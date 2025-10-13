Юные хоккеисты в опасности: этот поступок тренера Спартака вызвал шквал критики

В московской хоккейной академии "Спартак" разгорелся скандал: тренер Георгий Мишичев был уволен после появления видео, на котором он применяет физическую силу к своим подопечным. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и стал поводом для проверки со стороны правоохранительных органов.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хоккейная клюшка

Что произошло

Видео, опубликованное изданием Mash, показывает, как во время тренировки 8-летних хоккеистов тренер повышает голос, эмоционально что-то объясняет, а затем наносит несколько ударов клюшкой по шлему и спине одного из детей. После этого мужчина грубо толкает ребёнка, и тот падает на лёд.

Ролик быстро разошёлся в соцсетях, вызвав бурную реакцию у пользователей и родителей воспитанников академии. Многие потребовали немедленно отстранить тренера и провести внутреннее расследование.

Реакция академии

Руководство хоккейной школы оперативно отреагировало на произошедшее.

"Тренер уволен, перед родителями принесены извинения", — заявили представители академии "Спартака".

В администрации подчеркнули, что такие методы категорически неприемлемы и противоречат духу детско-юношеского спорта, где приоритетом являются безопасность и уважение к ребёнку.

По информации источников, академия также усилила внутренний контроль за педагогами и пересматривает стандарты поведения тренерского состава на занятиях.

Реакция родителей и последствия

Родители воспитанников уже обратились в полицию с просьбой проверить тренера на предмет возможных аналогичных случаев в прошлом. В ходе проверки изучаются все видеоматериалы и показания детей.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты наносят серьёзный ущерб репутации детского спорта и подрывают доверие родителей к спортивным школам. Важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, а тренеры выступали не как надсмотрщики, а как наставники.

Проблема не единична

Случай в "Спартаке" — не первый пример жестокого обращения с юными спортсменами. В 2023 году в одной из московских школ по фигурному катанию тренера также отстранили от работы за систематические оскорбления и психологическое давление на учеников.

Специалисты подчёркивают, что подобное поведение часто связано с устаревшими методами "жёсткой школы", которые сегодня считаются недопустимыми. Современные тренеры всё чаще используют методы позитивной мотивации, психологическую поддержку и индивидуальный подход к детям.

Академия остаётся лидером

Несмотря на скандал, хоккейная академия "Спартак" сохраняет статус одной из сильнейших в России. В этом сезоне она впервые в истории выиграла общий зачёт среди школ Москвы, а чемпионами стали сразу четыре возрастные команды. Руководство надеется, что этот инцидент станет поводом для пересмотра подходов к воспитанию юных спортсменов, чтобы подобное больше не повторилось.