Ветеран Спартака раскрыл главный секрет возвращения былой славы команды: нужен лишь один шаг

Бывший полузащитник "Спартака" Константин Головской, чье имя неразрывно связано с одним из самых ярких периодов в истории клуба, высказал своё видение того, как красно-белым можно вернуть утраченную идентичность и фирменный стиль игры. По его мнению, решение лежит не в поиске очередного зарубежного гуру, а в возвращении в систему клуба его легендарных ветеранов.

Удивление иностранным уклоном и утрата традиций

Головской выразил недоумение по поводу текущей кадровой политики "Спартака", в которой, по его мнению, неоправданно сделан чрезмерный акцент на приглашении иностранных специалистов. Он напомнил, что у истоков того "Спартака", который покорял сердца миллионов болельщиков своей яркой и атакующей игрой, стояли отечественные специалисты и игроки, воспитанные в особой, спартаковской школе.

Экс-футболист с горечью констатировал, что многие из его бывших одноклубников, ветеранов той славной команды, сегодня либо остаются без работы, либо реализуют себя в других клубах, не связанных с "Спартаком". Это, по его словам, привело к разрыву связи поколений и утрате уникальных традиций, которые годами формировали неповторимый облик команды.

Рецепт возрождения: вернуть "спартаковских" ребят

Головской предлагает конкретный путь для возрождения клуба. Он убеждён, что для возвращения тому самому "спартаковскому стилю" — комбинационной, скоростной и атакующей игре — необходимо интегрировать легенд прошлого в нынешнюю структуру клуба.

"Если вы хотите, чтобы "Спартак" играл в тот спартаковский футбол, надо назначить ребят из того "Спартака" в структуру клуба, и неважно, на какие должности. Возможно, в таком случае появится "Спартак", который мы все любили", — заявил Головской в беседе с корреспондентом "Чемпианата".

Ключевая роль этих людей, по его мнению, заключается не обязательно в непосредственной тренерской работе с основным составом, а в функции "хранителей духа". Они должны стать живыми носителями клубной философии, передавая из поколения в поколение принципы отношения к делу, понимания игры и той самой спартаковской "искры", которую болельщики видят всё реже. Их присутствие в клубе, будь то на должностях в тренерском штабе, селекционном отделе или в рсии менеджеров, создаст ту самую среду, в которой естественным образом может взрасти новый "Спартак" — тот самый, которого с нетерпением ждут миллионы преданных фанатов.

Головской верит, что только через возрождение внутренней культуры и опору на собственные корни красно-белые смогут вновь обрести себя и радовать публику тем фирменным футболом, который сделал их народной командой.