Медиалига раскрывает карты: футбольные страсти накаляются до предела

Футбол часто воспринимается как шоу, где эмоции зашкаливают. Но за этим внешним накалом стоят вполне человеческие реакции, считает создатель и президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов. Он уверен, что по уровню страстей профессиональный футбол ничем не отличается от медийного.
"Мы регулярно, чуть ли не раз в неделю, видим драки профессиональных команд", — считает президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов.
По его словам, спорт — это пространство, где царят адреналин и тестостерон, а значит, эмоциональные всплески неизбежны. Иногда даже спокойные игроки поддаются импульсу и превращаются в "воинов". Однако публика чаще запоминает негативные эпизоды, а потому формирует предвзятое мнение. Осипов убеждён: стоит лишь увидеть всё изнутри — и восприятие Медиалиги меняется, пишет Газета.Ru.
Сейчас в Медийной футбольной лиге проходит Кубок — масштабное событие, собравшее самых ярких участников. В верхней сетке турнира "ФК 10" обыграл "Синдекат" со счётом 3:2 в первом матче финала. В нижней — за путёвку в суперфинал сражаются Broke Boys и LitEnergy. Проигравший из пары "Десятки" и "Синдеката" встретится с победителем нижней сетки в решающем поединке. Кульминация турнира состоится в Китае, что само по себе подчёркивает международный масштаб проекта.
Осипов уверен: страсти на поле — неотъемлемая часть футбола. Спортсмены, блогеры, зрители — все живут одними эмоциями. Именно это делает матчи захватывающими. А критика за якобы "агрессивность" Медиалиги, по его мнению, часто исходит от тех, кто не был на матчах лично. Для них футбольное шоу кажется хаотичным, но изнутри это — организованная и живая система, где каждый игрок знает правила и умеет держать эмоции под контролем.
Медийный формат объединяет игроков, блогеров, артистов, журналистов и обычных любителей футбола. Он привлекает аудиторию, которой не хватает драйва классических матчей. Здесь меньше официоза, но больше искренности — и это подкупает зрителей. Турниры Медиалиги стали настоящим событием в интернете: видеотрансляции набирают миллионы просмотров, а фанаты обсуждают каждый гол и каждое решение судей.
|Параметр
|Медийный футбол
|Профессиональный футбол
|Эмоции
|Максимальная вовлечённость, шоу
|Более строгие рамки поведения
|Цель
|Развлечение, вовлечение зрителя
|Спортивный результат
|Формат
|Команды из блогеров и звёзд
|Клубы и академии
|Влияние соцсетей
|Ключевой фактор продвижения
|Второстепенный элемент
|Атмосфера
|Свободная и творческая
|Дисциплинированная и деловая
Что, если через несколько лет медийные турниры начнут конкурировать с профессиональными лигами? Это вполне возможно. Новое поколение болельщиков хочет не только смотреть, но и участвовать — пусть даже виртуально, через соцсети. В этом смысле Медиалига — отражение современной культуры: она ближе к зрителю, понятнее и эмоциональнее.
Первые матчи Медийной футбольной лиги собрали аудиторию более миллиона зрителей онлайн.
Средний возраст участников — 25 лет, но в составе есть игроки старше 40.
Один из матчей был полностью снят и смонтирован в формате короткометражного фильма.
|Плюсы
|Минусы
|Повышает интерес к спорту у молодёжи
|Риск перерасти в шоу без спортивной составляющей
|Доступен для широкой аудитории
|Возможна потеря профессионального уровня
|Развивает командный дух и коммуникацию
|Сложнее контролировать эмоции игроков
Миф: медийный футбол — это хаос и драки.
Правда: дисциплина и правила здесь такие же строгие, как в профессиональном спорте.
Миф: игроки не тренируются.
Правда: многие команды тренируются ежедневно, а тренерский состав включает профессионалов.
Миф: это временное явление.
Правда: лига развивается, выходит на международный уровень и формирует новое направление спорта.
