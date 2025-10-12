Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питомец молча вас ненавидит: 5 тихих признаков, что доверие подорвано навсегда
Пекин своими глазами: неделя приключений, впечатлений и гастротуров дешевле нового смартфона
Грохот шпилек сменился тихой уверенностью: новая форма каблука правит без шума
Пузырьки, которые обманывают мозг: может ли газированная вода помочь похудеть
Когда каждое движение — победа: люди с болезнью Паркинсона учатся жить вопреки диагнозу
Сосед поливает реже, а помидоры с ведро — оказалось, он просто делает одну вещь иначе
Звезды падают с неба? На самом деле это рукотворный апокалипсис из США
Инженерная точность и дух приключения: этот мотоцикл предугадывает каждое движение
Почему в ресторанах картофельный гарнир всегда вкуснее: повара знают эту копеечную хитрость

Шесть упражнений, которые делают больше добавок: пробуди гормон уверенности без химии

1:26
Спорт

Современный ритм жизни часто подрывает здоровье мужчин: постоянные стрессы, недосып, малоподвижная работа и хроническая усталость снижают уровень тестостерона — главного гормона силы и уверенности. Но вернуть энергию и восстановить баланс можно без медикаментов: достаточно включить в распорядок дня базовый силовой тренинг. Он запускает естественную выработку тестостерона, укрепляет мышцы, ускоряет обмен веществ и улучшает настроение.

Становая тяга
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Становая тяга

Почему важен базовый силовой тренинг

Тестостерон тесно связан с физической активностью. Умеренные, но регулярные силовые упражнения повышают уровень гормона и стабилизируют его выработку. Для наилучшего эффекта важно задействовать крупные мышечные группы — ноги, спину, грудь и ягодицы. Такие движения требуют больших энергетических затрат, стимулируют обмен веществ и ускоряют восстановление после стресса.

Вместе с тренером сети фитнес-клубов С. С.С.Р. Андреем Колойденко разберем шесть ключевых упражнений, которые укрепляют тело, развивают силу и поддерживают гормональный баланс.

Выпады

Одно из самых полезных упражнений для ног и ягодиц. Оно развивает равновесие, координацию и общую выносливость, активируя мышцы, отвечающие за силу и стабильность.
Как выполнять:

  • Сделайте шаг вперед, опускаясь до угла в колене 90°.
  • Колено не выходит за носок, корпус немного наклонен вперед.
  • Спина прямая, плечи раскрыты.

Режим: 3 подхода по 12-15 повторений.

Приседания

Классика, без которой не обходится ни одна программа. Приседы задействуют ноги, ягодицы, мышцы кора и спину. Это упражнение увеличивает силу, стимулирует гормональную активность и улучшает кровообращение.
Как выполнять:

  • Ноги на ширине плеч, носки слегка наружу.
  • Опускайтесь вниз с прямой спиной и напряженным прессом.
  • Колени движутся в сторону носков.

Режим: 4-5 подходов по 8-10 повторений.

Становая тяга

Функциональное упражнение, которое укрепляет всё тело. Оно развивает спину, ягодицы и заднюю поверхность бедра, формируя мощный корпус.
Как выполнять:

  • Возьмите вес 60-70% от максимального.
  • Держите спину ровно, движение выполняйте за счет бёдер.
  • Гриф скользит вдоль ног.

Режим: 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Жим лежа

Символ мужской силы и основа тренинга для верхней части тела. Прорабатывает грудные мышцы, плечи и трицепсы, повышает общую мощь и тонус.
Как выполнять:

  • Лягте на скамью, стопы прочно на полу.
  • Опускайте штангу до груди, контролируя движение.
  • Выжимайте плавно, без рывков.

Режим: 4-5 подходов по 10-12 повторений.

Армейский жим

Это упражнение тренирует плечи и мышцы кора, развивает силу стабилизаторов и помогает улучшить осанку.
Как выполнять:

  • Встаньте прямо, штангу держите на уровне груди.
  • Выжимайте вверх до полного выпрямления рук.
  • Контролируйте поясницу — без прогибов.

Режим: 3 подхода по 10-12 повторений.

Подтягивания

Базовое движение, укрепляющее спину, бицепсы и хват. При регулярных тренировках подтягивания повышают силу, выносливость и гормональную активность.
Как выполнять:

  • Возьмитесь за турник хватом чуть шире плеч.
  • Подтягивайтесь до подбородка или касания груди перекладины.
  • Опускайтесь медленно, без рывков.

Режим: 5-6 подходов по 10-12 повторений.

Таблица сравнения упражнений

Упражнение Основные мышцы Эффект Кол-во подходов Повторения
Выпады Ноги, ягодицы Баланс, выносливость 3 12-15
Приседания Ноги, спина, кора Сила, гормональная стимуляция 4-5 8-10
Становая тяга Спина, ягодицы, бедра Основа силы, осанка 3-4 10-12
Жим лежа Грудь, плечи, трицепс Верхняя мощь, тестостерон 4-5 10-12
Армейский жим Плечи, пресс Стабильность, энергия 3 10-12
Подтягивания Спина, руки Гормональный баланс, выносливость 5-6 10-12

Таблица плюсов и минусов

Плюсы Минусы
Повышает уровень тестостерона естественным образом Требует регулярности и дисциплины
Укрепляет мышцы и суставы Ошибки в технике могут вызвать травмы
Улучшает настроение и сон Поначалу возможна мышечная боль
Повышает выносливость и концентрацию Нужен доступ к оборудованию
Стимулирует метаболизм и жиросжигание Не заменяет полноценный отдых и питание

Советы шаг за шагом

  1. Перед тренировкой обязательно сделайте разминку — суставную и лёгкую кардионагрузку.

  2. Выполняйте упражнения с контролем техники, а не ради скорости.

  3. Добавляйте вес постепенно, не жертвуйте формой ради рекордов.

  4. Отдых между подходами — 60-90 секунд, для силы — до 2 минут.

  5. После тренировки растягивайте мышцы, чтобы ускорить восстановление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пропуск разминки.
    Последствие: Повышенный риск растяжений.
    Альтернатива: 5-7 минут суставной разминки.

  • Ошибка: Работа с чрезмерным весом.
    Последствие: Потеря техники, травмы.
    Альтернатива: Постепенное увеличение нагрузки.

  • Ошибка: Отсутствие восстановления.
    Последствие: Перетренированность и гормональный спад.
    Альтернатива: Сон не менее 7 часов и 1-2 дня отдыха в неделю.

FAQ

Как часто выполнять этот комплекс?
Оптимально 3-4 раза в неделю, чередуя нагрузку на верх и низ тела.
Можно ли тренироваться дома?
Да, но с собственным весом — выпады, отжимания, подтягивания. Для прогресса позже добавьте утяжеления.
Через сколько недель появится эффект?
Первые результаты заметны уже через 3-4 недели: повышается тонус, настроение и выносливость.

Мифы и правда

Миф: Силовые тренировки делают фигуру громоздкой.
Правда: При умеренных весах тело становится подтянутым и функциональным.
Миф: После 40 лет мышцы не растут.
Правда: При регулярных занятиях рост мышечной массы возможен в любом возрасте.
Миф: Тестостерон повышают только добавки.
Правда: Физическая активность и сон влияют на гормон сильнее, чем большинство добавок.

Три интересных факта

  1. Тестостерон повышается после 30-40 минут силовой тренировки, особенно с большими мышечными группами.

  2. Люди, занимающиеся регулярно, имеют на 25% меньше риска сердечных заболеваний.

  3. Даже 10 минут активных упражнений в день улучшают концентрацию и настроение.

Исторический контекст

Силовой тренинг как метод оздоровления появился ещё в Древней Греции: атлеты поднимали камни и использовали примитивные штанги. В XIX веке упражнения с весом стали частью медицинских программ восстановления, а в XX — основой мужского фитнеса. Сегодня это не только спорт, но и способ поддержания здоровья, энергии и долголетия.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Домашние животные
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Последние материалы
Питомец молча вас ненавидит: 5 тихих признаков, что доверие подорвано навсегда
Пекин своими глазами: неделя приключений, впечатлений и гастротуров дешевле нового смартфона
Грохот шпилек сменился тихой уверенностью: новая форма каблука правит без шума
Пузырьки, которые обманывают мозг: может ли газированная вода помочь похудеть
Когда каждое движение — победа: люди с болезнью Паркинсона учатся жить вопреки диагнозу
Сосед поливает реже, а помидоры с ведро — оказалось, он просто делает одну вещь иначе
Звезды падают с неба? На самом деле это рукотворный апокалипсис из США
Инженерная точность и дух приключения: этот мотоцикл предугадывает каждое движение
Почему в ресторанах картофельный гарнир всегда вкуснее: повара знают эту копеечную хитрость
Вы всё это время выбрасывали золото: обычная вещь из кухни творит чудеса при уборке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.