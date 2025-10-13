Сборная России против Боливии: главный вопрос перед матчем — кто кого, и с каким счётом

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев уверен, что сборная России сможет одержать уверенную победу над командой Боливии в предстоящем товарищеском матче. Ветеран подчеркнул, что несмотря на возможные сложности, наши футболисты превосходят соперников по классу и физической подготовке.

"Боливия — типичная южноамериканская сборная, сопротивляться, конечно, будет, как умеет, но наши забьют 2-3 мяча и победят", — заявил бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев.

Прогноз на матч

Пономарев отметил, что российская команда способна навязать свой стиль игры даже против соперника, привыкшего к специфическим климатическим условиям. По его словам, встреча с Боливией — хороший шанс показать, что национальная сборная по-прежнему конкурентоспособна на международном уровне, несмотря на длительное отсутствие в крупных турнирах, пишет Газета.Ru.

По мнению эксперта, главным испытанием станет не уровень противника, а физическое состояние игроков, ведь матч состоится в середине осеннего сезона, когда нагрузка в клубах высока. Однако он уверен, что мотивация сыграть за страну перекроет усталость.

Где и когда пройдет игра

Товарищеский матч Россия — Боливия состоится 14 октября на московском стадионе "Динамо". Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Ожидается, что игра пройдет при аншлаге — болельщики давно не видели сборную в Москве.

Для российской команды это одна из немногих возможностей сыграть с представителем Южной Америки — из-за санкций ФИФА и УЕФА календарь сборной ограничен. Тем не менее федерация активно ищет пути для проведения международных встреч, чтобы команда не теряла форму и игровой тонус.

Футбол вне политики

После отстранения России от международных турниров в феврале 2022 года отечественные клубы и сборная не могут участвовать в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Это исключает участие в Лиге чемпионов, Лиге Европы и квалификациях на мировые и континентальные первенства.

Тем не менее российские футболисты продолжают проводить товарищеские матчи с командами из Азии, Африки и Латинской Америки, поддерживая спортивную форму и интерес болельщиков.

Футбольное сообщество надеется, что в будущем сборная России вернётся в мировое соревнование, а пока каждая игра — это возможность напомнить, что отечественный футбол жив, развивается и готов к новым победам.