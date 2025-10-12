Карпину указали на дверь? В РФС раскрыли главный секрет назначения тренера сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов дал развернутый комментарий относительно процедуры назначения главного тренера национальной команды.

Фото: soccer.ru by Артём Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Карпин

В интервью "РБ Спорт" он ответил на прямой вопрос, может ли министр спорта РФ Михаил Дегтярёв не согласовать кандидатуру Валерия Карпина на этот пост.

Поводом для вопроса стали предыдущие заявления министра. Дегтярёв, реагируя на скептическое отношение Карпина к ужесточению лимита на легионеров в российских клубах, отметил, что в следующий раз может не согласовать его кандидатуру.

Законодательные полномочия и право на совет

Отвечая на вопрос о влиянии министра спорта на выбор тренера, Митрофанов четко разделил понятия "совет" и "юридическое право". Он подчеркнул, что любой уважаемый человек, а тем более министр спорта, может высказать своё мнение и дать рекомендацию.

"Во-первых, посоветовать может любой уважаемый человек. Тем более такой уважаемый, как министр спорта", — заявил генеральный секретарь РФС.

При этом он напомнил, что заявления Михаила Дегтярёва были основаны не на личных предпочтениях, а на существующем законодательстве. Согласно закону Российской Федерации, окончательное согласование кандидатур главных тренеров национальных сборных входит в прямые полномочия Министерства спорта. Таким образом, РФС не может назначить тренера в одностороннем порядке — это решение требует официального одобрения со стороны государственного ведомства.

Процедура согласования: формальность, а не оценка симпатий

На прямой вопрос "Может ли министр спорта не согласовать кандидатуру Карпина?" Митрофанов дал лаконичный и четкий ответ.

"Конечно, может", — сказал он.

Однако чиновник сразу же уточнил, что в данный момент подобный вопрос не стоит на повестке дня. Он акцентировал внимание на том, что процедура согласования — это не субъективная оценка по принципу "нравится — не нравится", а строго формальный процесс.

Отказ в согласовании может последовать только в том случае, если кандидат не соответствует четким нормативным требованиям, предъявляемым к должности. Среди таких критериев Митрофанов назвал:

Наличие необходимого образования;

Наличие соответствующей тренерской лицензии;

Достаточный опыт работы;

Способность представить детальный план учебно-тренировочных занятий.

Таким образом, решение выносится на основе объективных параметров, а не личных отношений или расхождений во взглядах по тем или иным футбольным вопросам. Эта позиция РФС снимает напряженность вокруг заявления министра, переводя её в правовое поле и подчеркивая важность соблюдения установленных процедур.