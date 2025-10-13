Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают

В большинстве тренажёрных залов внимание посетителей сосредоточено на фазе подъёма веса — так называемой концентрической части упражнения. Однако истинная сила и устойчивый прогресс кроются в противоположной стороне движения — эксцентрической фазе. Это тот самый момент, когда вы не поднимаете, а опускаете вес, удерживая контроль и сопротивляясь силе тяжести.
Каждое упражнение имеет две стороны:
Концентрическая фаза - это когда мышца сокращается, создавая движение. Например, поднимая гантель при сгибании руки, вы укорачиваете бицепс.
Эксцентрическая фаза - момент обратного движения. Вес возвращается вниз, а мышца, напротив, удлиняется, продолжая при этом оставаться под нагрузкой.
Именно во время этой фазы создаётся до 40% больше силы, чем при подъёме веса. Это значит, что вы способны контролировать значительно больший вес при опускании, чем при подъёме.
Эксцентрические упражнения позволяют развивать силу, координацию и выносливость без чрезмерного утомления. При удлинении мышц во время нагрузки ткани получают микроповреждения, запускающие процессы восстановления и роста.
Учёные отмечают, что такие тренировки создают больший стимул для гипертрофии, чем обычные концентрические. При этом уровень усталости после них ниже, а результат — ощутимее.
Чтобы освоить "негативную" фазу, не нужно придумывать сложные схемы. Достаточно изменить акценты в привычных упражнениях.
Выбирайте правильный вес. Используйте 105-120% от своего обычного максимума.
Работайте медленно. На опускание веса должно уходить не менее 3-5 секунд.
Используйте страховку. В упражнениях вроде жима лёжа или приседаний желательно работать с партнёром или в тренажёре Смита.
Контролируйте амплитуду. Опускайте вес до конца, но не расслабляйтесь — мышца должна быть в напряжении.
Делайте паузы. Между подходами выдерживайте 10-15 секунд, чтобы не перегрузить нервную систему.
Некоторые спортсмены практикуют исключительно эксцентрические тренировки. Это даёт мощный стимул для роста, но требует осторожности. Без сбалансированного подхода возможно перетренированность и воспаление сухожилий. Поэтому чередуйте фазы — "позитив" и "негатив" должны дополнять друг друга.
|Плюсы
|Минусы
|Повышает силу и плотность мышц
|Может вызывать сильную крепатуру
|Улучшает координацию движений
|Требует ассистента в сложных упражнениях
|Ускоряет восстановление после травм
|При неправильной технике опасна для суставов
|Повышает общий тонус и контроль над телом
|Нельзя выполнять слишком часто
• Эксцентрические упражнения часто применяют в реабилитации после травм коленного сустава и плеча.
• Исследования показали, что "негатив" активирует больше двигательных единиц, чем обычный подъём.
• Профессиональные бодибилдеры используют эксцентрические подходы для "добивания" мышц в конце тренировки.
Методика эксцентрической тренировки появилась в 1950-х, когда физиологи начали изучать влияние различных фаз движения на рост мышц. Первыми применять "негативы" стали олимпийские тяжелоатлеты, заметившие, что контролируемое опускание штанги повышает общий потенциал силы. Позже идея перекочевала в фитнес и реабилитацию.
