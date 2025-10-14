Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России предрекли эскалацию после одного решения США по Украине
Незваные соседи несут бешенство: признаки появления крыс, которые нельзя игнорировать
Три ингредиента идеальной почвы для туи — формула, которую стоит записать каждому садоводу
Раскрыли доход — получили подозрения: как откровенность с инспектором ГАИ выходит боком
Лось выходит из тумана — водитель не успевает даже моргнуть: секунда, которая может стоить жизни
Секрет красивой внешности Алёны Водонаевой: старые фотографии родителей шокировали фанатов
Хоббиты живы: новые следы исчезнувшего вида шокировали археологов — доказательства пугают
Залили кипятком — и всё потеряли: эти каши лишают энергии с утра
Губка в морозильной камере? Вы удивитесь, как этот трюк решает проблему с льдом

Бег до или после штанги: спор, который наконец-то получил научный ответ — как порядок меняет результат

1:06
Спорт

В спортзалах этот вопрос обсуждают так же часто, как "что есть после тренировки" или "когда появится пресс". Одни уверены: начинать нужно с бега, чтобы "разогреться и сжечь жир", другие настаивают — только после силовых. Истина, как обычно, в деталях. Кардио в конце тренировки — не случайная рекомендация, а выверенная стратегия, которая помогает телу использовать энергию максимально эффективно.

Кардио после силовой тренировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кардио после силовой тренировки

Почему кардио ставят после силовых

Основное объяснение кроется в том, какой источник энергии организм использует при разных типах нагрузки.

Во время силовых упражнений тело расходует гликоген - запасённые углеводы в мышцах и печени. После того как эти запасы частично истощаются, во время кардио в ход идёт жир —более "медленное топливо".

"Если сначала выполнить силовую часть, а затем перейти к кардио, организм начнёт активнее сжигать жир. Именно поэтому такая последовательность эффективна для снижения жировой массы", — поясняет тренер по функциональному фитнесу Илья Коршунов.

Кроме того, силовая работа требует максимальной концентрации и энергии. Если начать с длительного бега или велотренировки, к моменту подхода к штанге запасы гликогена уже будут на исходе — мышцы не смогут работать на полную силу.

Таким образом, порядок важен:

  1. Сначала — силовые упражнения (основная нагрузка).

  2. Потом — кардио (для дополнительного расхода энергии и тренировки сердца).

Когда лучше ставить кардио в начало

Если цель — не набор мышц, а похудение и выносливость, логика меняется. Тогда кардио можно ставить в начало тренировки, чтобы повысить частоту сердечных сокращений и быстрее войти в режим сжигания калорий.

"Для тех, кто хочет снизить вес и укрепить сердце, разумно начинать с аэробной работы, а силовые упражнения использовать как дополнение", — отмечает фитнес-инструктор Ольга Климова.

Главное — не путать цели: невозможно одновременно активно наращивать мышцы и "сушиться". Эти процессы физиологически противоположны.

Как долго должно длиться кардио

Если основная часть тренировки занимает около часа, полноценное кардио должно продолжаться не менее 40 минут. Только при таком объёме включается механизм активного жиросжигания.

Оптимальный пульс при этом — 70-80 % от максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС). Для большинства людей это примерно 120-150 ударов в минуту.

Тренировка, включающая силовую и кардио часть, может длиться до двух часов, что подходит не всем. Новичкам лучше разделять нагрузки по дням - один день силовой, другой — кардиотренировка.

Питание: баланс между энергией и дефицитом

Рацион при разных целях должен отличаться.

  • Для набора массы: нужен избыток калорий, много белка (1,5-2 г на 1 кг веса), сложные углеводы и умеренно жиров.

  • Для похудения: требуется дефицит калорий, ограничение углеводов и жиров, но с сохранением высокого уровня белка, чтобы не терять мышцы.

"Жир не превращается в мышцы, и наоборот. Но можно постепенно снижать жировую массу и увеличивать плотность тканей — тело станет крепче и подтянутее", — отмечает нутрициолог Светлана Руденко.

Чтобы питание помогало, а не мешало, исключите быстрые углеводы, ограничьте жареное и контролируйте количество калорий.

Восстановление и отдых

После комбинированных тренировок телу нужно время на восстановление.

  • Мышцам ног и спины требуется до 48 часов отдыха.

  • Сердечно-сосудистая система готова к новым нагрузкам уже через сутки.

Планируйте расписание так, чтобы между силовой и кардио-сессией было достаточно времени для восстановления.

Удобные виды кардиотренировок

Кардио не обязательно должно быть скучным. Подберите вариант, который вам по душе — и вы сможете делать его регулярно.

  • Беговая дорожка или ходьба —универсальный вариант. Позволяет точно контролировать пульс и нагрузку.

  • Велотренажёр —щадящая альтернатива для тех, у кого есть проблемы с суставами.

  • Эллипс —равномерно задействует всё тело.

  • Плавание —укрепляет мышцы, улучшает дыхание и развивает выносливость.

  • Аэробика и танцы —подойдут тем, кто предпочитает динамичные занятия в группе.

"Не обязательно делать кардио на износ. После силовой тренировки оно должно быть умеренным, с контролем дыхания и пульса", — советует тренер Илья Коршунов.

Таблица: цели и порядок тренировок

Цель Последовательность Особенности питания
Набор массы Силовые → Кардио Избыток калорий, много белка
Похудение Кардио → Силовые Дефицит калорий, минимум жиров
Выносливость Кардио отдельно Сложные углеводы, достаточная гидратация
Поддержание формы Силовые + лёгкое кардио Баланс БЖУ и контроль калорий

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнять кардио до силовых при наборе массы.
    Последствие: усталость и снижение силы.
    Альтернатива: ставьте кардио в конец тренировки.

  • Ошибка: делать слишком короткое кардио.
    Последствие: жиросжигание не активируется.
    Альтернатива: минимум 30-40 минут умеренного темпа.

  • Ошибка: тренироваться без отдыха.
    Последствие: перетренированность, потеря мотивации.
    Альтернатива: делайте перерывы между тренировками 1-2 дня.

Плюсы и минусы кардио после силовых

Плюсы Минусы
Активное жиросжигание Тренировка длится дольше
Сохранение мышечной массы Требует хорошей выносливости
Улучшение метаболизма Может быть сложно для новичков
Развитие сердечно-сосудистой системы Повышенная усталость после занятий

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте тренировку с разминки и силовых упражнений.

  2. После силового блока переходите к 30-40 минутам кардио.

  3. Контролируйте пульс — он должен быть в "жиросжигающей" зоне.

  4. Пейте воду во время занятия, чтобы избежать обезвоживания.

  5. После тренировки восстановитесь: растяжка, белковый приём пищи, отдых.

Новичкам не стоит пытаться "втиснуть" обе тренировки в одно занятие. Разделите нагрузки: два дня — силовые, один — кардио. Со временем, когда выносливость вырастет, можно комбинировать.

Помните: эффективность тренировки определяется не количеством пота, а умением слушать своё тело и грамотно распределять силы.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Наука и техника
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Новости спорта
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Новости спорта
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Три ингредиента идеальной почвы для туи — формула, которую стоит записать каждому садоводу
Раскрыли доход — получили подозрения: как откровенность с инспектором ГАИ выходит боком
Бег до или после штанги: спор, который наконец-то получил научный ответ — как порядок меняет результат
Лось выходит из тумана — водитель не успевает даже моргнуть: секунда, которая может стоить жизни
Хоббиты живы: новые следы исчезнувшего вида шокировали археологов — доказательства пугают
Секрет красивой внешности Алёны Водонаевой: старые фотографии родителей шокировали фанатов
Залили кипятком — и всё потеряли: эти каши лишают энергии с утра
Губка в морозильной камере? Вы удивитесь, как этот трюк решает проблему с льдом
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента
Эгоизм или мечта? Почему Дженнифер Энистон не стала усыновлять ребёнка после неудачных попыток ЭКО
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.