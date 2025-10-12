Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобиль благодарит внимательного хозяина: как простые привычки продлевают жизнь машине
Праздник, который отменили: как новые правила убивают дух Таиланда
Мажешь кремом — а толку ноль: руки всё равно трескаются, пока не исправите одну ошибку
Битва за триллионы: глава Cerebras раскрыл, почему нельзя победить Nvidia, работая как все
Белое стало серым, но выбросить жалко? Один странный рецепт решит проблему за вечер
Сладкая месть вишни: как заставить пернатых врагов отступить без единого выстрела
Собачий радар: как запах и взгляд в упор разрушают ваши шансы стать своим
Возвращая имена: как антропологи по черепу восстанавливают лица царей и воинов
Когда королевский этикет бессилен: как принцесса Диана нарушала главные правила дворца

Коврик, 15 минут и никакого зала: тело просыпается, суставы отдыхают, энергия возвращается

0:55
Спорт

Не всегда нужно стоять, чтобы укреплять тело и поддерживать форму. Некоторые из самых эффективных движений для тонуса и силы выполняются именно на полу. Они развивают ягодицы, мышцы спины и кора, улучшают осанку и укрепляют поясницу. Всего пять простых упражнений займут 15-20 минут и не требуют оборудования — только коврик и немного настойчивости.

Домашняя тренировка для ягодиц
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашняя тренировка для ягодиц

Почему тренировки на полу работают

Такие упражнения безопасны для суставов и идеально подходят для домашних занятий. Они активируют глубокие мышцы, отвечающие за баланс и устойчивость, при этом снижают нагрузку на колени и позвоночник. Главное — выполнять их медленно и с концентрацией на технике. Начинайте с 10-15 повторений каждого упражнения, делайте 2-3 подхода и добавляйте их в свой обычный тренировочный день.

Мост с блоком

Базовое упражнение для ягодиц и задней поверхности бедра. Оно усиливает кровоток, улучшает тонус и активирует мышцы кора.
Как выполнять:

  • Лягте на спину, согните колени, стопы на полу на ширине таза.
  • Поместите блок или свернутое полотенце между коленей.
  • Поднимите таз, сжимая ягодицы и держа колени вместе.
  • В верхней точке сделайте короткую паузу, затем плавно опуститесь вниз.

Режим: 3 подхода по 15 повторений.
Совет: контролируйте движение — спина не должна прогибаться.

Мост с одной ногой

Это упражнение усиливает нагрузку на каждую сторону тела, выравнивает мышечный баланс и укрепляет нижнюю часть спины.
Как выполнять:

  • Лягте на спину, руки вдоль корпуса.
  • Одну ногу согните, другую выпрямите и поднимите вверх.
  • Опираясь пяткой на пол, поднимите таз, удерживая линию плеч — таз — колено.
  • Медленно опуститесь вниз, не касаясь пола.

Режим: 3 подхода по 12-15 повторений на каждую ногу.
Совет: сохраняйте устойчивость, не переносите вес на плечи.

Маршевый мост

Отличное упражнение на стабильность таза и контроль корпуса. При движении ног активно включаются ягодицы и мышцы кора.
Как выполнять:

  • Лягте на спину, пятки на расстоянии 30 см от таза.
  • Поднимите таз, формируя ровную линию тела.
  • Поднимайте поочерёдно согнутые ноги, не позволяя тазу "проваливаться".
  • Контролируйте дыхание — выдох при подъёме, вдох при опускании.

Режим: 2-3 подхода по 10-12 повторений на каждую ногу.
Совет: держите корпус в напряжении, чтобы таз не смещался.

Расширенный мост

Продвинутая версия классического упражнения. Оно активирует ягодицы, заднюю часть бедра, пресс и руки.
Как выполнять:

  • Сядьте на коврик, руки поставьте за спиной, пальцы направлены от вас.
  • Опираясь на ладони и пятки, поднимите таз, пока тело не образует прямую линию.
  • Задержитесь в верхней точке на 1-2 секунды и вернитесь обратно.

Режим: 3 подхода по 10-15 повторений.
Совет: не опускайте таз резко, работайте плавно и с усилием.

Супермен

Одно из лучших упражнений для мышц спины. Оно укрепляет поясницу, улучшает осанку и развивает стабилизаторы позвоночника.
Как выполнять:

  • Лягте на живот, вытяните руки вперёд, напрягите пресс.
  • Одновременно поднимите руки, ноги и грудь от пола.
  • Удерживайте позицию 7-10 секунд и медленно опуститесь.

Режим: 3 подхода по 10 повторений или по минуте непрерывной работы.
Совет: чтобы усложнить задачу, зажмите между голенями небольшой мяч или подушку.

Таблица сравнения упражнений

Упражнение Основные мышцы Эффект Подходит для
Мост с блоком Ягодицы, бедра Тонус и стабильность таза Начинающих
Мост с одной ногой Ягодицы, пресс Баланс и симметрия Средний уровень
Маршевый мост Ягодицы, кора Координация и выносливость Любого уровня
Расширенный мост Ягодицы, руки, пресс Комплексная проработка Продвинутых
Супермен Спина, пресс Осанка и сила поясницы Всех уровней

Таблица плюсов и минусов

Плюсы Минусы
Не требуется оборудование Требует концентрации на технике
Подходит для дома и офиса Не даёт кардионагрузки
Укрепляет ягодицы и спину При неправильной технике возможен дискомфорт в пояснице
Безопасно для суставов Медленный эффект при редких тренировках

Советы шаг за шагом

  1. Разогрейтесь — сделайте лёгкую разминку для суставов и спины.

  2. Дышите ровно: выдох при усилии, вдох при возвращении.

  3. Держите мышцы кора в напряжении — это стабилизирует тело.

  4. Не спешите — качество важнее количества.

  5. Завершайте тренировку лёгкой растяжкой ягодиц и поясницы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Подъём таза без сжатия ягодиц.
    Последствие: Снижается эффективность, страдает поясница.
    Альтернатива: Контролируйте сжатие в верхней точке.

  • Ошибка: Прогиб спины при выполнении "Супермена".
    Последствие: Перегрузка позвоночника.
    Альтернатива: Укрепите пресс и уменьшите амплитуду.

  • Ошибка: Слишком быстрые движения.
    Последствие: Потеря контроля и травмы.
    Альтернатива: Выполняйте плавно, с фокусом на мышцах.

FAQ

Можно ли выполнять эти упражнения каждый день?
Да, если соблюдать умеренную нагрузку. Для тонуса мышц — ежедневно, для силы — через день.
Сколько времени займёт тренировка?
Около 15-20 минут в спокойном темпе.
Нужен ли коврик или оборудование?
Желательно использовать коврик для комфорта, остальное не требуется.

Мифы и правда

Миф: Упражнения на полу не дают реального результата.
Правда: При регулярных занятиях они укрепляют мышцы так же эффективно, как тренажёры.

Миф: Эти упражнения только для женщин.
Правда: Они одинаково полезны и мужчинам, особенно при болях в пояснице.

Миф: Чем больше повторений, тем быстрее результат.
Правда: Важно качество выполнения, а не количество.

Три интересных факта

  1. Мост — одно из древнейших упражнений йоги, появившееся более 2000 лет назад.

  2. Даже при 15 минутах тренировки в день можно укрепить спину и улучшить осанку за месяц.

  3. Упражнение "Супермен" используется в физиотерапии при реабилитации позвоночника.

Исторический контекст

Тренировки на полу пришли из гимнастики и пилатеса. В XX веке их активно внедряли физиотерапевты для восстановления после травм. Сегодня такие упражнения считаются безопасной альтернативой силовым программам и основой домашнего фитнеса.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Наука и техника
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Последние материалы
Сладкая месть вишни: как заставить пернатых врагов отступить без единого выстрела
Собачий радар: как запах и взгляд в упор разрушают ваши шансы стать своим
Возвращая имена: как антропологи по черепу восстанавливают лица царей и воинов
Когда королевский этикет бессилен: как принцесса Диана нарушала главные правила дворца
Узнайте главный секрет своего мозга: когда интеллект достигает пика — вас ждет сюрприз
Так омлет ещё никто не готовил: без масла, без хлопот, с идеальной корочкой
Европе предсказывают миниледниковую эпоху: океанское течение теряет устойчивость
Час в McDonald's ради ничего: корейская блогерша раскрыла тёмную сторону обслуживания в США
Делите с умом — зацветёт быстрее: один приём, который пробуждает и удваивает пионы раньше срока
Конец кошачьим коллекциям: власти готовят новые правила для владельцев питомцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.