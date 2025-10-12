Этот тренажёр заменяет бег, велосипед и зал — попробуйте, и вы забудете про долгие тренировки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:55
Спорт

Беговая дорожка, велотренажёр, эллипсоид — именно эти устройства традиционно считаются классикой кардиотренировок. Гребной тренажёр долгое время оставался в тени. Его считали громоздким, сложным и малопонятным. Однако в последние годы интерес к нему заметно вырос, и неслучайно: специалисты называют греблю одним из самых универсальных видов кардионагрузки, объединяющим выносливость, силу и координацию.

Гребля в спортзале: тренировка на кардиотренажёре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гребля в спортзале: тренировка на кардиотренажёре

Что представляет собой гребной тренажёр

По сути, это устройство, которое имитирует греблю на воде. Человек сидит на подвижном сиденье и выполняет циклическое движение, состоящее из четырёх фаз — захвата, тяги, завершения и возврата в исходное положение.
Во время упражнения активно работают ноги, спина, плечи, руки и мышцы кора. Нагрузка распределяется равномерно: ноги создают основной толчок, спина и плечи обеспечивают тягу, а мышцы пресса стабилизируют корпус.

Существует несколько типов тренажёров: с воздушным, водяным, магнитным и гидравлическим сопротивлением. Модели с воздухом и водой ближе к ощущениям настоящей гребли, тогда как магнитные более тихие и подходят для домашних тренировок.

Чем гребной тренажёр отличается от других

Главное отличие гребли — в комплексной нагрузке на всё тело. Большинство кардиотренажёров задействуют преимущественно нижнюю часть, в то время как гребной активирует до 85% мышц.
Это сочетание аэробной и силовой работы позволяет развивать выносливость, улучшать сердечно-сосудистую функцию и одновременно укреплять мышцы.

Кроме того, тренажёр безопасен для суставов. Отсутствие ударной нагрузки делает греблю оптимальным выбором для людей с избыточным весом, проблемами коленей или после травм. За 30 минут интенсивной тренировки сжигается от 250 до 400 калорий — результат, сопоставимый с бегом, но с меньшей нагрузкой на опорно-двигательный аппарат.

Сравнение с другими кардиотренажёрами

Тренажёр Основная нагрузка Воздействие на суставы Калории за 30 мин Особенности
Гребной Всё тело Низкое 250–400 Сочетает кардио и силовую работу
Беговая дорожка Ноги Высокое 300–450 Имитация естественного бега
Велотренажёр Нижняя часть тела Низкое 200–350 Простота и доступность
Эллипсоид Ноги и руки Среднее 250–400 Мягкая нагрузка, безопасен

Преимущества гребного тренажёра

Регулярные тренировки улучшают работу сердца, лёгких и сосудов, развивают мышечный тонус и координацию. Благодаря вовлечению крупных и мелких мышечных групп, гребля формирует осанку, укрепляет пресс и спину, а также способствует снижению уровня стресса.
Этот тренажёр универсален: на нём можно выполнять как спокойные аэробные тренировки, так и интервальные сессии высокой интенсивности (HIIT).

Для пожилых людей и тех, кто восстанавливается после травм, гребной тренажёр остаётся одной из самых щадящих альтернатив классическому кардио.

Недостатки и ограничения

Основная сложность заключается в технике. Движение кажется простым, но неправильное распределение усилий (например, работа руками вместо ног) может привести к боли в пояснице. Новичкам стоит осваивать базовые принципы под контролем инструктора или по видеоурокам.

Ещё один минус — габариты. Тренажёры редко бывают компактными, их длина достигает 2–2,5 метра. Воздушные и водные модели к тому же создают шум, что не всегда удобно в домашних условиях. Наконец, гребля — это универсальная нагрузка, но не узкоспециализированная: она не подходит тем, кто стремится развить только силу ног или рук.

Как заниматься на гребном тренажёре

Перед началом занятий нужно отрегулировать сиденье, ремни и сопротивление. Корпус при движении слегка наклоняется вперёд, спина остаётся прямой, взгляд направлен вперёд. Основной толчок выполняется ногами, после чего подключаются руки. Возврат в исходное положение — плавный и контролируемый.

Рекомендуемая частота — три-четыре тренировки в неделю по 20–40 минут. Начинающим стоит выбирать лёгкое сопротивление, постепенно увеличивая нагрузку. Важно соблюдать дыхание: выдох во время тяги, вдох — при возврате.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: грести только руками.
    Последствие: перегрузка плеч и шеи.
    Альтернатива: начинать движение с толчка ногами.

  • Ошибка: округлять спину.
    Последствие: риск травмы поясницы.
    Альтернатива: удерживать позвоночник в нейтральном положении.

  • Ошибка: чрезмерно высокая скорость.
    Последствие: потеря контроля и снижение эффективности.
    Альтернатива: поддерживать ритм 24–28 гребков в минуту.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Задействует всё тело Требует обучения технике
Подходит для любого возраста Занимает много места
Безопасен для суставов Может быть шумным
Высокая калорийность тренировки Не заменяет силовые упражнения
Улучшает осанку и выносливость Нужна регулярность для заметного эффекта

FAQ

Можно ли худеть, занимаясь на гребном тренажёре?
Да. При регулярных тренировках он способствует снижению веса и улучшает обмен веществ.

Какая модель лучше для дома?
Магнитная — работает тихо и компактна. Водяная — оптимальна для реалистичных ощущений.

Подходит ли гребля после травм?
Да, при одобрении врача. Нагрузка щадящая и равномерная.

Что выбрать: бег или греблю?
Гребля безопаснее для суставов и включает в работу больше мышц при сопоставимой энергозатрате.

Мифы и правда

  • Миф: гребной тренажёр нагружает только руки.
    Правда: основное усилие выполняют ноги и спина.

  • Миф: гребля не подходит новичкам.
    Правда: при низком сопротивлении тренажёр безопасен даже для начинающих.

  • Миф: тренировки скучны.
    Правда: современные модели поддерживают онлайн-программы и виртуальные соревнования.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
