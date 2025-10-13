Киберспортсмены выходят из тени: Россия открыла школу, где будут тренировать победителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры начала работу первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. Новый объект открыт в поселке Белый Яр и стал уникальным примером объединения традиционной спортивной подготовки с цифровыми технологиями и фиджитал-дисциплинами.

Игроки
Фото: wikimapia by Willhire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Игроки

Новый формат спортивного образования

Торжественное открытие прошло при участии представителей федеральных и региональных властей, а также руководителей Сургутского района.
С приветственным словом к участникам обратился Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, отметивший, что появление подобных центров соответствует государственной стратегии развития цифровой экономики и инновационных направлений в спорте.

Общая стоимость создания учреждения составила около 113 миллионов рублей. Из них 76 миллионов направлены на приобретение здания площадью почти 800 квадратных метров, а оставшиеся средства — на оснащение современным оборудованием, мультимедийными системами и интерактивными спортивными площадками.

В школе созданы комфортные аудитории, специализированные киберспортивные зоны, мультимедийные студии и залы для фиджитал-тренировок — дисциплин, объединяющих физическую и виртуальную активность.

Направления подготовки

Обучение в Центре цифровых видов спорта охватывает несколько актуальных направлений.
Здесь будут развиваться киберспорт, фиджитал-дисциплины, спортивное программирование, дрон-рейсинг, а также лазертаг, пишет muksun.fm.
Формируется и инструкторско-преподавательский состав, в который вошли специалисты, имеющие опыт в киберспорте, робототехнике и цифровых коммуникациях.

Первый набор воспитанников уже начался, а команда тренеров приступила к работе. Планируется, что в ближайшие месяцы ученики школы представят Сургутский район на окружных и федеральных соревнованиях по цифровым видам спорта.

Центр станет головной площадкой сети филиалов

Школа в Белом Яре станет центральным звеном новой муниципальной сети, включающей филиалы в Лянторе, Фёдоровском, Барсово, Солнечном, Локосово, Русскинской и Угуте. Часть из них уже приступила к работе и принимает первых учеников.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой подчеркнул, что открытие школы станет стимулом для развития цифрового спорта не только на территории муниципалитета, но и в других регионах страны.

"Мы открываем первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта. Она станет головным учреждением для филиальной сети, расположенной в Лянторе, Фёдоровском, Барсово, Солнечном, Локосово, Русскинской и Угуте. Уверен, что с открытием головного офиса количество занимающихся увеличится кратно", — отметил Андрей Трубецкой.

Как развивался цифровой спорт в районе

Сургутский район считается пионером фиджитал-движения в России. Первые киберспортивные секции здесь появились ещё в 2017 году. С тех пор направление развивалось системно: создавались команды, открывались киберзоны в школах и центрах дополнительного образования.

Позднее появились фиджитал-дисциплины, сочетающие традиционный спорт и цифровые технологии. Сегодня воспитанники района стабильно занимают призовые места на окружных и федеральных турнирах.

Так, спортсменка Анастасия Агафонова представляла Сургутский район на международных "Играх будущего", а сама территория принимала чемпионат Уральского федерального округа по фиджитал-спорту и Кубок России по ритм-симулятору.

Открытие школы в Белом Яре стало закономерным этапом развития — итогом многолетней работы по внедрению инноваций в спорт и образованию нового поколения цифровых атлетов.

Зачем нужна школа цифровых видов спорта

Создание подобных учреждений — часть стратегии по внедрению технологий в систему физической культуры и образования.
Современные цифровые дисциплины, включая киберспорт, фиджитал и робототехнические соревнования, формируют у участников не только реакцию и координацию, но и навыки программирования, командного взаимодействия и стратегического мышления.

Школа станет площадкой, где дети и подростки смогут совмещать физическую подготовку с цифровыми компетенциями, востребованными в современных профессиях.

Кроме того, занятия в таком формате позволяют привлечь к спорту тех, кто ранее не интересовался традиционными видами физической активности. Фиджитал-направления делают спорт более доступным и мотивирующим для молодёжи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать цифровые дисциплины как развлечение.
    Последствие: снижение интереса и уровня подготовки.
    Альтернатива: рассматривать их как часть профессиональной спортивной системы.

  • Ошибка: недооценивать физическую составляющую фиджитал-спорта.
    Последствие: ограничение потенциала спортсменов.
    Альтернатива: сочетать тренировки на площадке и в цифровом пространстве.

  • Ошибка: игнорировать образовательную роль цифрового спорта.
    Последствие: потеря возможностей для профориентации школьников.
    Альтернатива: интегрировать спортивные технологии в учебный процесс.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Первый опыт в России — возможность масштабирования Требуется высокая квалификация тренеров
Современная материальная база и техника Необходимы регулярные вложения в обновление оборудования
Совмещение спорта и цифрового образования Пока охватывает ограниченное число районов
Возможность участия в международных соревнованиях Формат требует разъяснительной работы среди родителей

Перспективы развития

Открытие школы цифровых видов спорта в Белом Яре может стать пилотным проектом для других регионов России.
По словам экспертов, подобные центры способны изменить подход к дополнительному образованию и подготовке спортсменов. В будущем такие учреждения смогут стать базой для формирования сборных команд в новых дисциплинах и площадками для научных исследований в области спортивных технологий.

Сургутский район уже заявляет о себе как о регионе-лидере цифрового спорта, объединяющем практику, образование и инновации.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
