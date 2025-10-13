Не любой креатин работает: как не попасть на маркетинг и выбрать то, что действительно помогает

Креатин — одна из самых популярных спортивных добавок в мире фитнеса. Он помогает повысить силу, выносливость и скорость восстановления мышц. Но формы этой добавки — порошок, таблетки, капсулы или коктейли с протеином — могут поставить в тупик даже опытных спортсменов. Разберёмся, как выбрать креатин, как его принимать и чего стоит избегать.
Креатин выпускают в разных форматах — от чистого порошка до готовых смесей. Каждый вариант имеет свои особенности:
порошок — классика. Удобно смешивать с водой, соком или протеиновыми коктейлями. Он дешевле и лучше усваивается;
капсулы и таблетки — идеальны для поездок и тех, кто не любит возиться с мерными ложками. Однако стоят дороже и усваиваются чуть медленнее;
готовые напитки или батончики — скорее маркетинговая форма. Дозировка не всегда точная, а цена завышена.
В конечном итоге всё зависит от личных предпочтений и образа жизни. Главное — не форма, а регулярность и правильная доза.
Для большинства спортсменов оптимальная норма — 3-5 граммов моногидрата креатина в день. Это количество помогает насытить мышцы без вреда для здоровья.
Приём не даёт мгновенного эффекта: накопление в организме происходит постепенно. Обычно первые результаты ощущаются через 5-7 дней регулярного приёма.
"Приём креатина безопасен и не вызывает прыщей, как предполагалось по слухам", — отметил специалист Уве Шредер из Института спортивного питания в Бад-Наухайме.
Людям с заболеваниями почек, диабетом или гипертонией стоит посоветоваться с врачом перед началом приёма добавки.
Побочные реакции при умеренном приёме редки, но знать о них стоит:
креатин притягивает воду в мышцы, поэтому вес тела может немного увеличиться;
при недостатке жидкости возможны судороги или тяжесть в желудке;
иногда при превышении дозы возникают вздутие или лёгкая диарея.
Чтобы этого избежать, пейте достаточно воды — минимум 100-150 мл на каждый грамм креатина. Лучше всего запивать добавку фруктовым соком, он ускоряет транспорт вещества в клетки.
|Форма
|Преимущества
|Недостатки
|Лучше подходит для
|Порошок
|Быстро усваивается, доступен по цене
|Требует размешивания, может иметь вкус
|Домашние тренировки
|Капсулы/таблетки
|Удобно брать с собой, точная дозировка
|Дороже, медленнее всасываются
|Путешествия, занятый график
Существует два подхода:
Постоянный приём — по 3-5 г ежедневно без перерывов. Безопасно и удобно, не требует "загрузочных фаз".
Курс с фазой загрузки — 5-7 дней по 20 г в сутки, затем 8-10 недель по 3-5 г. Этот метод применяют профессионалы, особенно в период подготовки к соревнованиям.
Кратковременный приём "от случая к случаю" смысла не имеет — креатин начинает работать только при накоплении в мышцах.
Совет: не превышайте дозу и не делайте более трёх курсов в год. Излишки не усиливают эффект, а только перегружают пищеварительную систему.
Креатин можно употреблять до или после тренировки, а также в дни отдыха.
После тренировки — лучший вариант: мышцы максимально восприимчивы, и добавка помогает восстановлению.
В дни без тренировок —- принимайте утром, натощак, с водой или соком.
Дозировка: 3-5 г в день.
Запивать: 100-150 мл воды или сока на каждый грамм.
Время: после тренировки или утром.
Регулярность: ежедневно, без пропусков.
Контроль: каждые 8-10 недель делать перерыв на 2-3 недели.
Ошибка: принимать креатин без воды.
Последствие: обезвоживание и спазмы.
Альтернатива: всегда запивать не менее 300-500 мл жидкости.
Ошибка: передозировка свыше 10 г в день.
Последствие: вздутие, диарея, нагрузка на почки.
Альтернатива: придерживаться безопасной дозы — 3-5 г.
Ошибка: нерегулярный приём.
Последствие: креатин не накапливается, эффект отсутствует.
Альтернатива: принимать каждый день в одно и то же время.
Миф 1. Креатин вызывает прыщи.
Правда. Исследования не подтверждают связь. Кожные реакции чаще связаны с потом или подслащёнными смесями.
Миф 2. Креатин опасен для почек.
Правда. При нормальной дозировке добавка безопасна, но людям с хроническими заболеваниями следует консультироваться с врачом.
Миф 3. Креатин — стероид.
Правда. Это естественное вещество, которое вырабатывается в организме и содержится в мясе и рыбе.
|Плюсы
|Минусы
|Увеличивает силу и выносливость
|Может вызывать лёгкое вздутие
|Ускоряет восстановление мышц
|Требует постоянного приёма
|Повышает энергию в клетках
|При недостатке воды возможны судороги
|Научно доказанная эффективность
|Вес увеличивается за счёт воды в мышцах
Зачем нужен креатин?
Он ускоряет энергетические процессы в мышцах, позволяя тренироваться дольше и с большей интенсивностью.
Можно ли принимать креатин с протеином?
Да, это распространённая практика. Смесь протеина и креатина помогает и в наборе массы, и в восстановлении.
Когда ждать эффект?
Через 5-10 дней ежедневного приёма, когда мышцы насыщаются креатином.
Можно ли сочетать с кофеином?
Можно, но не всем подходит. Кофеин может ослабить действие у чувствительных людей, поэтому лучше разделять приём.
