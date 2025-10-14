Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обрежьте так — и крыжовник взорвётся урожаем: приём, проверенный десятилетиями
Ветер решает, куда лететь: почему полёт на шаре никогда не бывает одинаковым
Мягкое очищение как основа красоты: выбираем пенку, подходящую именно вашей коже
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Весит больше, чем звёзды: команда российских физиков создала установку для поиска тёмной материи
Когда день короче, а хандра ближе: один фрукт способен вернуть энергию и улыбку
Туры в Турцию взлетели на 218%: цены растут быстрее инфляции
Слепая зона на колёсах: как японские переселенцы доводят Россию до аварийного абсурда
Вынужденное решение Апиной: что привело певицу к суррогатному материнству после 9 лет борьбы

Электричество вместо штанги: этот новый фитнес-тренд вызывает споры даже у врачей

8:35
Спорт

Фитнес с электростимуляцией — одно из самых обсуждаемых направлений в современной индустрии тренировок. Участники надевают специальный костюм, через который проходят слабые электрические импульсы. Эти сигналы заставляют мышцы сокращаться, усиливая эффект от выполнения обычных упражнений.

EMS-тренировка в фитнес-зале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
EMS-тренировка в фитнес-зале

Считается, что занятия EMS (Electrical Muscle Stimulation) помогают быстрее прокачать мышцы и сжечь больше калорий за короткое время. Разбираемся, как появилась методика, как проходят тренировки, что говорят исследования о безопасности и помогает ли электростимуляция похудеть.

От лягушек Гальвани до фитнес-залов

История метода начинается с XVIII века. Итальянский учёный Луиджи Гальвани впервые заметил, что мышцы реагируют на воздействие электрического тока. Он проводил опыты на лягушках и доказал, что электричество вызывает сокращение мышечных волокон.

В XX веке электростимуляцию начали использовать врачи — прежде всего для лечения пациентов с атрофией мышц или после травм. Метод применялся и в космической медицине: космонавтам помогали восстанавливаться после полётов, где длительная невесомость приводит к ослаблению мускулатуры.

Позже идею подхватили спортивные физиологи. Они предположили, что электрическая стимуляция может улучшить восстановление после нагрузок и повысить эффективность тренировок. Так появилась система EMS, которая со временем превратилась в отдельное направление фитнеса.

Как проходит EMS-тренировка

Занятие строится по тому же принципу, что и классическая тренировка, но с дополнительным стимулом от электрических импульсов.

Оборудование

Участник надевает специальный костюм — жилет и шорты из неопрена с вшитыми электродами. К ним подключаются провода, ведущие к управляющему блоку. Через пульт тренер регулирует интенсивность и частоту импульсов, а также задаёт программу: можно активировать разные группы мышц или усилить воздействие на отдельные зоны.

Под костюм надевают лёгкую, облегающую одежду из влагоотводящей ткани. Перед тренировкой электроды слегка смачиваются для лучшей проводимости.

Этапы занятия

Обычно тренировка длится 25-30 минут и состоит из трёх частей:

  • зазминка — лёгкая аэробика, бег на месте, степпер или эллиптический тренажёр. Длится 5-7 минут;

  • основная часть — силовые упражнения: приседания, выпады, отжимания, планка, скручивания. Электрические импульсы заставляют мышцы сокращаться интенсивнее, чем при обычной работе. Этот блок занимает около 15-20 минут;

  • заключение — лимфодренажный массаж. Человек лежит на полу, а тренер снижает мощность импульсов до мягких, расслабляющих колебаний. Этап длится 5-7 минут и помогает снять напряжение.

Во время тренировки ощущается лёгкое покалывание, иногда — пульсация, похожая на безболезненную судорогу. Всё проходит под контролем инструктора, который следит за самочувствием и корректирует интенсивность.

Безопасность и научные данные

Современные исследования показывают, что при правильном использовании EMS-тренировки не оказывают вредного влияния на сердечно-сосудистую систему и психофизиологические функции.

Эксперимент с участием 64 человек показал: после шести недель занятий у испытуемых снизился уровень тревожности, улучшился сон, уменьшилась утомляемость. Анализ, опубликованный в 2018 году, подтвердил, что методика безопасна и для новичков с низкой физической подготовкой.

Однако существуют и противоположные мнения. В 2016 году израильские врачи сообщили о случае госпитализации спортсмена после EMS-занятия. Они предположили, что чрезмерная нагрузка и неправильная настройка оборудования могут вызвать повреждение мышечных волокон. Таким образом, ключевым фактором безопасности остаётся профессиональный контроль и умеренная интенсивность.

Противопоказания

Электростимуляция не подходит всем. Врачи выделяют абсолютные противопоказания:

  • эпилепсия;

  • беременность;

  • наличие кардиостимулятора или инсулиновой помпы;

  • грыжи (паховые, брюшные);

  • острые воспаления или заболевания в стадии обострения.

Есть и относительные ограничения, при которых тренировки возможны только после консультации врача: мышечные боли, воспаления суставов, спазмы и повышенная температура.

Так как долгосрочных клинических исследований пока немного, специалисты подчёркивают необходимость осторожности и индивидуального подхода.

Помогает ли EMS похудеть

Одно из наиболее частых ожиданий от электростимуляции — быстрое снижение веса. Действительно, импульсы повышают мышечную активность, а значит, увеличивают расход энергии. Но насколько значителен этот эффект?

В небольшом эксперименте с участием 10 женщин, занимавшихся дважды в неделю, через шесть недель наблюдалось снижение массы тела в среднем на 6%, уменьшение жировых отложений на 15% и объёма талии до 6 см. В другом исследовании с 41 участницей, тренировавшейся по 25 минут дважды в неделю, результаты были схожими.

Тем не менее оба исследования не сравнивали EMS с классическим фитнесом, поэтому нельзя однозначно утверждать, что метод эффективнее обычных тренировок. Более масштабные обзоры показывают: электростимуляция даёт сопоставимый результат по снижению жира и улучшению тонуса мышц, но за меньшее время.

Таким образом, EMS может стать удобным дополнением, особенно для тех, кто ограничен во времени или восстанавливается после травм.

Преимущества и ограничения EMS-тренировок

Преимущества Ограничения
Интенсивная работа мышц за короткое время Требуется оборудование и профессиональный контроль
Возможность индивидуальной настройки нагрузки Не подходит при ряде заболеваний
Снижение утомляемости и улучшение тонуса Эффект зависит от регулярности занятий
Может использоваться для реабилитации Недостаток долгосрочных исследований

А что если заменить классический фитнес EMS-тренировками?

Полностью отказываться от традиционных упражнений не стоит. Электростимуляция усиливает работу мышц, но не развивает координацию, гибкость и выносливость. Специалисты советуют сочетать оба подхода: использовать EMS как дополнение к обычным тренировкам или как временную альтернативу при нехватке времени.

Например, 1-2 EMS-сессии в неделю могут заменить 2-3 классических занятия умеренной интенсивности. Главное — не превышать допустимую частоту, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

FAQ

Как часто можно заниматься?
Не чаще двух раз в неделю, с интервалом не менее 48 часов между тренировками. Это позволяет мышцам восстановиться.

Нужно ли соблюдать диету при EMS?
Да. Электростимуляция помогает расходовать энергию, но без контроля питания снижение веса будет незначительным.

Можно ли заниматься без тренера?
Нет. Работа с током требует контроля специалиста, умеющего регулировать параметры и следить за состоянием клиента.

Мифы и правда

Миф: EMS заменяет полноценный спортзал.
Правда: метод усиливает эффект упражнений, но не развивает кардиовыносливость и подвижность суставов.

Миф: во время EMS мышцы сокращаются сами, а значит, можно не тренироваться.
Правда: эффективность достигается только при сочетании с активным движением.

Миф: электростимуляция опасна для сердца.
Правда: при отсутствии противопоказаний и правильной настройке она безопасна.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Наука и техника
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Наука и техника
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Еда и рецепты
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Популярное
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной

Узнайте секреты приготовления курицы в кефире! Три простых рецепта, которые сделают ваше мясо невероятно нежным и ароматным, порадуют всю семью.

Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
Последние материалы
В Шотландии готовят к продаже необычный лот: остров за цену однушки
Заказали замену — получили подмену: автосервисы нашли новый способ обдирать клиентов до гайки
Решает невозможное: нейросеть справилась с задачей трёх тел, над которой человечество билось 350 лет
Тёмное время для организма: как осенний дефицит витаминов выжигает энергию изнутри
Почти пять метров силы и тишины: редкая калуга, которой остались считанные тысячи
Возвращаем коже мягкость и комфорт: всё о правильном выборе крема для тела
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Мода на голод превратит ваши бицепсы в лёгкую жертву — пока вы думаете только о стройности
Забудьте про плиту: яблочное варенье в духовке без хлопот – гениальный способ сэкономить время и силы
От грязи к блаженству: как эта страна превратила свои грязные реки в кристальные потоки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.