, где другие ломались. Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, она прошла через унижения, потерю, предательство и обрела то, что называют настоящим счастьем — семью и внутренний покой.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мария Бутырская на четвёртом Кубке Audi по слалому

Путь чемпионки

Мария родилась в Москве 28 июня 1972 года. На лёд вышла в пять лет в клубе "Вымпел" и сразу привлекла внимание тренеров. Первые успехи пришли под руководством Ирины Нифонтовой, позже — в группе Елены Водорезовой, где юную спортсменку считали одной из самых перспективных.

Однако даже талант не гарантировал лёгкой дороги. Другой наставник, Галина Василькевич, объявила Бутырскую "без шансов" и настояла на её исключении из школы ЦСКА. Для девочки это стало ударом — она переживала стресс, потеряла уверенность и набрала вес. Но именно в этот момент проявился её характер: с поддержкой Елены Чайковской и чемпиона мира Владимира Ковалёва Мария вернулась на лёд.

В 1991 году спортсменка начала тренироваться у Виктора Кудрявцева. Уже тогда стало ясно, что перед публикой — личность, способная изменить историю российского фигурного катания, пишет "Царьград". Бронза на последнем чемпионате СССР, а затем победы на европейских и мировых первенствах закрепили её репутацию.

В 1999 году в Хельсинки 27-летняя Бутырская вошла в историю как первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании. Она трижды побеждала на чемпионатах Европы и шесть раз — на чемпионатах России. Карьеру завершила в 2003 году, оставив за собой не только медали, но и целое поколение фигуристок, вдохновлённых её примером.

Личная жизнь: испытания и трагедия

За блеском льда скрывались человеческие драмы. Первым возлюбленным Марии был предприниматель Сергей Стерлягов. Ради неё он оставил семью, но в 2001 году их история закончилась трагически. Пока Мария находилась на сборах, Сергей готовил сюрприз — делал ремонт в квартире. Когда фигуристка вернулась, любимого не оказалось. Через несколько дней его тело нашли закопанным у трассы.

Расследование, которое Бутырская проводила вместе с бывшей женой Стерлягова, показало: мужчину убил мастер по мебели.

"На похоронах невозможно было его узнать. Уже всё разложилось, не было ни носа, ничего. Его опознали только по цепочке", — рассказала Бутырская.

Убийца получил 13 лет тюрьмы, но даже оттуда пытался шантажировать спортсменку, требуя деньги.

После трагедии

После смерти возлюбленного пресса активно обсуждала роман Марии с актёром Маратом Башаровым. Позже он подтвердил, что отношения действительно были. Но, как признавалась сама спортсменка, они оказались слишком разными.

Она жила дисциплиной и режимом, он — импровизацией и праздником. Кроме того, в то время актёр был женат. Их история быстро закончилась, оставив в памяти Бутырской лишь благодарность за опыт.

Любовь вопреки

В 2005 году судьба свела Марию с хоккеистом Вадимом Хомицким, младше её на десять лет. Сначала фигуристка не воспринимала его серьёзно, но молодой спортсмен проявил настойчивость. Он ухаживал трогательно и искренне — помогал по хозяйству, встречал с цветами, чинил машину.

Мария призналась, что именно эти простые, но честные поступки помогли ей снова поверить в любовь. Их отношения выдержали испытания расстоянием, когда Хомицкий уехал в НХЛ. Несмотря на несогласие матери Марии, пара обвенчалась.

Сегодня они воспитывают троих детей: Владислава (2007), Александру (2009) и Гордея (2017). После многих лет совместной жизни супруги признаются, что разница в возрасте уже не имеет значения.

От льда к покою

После ухода из спорта Мария не покинула каток — она комментирует турниры, участвует в ледовых шоу и обучает юных фигуристов. Но главным достижением называет не титулы, а умение быть счастливой женщиной.

"Любовь — это не вспышка, а ежедневная работа. Вадим показал мне, что счастье бывает тихим и надёжным", — говорит Бутырская.

А что если… всё это было нужно

Сегодня, оглядываясь назад, Мария говорит, что не стала бы ничего менять. Спорт дал ей силу, а трагедии — понимание жизни. Она научилась ценить простые вещи: утренние завтраки с детьми, вечерние прогулки и возможность быть собой, а не "звездой".

Интересные факты

Мария Бутырская — первая россиянка, ставшая чемпионкой мира в одиночном катании (1999). За всю карьеру она шесть раз выигрывала чемпионат России. После спорта открыла собственную школу фигурного катания.

Исторический контекст

Конец 1990-х стал золотой эпохой российского фигурного катания. На фоне мужских успехов в этот период именно Мария Бутырская первой принесла России женское золото чемпионата мира. Её победа открыла дорогу новым звёздам — Ирине Слуцкой, Евгении Медведевой, Алине Загитовой.

Её стиль стал примером зрелого женского катания, где важна не только техника, но и личная история, прожитая на льду.