Фитнес, в который вы верили, оказался мифом: 5 привычек, мешающих росту силы

6:32
Спорт

Многие, стремясь улучшить физическую форму, следуют советам, укоренившимся в массовом фитнесе. Однако значительная часть этих рекомендаций основана не на научных данных, а на мифах и маркетинговых клише. Эксперты отмечают, что ряд популярных установок не только неэффективен, но и мешает достижению реальных результатов.

Отдых после тренировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Отдых после тренировки

Миф о количестве повторений

Считается, что подходы по 8-12 повторений способствуют набору мышечной массы, а 15-20 — лишь поддерживают тонус без увеличения объёма. На некоторых тренерских курсах это по-прежнему преподают как правило, однако современные исследования утверждают обратное.

Рост мышечной ткани (гипертрофия) зависит не от количества повторений, а от уровня утомления мышц и создаваемого механического напряжения. Достичь необходимой нагрузки можно как с 12, так и с 20 повторениями — если работа доведена до утомления.

При этом "тонус" и "подтянутость" тела формируются не количеством повторов, а соотношением мышечной массы и процента жира. На визуальные особенности фигуры значительно влияет генетика.

Эксперты поясняют, что профессиональные бодибилдеры действительно применяют многоповторные подходы, но делают это в период подготовки к соревнованиям, когда организм работает в условиях дефицита калорий. В обычных тренировках такая схема не обязательна.

Продолжительность тренировки не определяет результат

Распространённое убеждение о том, что фитнес-занятие должно длиться не более часа, не имеет физиологического обоснования. Специалисты называют это наследием коммерческого подхода, при котором фитнес-клубам выгодно продавать больше коротких тренировок.

Результативность зависит не от продолжительности, а от общего объёма и качества нагрузки. Новичкам для освоения техники и восстановления между подходами нередко требуется больше времени. Опытные спортсмены способны выполнить тот же объём работы быстрее.

Главный ориентир — не длительность, а поставленные задачи тренировки и уровень подготовленности занимающегося. Ограничивать себя временными рамками нецелесообразно.

Возраст старше 40 лет не является противопоказанием к силовым тренировкам

Ещё один миф связан с утверждением, что после 40 лет силовые упражнения опасны для суставов и не способствуют росту мышц. Современные данные подтверждают обратное: при правильной технике и контроле нагрузки силовые тренировки помогают замедлить возрастные изменения, укрепить кости и сохранить мышечную массу.

Современные спортивные залы оснащены безопасным оборудованием, которое позволяет адаптировать нагрузку под любой уровень физической подготовки. В зрелом возрасте адаптация организма действительно происходит медленнее, однако регулярные тренировки приносят положительные результаты.

Пот и высокий пульс не свидетельствуют о "сжигании жира"

Среди любителей спорта до сих пор распространено мнение, что чем сильнее человек потеет и чем выше частота пульса, тем активнее происходит процесс жиросжигания. На деле повышенное потоотделение является лишь реакцией организма на перегрев, а учащённый пульс — признаком повышенной интенсивности, но не показателем эффективности метаболизма.

Количество сожжённых калорий определяется объёмом выполненной физической работы и уровнем тренированности, а не степенью усталости или дискомфорта. Для стабильного жиросжигания требуется системный подход: регулярные занятия в умеренной аэробной зоне, постепенное повышение выносливости и объёма тренировок.

Чувство нагрузки не всегда означает "подтягивание" тела

Многие предпочитают форматы тренировок с элементами пилатеса, йоги и танцев, полагая, что ощущение напряжения и дрожи в мышцах — признак формирования рельефа. На самом деле эти упражнения активируют в основном глубокие мышцы-стабилизаторы, ответственные за осанку и координацию, но не за внешний контур тела.

Поддержание тонуса крупных мышечных групп, формирующих силуэт, требует силовых нагрузок с постепенной прогрессией.

При этом тренировки на координацию и баланс остаются важными: они улучшают двигательную активность, укрепляют суставы и снижают риск травм. Однако ожидать от них выраженного изменения пропорций тела не стоит.

Совеременный подход

Современный подход к фитнесу предполагает индивидуальный выбор нагрузок, основанный на уровне выносливости, технике и регулярности занятий. Универсальных схем не существует: эффективность тренировки определяется не мифами и готовыми "правилами", а системностью и пониманием собственных целей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять только многоповторку с лёгким весом.
    Последствие: отсутствие прогресса и потери времени.
    Альтернатива: добавьте упражнения с разной интенсивностью.

  • Ошибка: ограничивать тренировку часом.
    Последствие: стресс и неэффективное выполнение программы.
    Альтернатива: ориентируйтесь на завершение всех упражнений в комфортном темпе.

  • Ошибка: избегать силовых после 40 лет.
    Последствие: потеря мышечной массы, ухудшение метаболизма.
    Альтернатива: использовать безопасные тренажёры и умеренные веса.

  • Ошибка: считать потливость показателем жиросжигания.
    Последствие: перегрузка и переутомление.
    Альтернатива: тренироваться в умеренной аэробной зоне пульса.

  • Ошибка: ориентироваться на болезненность мышц.
    Последствие: неверная оценка прогресса.
    Альтернатива: отслеживать динамику силовых показателей и общего самочувствия.

Плюсы и минусы современных подходов

Плюсы Минусы
Индивидуальность и безопасность Требует больше знаний и контроля
Эффективность при долгосрочной работе Не подходит для быстрых "результатов"
Поддержка здоровья и метаболизма Требует регулярности и дисциплины
Возможность адаптации под возраст Нельзя игнорировать технику и отдых

А что если…

Что если относиться к фитнесу не как к гонке за результатом, а как к долгосрочному проекту? Подход, основанный на постепенности и анализе данных, показывает наилучшие результаты. Меньше ориентируйтесь на "чувства", больше — на факты: самочувствие, регулярность, показатели силы и выносливости.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
