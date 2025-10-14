Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытая сила репы: овощ, который когда-то кормил всю Русь, снова возвращается на грядки
Замёрз не аккумулятор, а водитель: главные ошибки, убивающие батарею зимой
Туристы против хакеров: почему отдых на море всё чаще заканчивается в банке
Вода, которая тает жир: пейте по стакану в день — и тело начнёт меняться само
Каждая попытка похудеть заканчивается провалом: эти привычки отдаляют вас от цели
Ответ Стокгольму: зачем России потребовалась собственная версия Нобелевской премии по литературе
А откуда она беглая: Садальский уличил во лжи клеветников Лаймы Вайкуле
Южно-Атлантическая аномалия растёт и движется к Африке — учёные предупреждают о сбоях техники
Личное прощание Киану Ривза: что он сказал о Дайане Китон, вспоминая съёмки с Николсоном

Неожиданный способ похудеть без ограничений — тренеры пользуются им годами

Спорт

Почти каждый, кто хоть раз пытался похудеть, знает: удержать диету труднее, чем начать. Голод мешает, снижает концентрацию и заставляет срываться. Но есть способ, который помогает справиться с этим естественным чувством и при этом не лишать организм энергии. Всё дело в правильном балансе макронутриентов и, прежде всего, в белке.

Бодибилдер за обедом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бодибилдер за обедом

Почему голод возвращается

Организм — сложная система, где чувство голода управляется не только желудком, но и гормонами. Основную роль играет грелин, уровень которого растёт при недосыпе, стрессе и нерегулярном питании. Когда режим сбивается, аппетит усиливается, а контроль над рационом снижается.

Кроме того, скачки уровня сахара в крови делают человека уязвимым перед тягой к сладкому. Именно поэтому важно не только уменьшать калории, но и выбирать продукты, которые стабилизируют метаболизм.

Белок — главный инструмент контроля

Белок — это не просто строительный материал для мышц, а питательный компонент, который напрямую влияет на аппетит. Он снижает уровень грелина и стимулирует выработку гормонов насыщения:

  • замедляет пищеварение, продлевая чувство сытости;

  • стабилизирует сахар в крови, предотвращая внезапные приступы голода;

  • ускоряет обмен веществ, поскольку на его переработку организм тратит больше энергии;

  • сохраняет мышцы, что особенно важно при дефиците калорий.

Когда в рационе достаточно белка, тело не теряет мышечную массу, а значит, сжигает жир даже в покое.

Идеальное соотношение для активных людей

Большинству спортсменов и тех, кто занимается фитнесом, подходит схема, при которой белки составляют около трети рациона — примерно 30-35% от общей калорийности. Остальное делят между углеводами (35-45%) и жирами (20-30%).

Такой баланс помогает оставаться энергичным, поддерживать восстановление после тренировок и при этом создавать умеренный дефицит калорий.

Углеводы и клетчатка: энергия и комфорт

Углеводы часто воспринимают как врагов фигуры, но это ошибка. Они — источник энергии для тренировок и основа стабильного настроения. Особенно полезны сложные углеводы, богатые клетчаткой: крупы, овощи, цельнозерновые продукты.

Клетчатка:

  • добавляет объёма пище и помогает дольше не испытывать голод;

  • поддерживает здоровую микрофлору кишечника;

  • улучшает усвоение витаминов и минералов;

  • стабилизирует эмоциональный фон.

Правильные жиры — союзники в диете

Полностью исключать жиры нельзя. Полезные жиры из авокадо, орехов, оливкового масла и рыбы участвуют в выработке гормонов, улучшают усвоение витаминов A, D, E и K, а также способствуют чувству насыщения.

Главное правило — умеренность. Небольшие порции качественных жиров помогают не переедать вечером и поддерживать стабильный уровень энергии.

Как распределять питание в течение дня

  1. Завтрак — источник белка и сложных углеводов (овсянка с яйцом или творог с ягодами).

  2. Обед — сочетание белка, овощей и крупы.

  3. Ужин — лёгкий белковый приём с клетчаткой, например, рыба и салат.

  4. Перекусы — орехи, йогурт или протеиновый батончик.

Регулярное питание каждые 3-4 часа помогает избегать пиков голода и поддерживает стабильный обмен веществ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сокращать калории слишком резко.
    Последствие: потеря мышц, слабость, переедание.
    Альтернатива: снижайте калорийность постепенно на 10-15%.

  • Ошибка: исключать углеводы полностью.
    Последствие: снижение выносливости, усталость.
    Альтернатива: выбирайте сложные углеводы и употребляйте их в первой половине дня.

  • Ошибка: питаться нерегулярно.
    Последствие: гормональный сбой, неконтролируемый аппетит.
    Альтернатива: соблюдайте режим приёмов пищи.

А что если нет возможности считать калории

Можно ориентироваться на размер порций:

  • белки — с ладонь,

  • углеводы — с кулак,

  • жиры — с чайную ложку.

Такой визуальный подход помогает держать баланс без строгих подсчётов.

Плюсы и минусы белково-сбалансированной диеты

Плюсы Минусы
Контроль голода и аппетита Требует внимательного планирования
Сохранение мышц при похудении Возможен избыток белка при ошибках
Поддержка метаболизма Нужно контролировать питьевой режим
Повышение энергии и концентрации Не подходит при некоторых заболеваниях почек

FAQ

Сколько белка нужно в день?
В среднем 1,6-2,2 г на килограмм массы тела.

Можно ли похудеть без спорта, только с белком?
Да, но тренировки ускорят процесс и помогут сохранить мышцы.

Что лучше: животный или растительный белок?
Оба важны. Главное — разнообразие источников: мясо, рыба, яйца, бобовые, молочные продукты.

Можно ли вечером есть углеводы?
Да, если это сложные углеводы и общий баланс калорий не превышен.

Мифы и правда

  • Миф: белковая диета вредна для почек.
    Правда: при здоровых почках умеренное количество белка безопасно.

  • Миф: чем больше белка, тем быстрее сжигается жир.
    Правда: избыток не ускоряет похудение и может перегрузить организм.

  • Миф: чувство голода — обязательная часть диеты.
    Правда: при правильном подборе макронутриентов можно худеть без постоянного дискомфорта.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Авто
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Главный миф о близорукости разрушен: вот что на самом деле портит зрение
Моря хранят страшную тайну: кто расправляется с акулами, не оставляя следов
Белые деревья — жизненно важная мера или пустая трата сил? Убедитесь сами
Он живёт на дне океана и сияет как металл: тайна, скрытая под километрами воды, наконец раскрыта
Из брюнетки в блондинку — без слёз и ломких прядей: правила, о которых молчат мастера
Больше рыбы — больше вкуса: Севастополь инвестирует в рыбную консервацию
Сочи не сдаётся даже под дождём: осенью курорт снова переживает туристический бум
Подготовка к зиме начинается с колёс: как выбрать резину под свой регион
Не просто еда — а энергия для победы: как правильно подкормить себя перед спортом
Он меняется быстрее, чем мода: почему грипп невозможно победить окончательно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.