Одно движение для стройности и выносливости: простое, как приседание, но мощнее марафона

Многие мечтают о подтянутом теле, но не хотят тратить время и деньги на фитнес-клубы. В таком случае отличным решением становится берпи — простое, но крайне действенное упражнение, которое можно выполнять дома. Оно сочетает элементы кардио, силовой и функциональной тренировки, задействуя все основные группы мышц и ускоряя обмен веществ.
Берпи — это динамическое упражнение из кроссфита, сочетающее приседания, отжимания и прыжки. В классическом варианте оно выполняется без пауз и дополнительных снарядов, что делает его универсальным инструментом для домашних тренировок. Всего 10–15 минут интенсивного берпи заменяют полноценное занятие в спортзале.
Главное преимущество метода — отсутствие сложных движений и техники: всё, что нужно, — собственный вес и немного свободного пространства.
"Берпи активирует сразу несколько систем организма — дыхательную, сердечно-сосудистую и опорно-двигательную", — пояснила спортивный физиолог Марина Орлова.
Несмотря на внешнюю простоту, берпи задействует практически всё тело. Основную нагрузку получают:
мышцы пресса;
грудь;
ягодицы;
бёдра и икроножные мышцы;
мышцы рук и плечевого пояса.
Такой формат обеспечивает равномерную работу мышц и улучшает баланс между силой и выносливостью.
Быстрое сжигание калорий. Благодаря высокой интенсивности упражнения организм тратит огромное количество энергии. За 10 минут активного берпи можно сжечь до 150–200 ккал — почти вдвое больше, чем при обычной кардиотренировке.
Функциональная нагрузка. Берпи развивает не только силу, но и координацию, гибкость и устойчивость суставов.
Польза для сердца и лёгких. Регулярное выполнение улучшает дыхательную систему и нормализует кровообращение.
Активизация мозга. Быстрая смена движений улучшает концентрацию, координацию и работу нейронных связей.
Ускорение обмена веществ. После тренировки организм продолжает активно сжигать калории, что помогает бороться с лишним весом.
Стандартная техника берпи состоит из последовательности простых движений:
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
Приседая, опустите руки на пол перед собой.
Оттолкнитесь ногами назад, приняв положение планки.
Сделайте отжимание, опуская грудь к полу.
Вернитесь в планку и мощно подтяните ноги к груди.
Выпрыгните вверх, поднимая руки над головой.
Приземлитесь на согнутые колени и сразу переходите к следующему повтору.
Новичкам можно облегчить упражнение — не делать отжимания или прыжок. Важно соблюдать ритм: вдох — при приседании и переходе в планку, выдох — при прыжке.
|Параметр
|Берпи
|Приседания
|Планка
|Работа мышц
|Все группы
|Нижняя часть тела
|Пресс и спина
|Интенсивность
|Высокая
|Средняя
|Низкая
|Калорийность
|150–200 ккал за 10 мин
|70–100 ккал
|40–60 ккал
|Координация
|Развивает
|Не требует
|Поддерживает
|Оборудование
|Не нужно
|Не нужно
|Не нужно
Разогрейтесь перед началом — сделайте лёгкие махи руками, приседания, вращения суставов.
Начните с 5–7 повторений, постепенно увеличивая количество подходов до 20.
Следите за дыханием: вдох внизу, выдох — в прыжке.
Держите спину ровной и не забывайте напрягать пресс.
Завершайте тренировку растяжкой, чтобы мышцы восстановились.
При регулярных занятиях уже через месяц заметно повышается тонус мышц, выносливость и скорость реакции.
Ошибка: слишком высокая скорость с первых минут.
Последствие: учащённое дыхание, потеря техники, риск травмы.
Альтернатива: увеличивайте темп постепенно.
Ошибка: прогиб в пояснице при планке.
Последствие: боль в спине, неправильная нагрузка.
Альтернатива: удерживайте корпус прямым, напрягайте пресс.
Ошибка: прыжок на прямых ногах.
Последствие: травма коленей или голеностопа.
Альтернатива: приземляйтесь мягко, с согнутыми коленями.
Если вы только начинаете, попробуйте «облегчённый» вариант: выполняйте берпи без прыжка или замените отжимания упором на колени. Главное — сохранять динамику и ритм. Через пару недель мышцы адаптируются, и можно переходить к полноценной версии.
С медицинболом. Выполняется классическое берпи с мячом, который поднимается при прыжке. Развивает мышцы рук и корпуса.
Скалолаз. После приседа делается быстрый чередующийся выпад ногами — отличное упражнение для пресса.
Прыжок на опору. После отжимания нужно запрыгнуть на платформу или тумбу — повышает мощность ног.
С гантелями. Классический вариант с утяжелением — повышает нагрузку на грудь и плечи.
Выбросы руками. Вместо прыжка выполняется шаг руками вперёд до полного касания пола, затем возврат и поворот в прыжке.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое сжигание калорий
|Высокая нагрузка на суставы
|Тренирует всё тело
|Требует выносливости
|Не нужны тренажёры
|Не подходит при травмах
|Улучшает осанку и дыхание
|Сложно выполнять без перерывов
Можно ли делать берпи каждый день?
Да, но важно чередовать интенсивность. Один день — активная тренировка, другой — восстановление или растяжка.
Сколько нужно делать повторов?
Начинающим достаточно 10–15 раз, продвинутым — 30–50.
Можно ли выполнять берпи утром натощак?
Можно, если чувствуете себя хорошо. Однако лёгкий перекус (банан, йогурт) поможет избежать головокружения.
Что лучше — бег или берпи?
Берпи даёт более комплексную нагрузку и развивает силу, в то время как бег улучшает выносливость. Оптимально сочетать оба варианта.
Миф: берпи — это только для спортсменов.
Правда: упражнение доступно каждому, интенсивность можно регулировать.
Миф: от берпи быстро растут мышцы.
Правда: оно укрепляет тело, но не создаёт объём, как силовые тренировки.
Миф: чтобы похудеть, нужно заниматься часами.
Правда: десятиминутная сессия берпи ежедневно эффективнее долгих низкоинтенсивных нагрузок.
Берпи признано одним из самых энергозатратных упражнений — по интенсивности оно сопоставимо с бегом на 15 км/ч.
Чем выше скорость выполнения, тем дольше сохраняется эффект «дожигания» калорий после тренировки.
В 2019 году мировой рекорд по количеству берпи за час составил 951 повторение.
Упражнение появилось в 1930-х годах, когда американский физиолог Роял Берпи разработал его для оценки физической подготовки солдат. Позже оно стало частью армейских тестов, а с распространением кроссфита — одной из самых популярных методик домашнего фитнеса.
