Триумф Локомотива: разгром Боливии перед важным матчем — что это значит

Московский "Локомотив" успешно провел контрольную встречу со сборной Боливии, которая находится в России для подготовки к товарищескому матчу с нашей национальной командой. Как сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, железнодорожники одержали уверенную победу со счетом 3:0.
Согласно полученной информации, поединок состоялся в укороченном формате и продлился всего 45 минут. Этого времени хватило подопечным Михаила Галактионова, чтобы продемонстрировать эффективную игру в атаке и оформить сухую победу.
В составе "Локомотива" в игре отметились сразу трое футболистов:
Жерзино Ньямси
Данила Годяев
Сергей Пиняев
Особенно приятным для болельщиков стал выход на поле Сергея Пиняева. Талантливый вингер впервые сыграл в составе команды с начала августа, успешно восстановившись после травмы. Его возвращение в строй — отличная новость как для клуба, так и для сборной России.
Важно отметить, что сборная Боливии подошла к этой игре со смешанным составом. На поле выходили в основном те футболисты, которые не были задействованы в недавнем официальном матче с Иорданией. Таким образом, тренерский штаб южноамериканской команды использовал встречу с "Локомотивом" прежде всего для того, чтобы дать игровую практику резервистам и оценить их готовность.
Для российской же команды эта победа клуба из РПЛ служит дополнительным тактическим ориентиром, демонстрируя возможные слабые места в составе гостей.
Главное событие ждет футбольных болельщиков в субботу, 14 октября. Именно тогда сборные России и Боливии сойдутся в товарищеском матче на московской "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" им. Льва Яшина". Эта игра станет для нашей национальной команды важным этапом подготовки к возобновлению отборочного турнира Чемпионата мира-2026.
