Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пациенты бьют тревогу: реформа ОМС грозит развалом независимого контроля
Эти привычки водителей убивают двигатель: вы наверняка совершаете одну из них
Гигант под водой начал распадаться: процесс, который длится миллионы лет, поймали в реальном времени
Золото северных лесов: как скромная ягода оказалась мощнее аптечки и стала суперфудом
Мужчина, который женился бы на себе: как Николай Басков стал героем собственной легенды
Зачем кошки проверяют воду перед питьём: разгадан секрет, которому тысячи лет
Забудьте про подъёмы ног: это упражнение заменяет все тренировки на пресс
Тайные города Рима в Испании: стены, мосты и театры, пережившие падение империи
Спорный берег: что стало причиной конфликта вокруг недвижимости Киркорова

Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий

Спорт

Плоский живот и рельефный пресс — мечта многих, особенно перед началом летнего сезона. Это не только эстетика, но и показатель здоровья: крепкие мышцы живота поддерживают спину, улучшают осанку и снижают риск болей в пояснице. Чтобы добиться результата, не обязательно часами заниматься в спортзале — достаточно уделять 15-20 минут в день проверенным упражнениям.

Девушка выполняет упражнение на спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет упражнение на спине

Почему важно укреплять пресс

Мышцы живота участвуют во всех движениях тела: они стабилизируют позвоночник, поддерживают внутренние органы и формируют осанку. Сильный пресс помогает легче переносить физические нагрузки, повышает выносливость и даже улучшает пищеварение.

Регулярные тренировки этой зоны помогают не только подтянуть фигуру, но и ускорить метаболизм — организм начинает сжигать калории эффективнее даже в состоянии покоя.

"Главное — регулярность, а не длительность. По 10-15 минут в день могут дать заметный результат уже через месяц", — отметила фитнес-тренер Екатерина Лебедева.

Правила эффективной тренировки

Перед началом важно разогреть мышцы — достаточно сделать лёгкие наклоны, повороты корпуса и вращения плечами. Между подходами делайте перерывы по 30 секунд, а каждое упражнение выполняйте в 2-3 подхода по 15-20 повторений.

Дышите ритмично: выдох при напряжении, вдох при расслаблении. Следите, чтобы спина оставалась ровной, а мышцы пресса — постоянно в тонусе.

1. Классические скручивания

Лягте на спину, согните ноги в коленях, руки — за головой. На выдохе поднимайте верхнюю часть корпуса, стараясь не тянуть шею руками. На вдохе медленно возвращайтесь вниз.

Это упражнение укрепляет верхний пресс и помогает создать эффект "кубиков". Чтобы усложнить задачу, можно поднимать одновременно и ноги.

2. Подъём прямых ног вверх

Лягте на спину, вытяните ноги. Медленно поднимайте их под углом 90°, не отрывая поясницу от пола, затем плавно опускайте вниз, не касаясь поверхности.

Это упражнение эффективно нагружает нижний пресс, который обычно труднее всего проработать. Для начала можно держаться руками за края коврика для устойчивости.

3. Боковые скручивания

Лягте на спину, согните ноги, одну положите поверх другой. Локоть противоположной руки направляйте к колену верхней ноги, поднимая плечи.

Боковые скручивания формируют талию и прорабатывают косые мышцы живота. Главное — выполнять движение плавно, без рывков, концентрируясь на ощущении напряжения сбоку.

4. Скручивания в боковой планке

Примите положение боковой планки: опора на предплечье и стопу, тело — прямая линия. Свободной рукой дотянитесь до колена, подтягивая его к груди.

Это упражнение сочетает статическую и динамическую нагрузку, укрепляя пресс, плечи и ягодицы. Оно помогает развить баланс и координацию.

5. Одновременный подъём рук и ног

Лягте на живот, вытяните руки вперёд. Одновременно поднимайте руки и ноги вверх, напрягая спину и ягодицы, затем возвращайтесь в исходное положение.

Это упражнение развивает мышцы нижней спины, улучшает осанку и визуально "вытягивает" фигуру. Для дополнительного эффекта можно задерживаться в верхней точке на 2-3 секунды.

6. Ножницы

Лягте на спину, руки положите вдоль тела. Поднимите ноги на 15-20 см и выполняйте попеременные махи, словно режете воздух. Движения должны быть короткими и быстрыми.

"Ножницы" тренируют нижний пресс, ноги и мышцы бедра. Главное — не опускать ноги на пол и не прогибать поясницу.

Сравнение: упражнения для пресса и их зона воздействия

Упражнение Основная зона нагрузки Дополнительный эффект
Скручивания Верхний пресс Улучшение осанки
Подъём ног Нижний пресс Укрепление поясницы
Боковые скручивания Косые мышцы Формирование талии
Планка с поворотом Пресс и плечи Развитие баланса
Подъём рук и ног Спина и ягодицы Растяжка позвоночника
Ножницы Нижний пресс Сжигание жира

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с 10 повторений каждого упражнения.

  2. Постепенно увеличивайте нагрузку каждые 3-4 дня.

  3. Делайте тренировки 4-5 раз в неделю.

  4. Следите за дыханием и положением спины.

  5. Не ешьте за 1,5-2 часа до тренировки и в течение часа после неё.

  6. Завершайте занятие лёгкой растяжкой, особенно поясницы и бёдер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: тянуть голову руками при скручиваниях.
Последствие: перенапряжение шеи.
Альтернатива: держать подбородок направленным вверх и двигаться корпусом.

Ошибка: выполнять слишком быстро.
Последствие: снижение эффективности и риск травмы.
Альтернатива: медленный темп с контролем дыхания.

Ошибка: делать упражнения без разминки.
Последствие: растяжения и судороги.
Альтернатива: тёплая разминка 5 минут перед занятием.

А что если…

Даже если в день есть всего 10 минут, можно сделать мини-комплекс. Выберите 3 упражнения — скручивания, ножницы и планку — и выполняйте их в формате круговой тренировки без длинных пауз. Главное — регулярность. Такие короткие сессии помогут поддерживать тонус и держать живот плоским без переутомления.

Плюсы и минусы домашних тренировок

Плюсы Минусы
Не требуют оборудования Сложнее контролировать технику
Можно заниматься где угодно Меньше мотивации без тренера
Быстрый результат при регулярности Возможен застой без изменения нагрузки

FAQ

Можно ли тренировать пресс каждый день?
Да, но лучше чередовать интенсивные и лёгкие дни, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Через сколько появится результат?
Первые изменения можно заметить уже через 2-3 недели при регулярных занятиях и правильном питании.

Помогают ли упражнения убрать жир с живота?
Жир уходит не локально, а комплексно, поэтому важно сочетать упражнения с дефицитом калорий и активным образом жизни.

Что делать, если болит поясница после тренировки?
Снизить нагрузку и проверить технику — возможно, вы прогибаете спину при выполнении упражнений.

Мифы и правда

Миф: чтобы накачать пресс, нужно качать его каждый день часами.
Правда: короткие, но регулярные тренировки эффективнее и безопаснее.

Миф: упражнения на пресс сжигают жир в этой зоне.
Правда: жир сгорает по всему телу, а локально можно лишь укрепить мышцы.

Миф: нужно использовать тренажёры для результата.
Правда: собственный вес тела — лучший инструмент для домашнего фитнеса.

Три интересных факта

  1. Упражнения на пресс активируют до 80% мышц корпуса одновременно.

  2. У женщин при регулярных тренировках быстрее улучшается тонус кожи живота.

  3. Всего 15 минут упражнений в день снижают риск ожирения и диабета на 25%.

Исторический контекст

Ещё в 1960-х годах советские спортсмены использовали подобные упражнения для подготовки гимнастов. Сегодня эти принципы легли в основу пилатеса и функционального тренинга, которые доказали эффективность без применения тяжёлых снарядов.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Наука и техника
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Недвижимость
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Посадили тую — а весной одни рыжие пеньки? Ошибка, которую совершают все садоводы
Замена масла кажется простой процедурой: но 8 из 10 водителей делают это неправильно
Экспедиция услышала невозможное: джунгли Мадагаскара поют голосами капитанов звёздных миров
15 минут и десерт готов, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Организм превращается в мишень для любой заразы: сигнал тревоги, который легко пропустить
Египет оказался лишь учеником: древнейшие мумии нашли там, где не ждала ни одна экспедиция
ИИ берёт на себя зрение: как устройство из Сиэтла учит людей снова ходить уверенно
Париж застопорил план ЕС по российским активам: кулуары раскрывают другое настроение
Tomahawk как карточный ход: США предлагают ракеты — и одновременно двигают Киев к мобилизации
Дилеры просят нажать на тормоз: новая схема утильсбора застала авторынок врасплох
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.