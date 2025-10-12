Беременность в движении: фитнес, который укрепляет тело, успокаивает разум и готовит к материнству

Занятия спортом во время беременности требуют особого подхода: тренировки должны быть умеренными, безопасными и адаптированными к изменениям в теле женщины. Правильная физическая активность помогает подготовиться к родам, улучшает самочувствие и ускоряет восстановление после появления малыша. О том, какие упражнения подходят будущим мамам, рассказывают врач-гинеколог Мария Филатова и тренер фитнес Марина Аксенова.

Как тренироваться во время беременности

Если беременность протекает без осложнений, умеренные тренировки не только допустимы, но и полезны. По словам Марии Филатовой, физическая активность не повышает риск выкидыша, преждевременных родов или недостаточного веса младенца.

"Беременным женщинам стоит уделять аэробным нагрузкам не менее 150 минут в неделю. Если до беременности вы активно тренировались — можно продолжать, но обязательно согласуйте программу с врачом", — отмечает эксперт Марина Аксенова.

Физическая активность во время беременности:

• уменьшает боли в спине и напряжение в мышцах;

• снижает риск чрезмерного набора веса и гестационного диабета;

• улучшает кровообращение и обмен веществ;

• снижает вероятность кесарева сечения;

• помогает легче перенести роды и быстрее восстановиться после них.

Почему тренировки во время беременности полезны

По словам Марины Аксеновой, двигательная активность положительно влияет на течение беременности и родов.

"У занимающихся женщин плацента формируется быстрее, утомляемость во время схваток на 75 % ниже, а вероятность кесарева сечения — на 70 % меньше. Тренировки укрепляют сердце, дыхательную и лимфатическую системы и служат профилактикой запоров", — поясняет тренер Марина Аксенова.

Регулярные упражнения повышают уровень энергии, улучшают настроение и уменьшают отёки. Но важно помнить: нагрузка должна соответствовать сроку беременности и самочувствию женщины.

Что меняется в организме будущей мамы

Во время беременности тело женщины претерпевает серьёзные физиологические изменения, которые нужно учитывать при планировании занятий.

1. Изменение суставов.

Гормоны расслабляют связки, увеличивая подвижность суставов, но и делая их более уязвимыми. Поэтому противопоказаны резкие движения и прыжки.

2. Смещение центра тяжести.

Растущий живот смещает баланс тела вперёд, из-за чего повышается нагрузка на позвоночник и таз. Риск падений увеличивается, поэтому важно выполнять упражнения медленно и с опорой.

3. Повышенная потребность в кислороде.

Во время беременности возрастает нагрузка на дыхательную систему. Даже лёгкие упражнения могут вызывать одышку, особенно при лишнем весе, поэтому нужно соблюдать умеренность.

Польза фитбола для беременных

Фитбол — мягкий гимнастический мяч, который часто используется в программах для беременных. По мнению Марины Аксеновой, он помогает улучшить самочувствие и подготовить тело к родам.

Преимущества тренировок с фитболом:

• улучшение кровообращения и лимфотока;

• снижение нагрузки на позвоночник;

• активация мышц таза, живота и спины;

• развитие баланса, координации и гибкости;

• профилактика запоров и отёков.

Кроме того, фитбол можно использовать и после родов — для мягкого восстановления и укрепления мышц тазового дна.

Упражнения с фитболом для беременных

Перед любыми физическими нагрузками важно получить разрешение гинеколога. Тренировки должны проходить в комфортном темпе, без боли и перенапряжения.

1. Приседания с опорой на фитбол

Техника:

• Встаньте прямо, ноги чуть шире таза, стопы разверните на 30°.

• Прижмите фитбол к стене спиной и крестцом, корпус слегка наклоните.

• На вдохе — приседание, на выдохе — возврат в исходное положение.

Такое положение помогает раскрыть тазобедренные суставы и укрепить ноги без лишней нагрузки на поясницу.

2. Тяга амортизатора к поясу

Техника:

• Сядьте на мяч, стопы чуть шире таза, пятками будто растягивайте пол.

• Спина ровная, плечи расслаблены.

• На выдохе тяните амортизатор к поясу, локти под углом 45°, на вдохе возвращайтесь.

Это упражнение укрепляет мышцы спины и улучшает осанку.

3. "Немой официант" с амортизатором

Техника:

• Сидя на мяче, согните руки в локтях под 90°, ладони направлены вперёд.

• Не отрывая локти от корпуса, разведите предплечья в стороны, растягивая амортизатор.

• Следите за тем, чтобы спина оставалась прямой.

Упражнение тренирует плечевой пояс и мышцы груди, улучшая осанку.

4. Жим от плеч с амортизатором

Техника:

• Сядьте на мяч, стопы устойчиво стоят на полу.

• Локти согнуты под 90°, находятся на уровне плеч.

• На выдохе выпрямите руки вперёд, на вдохе вернитесь.

Такой жим укрепляет руки и мышцы груди без перенапряжения.

5. Укрепление абдоминальной зоны

Техника:

• Встаньте в позу "квадрат": колени под тазом, руки под плечами.

• Обопритесь предплечьями на фитбол.

• На выдохе мягко толкните мяч вперёд, выпрямляя корпус, затем вернитесь.

Это упражнение укрепляет глубокие мышцы живота и спины, стабилизирует позвоночник.

6. Расслабление нижней части спины

Техника:

• Сядьте на колени, опустите таз на пятки.

• Живот между бёдер, руки выпрямите вперёд и положите на мяч.

• На выдохе слегка перекатите фитбол вперёд и задержитесь на 40 секунд.

Это мягкое упражнение помогает расслабить поясницу и раскрыть таз, снимая напряжение после нагрузки.

Меры предосторожности

Фитбол — нестабильная поверхность, поэтому важно контролировать равновесие. Тренировки должны проходить без спешки и перенапряжения.

Не допускается:

• чрезмерное учащение пульса или дыхания;

• упражнения, вызывающие боль или головокружение;

• резкие движения и прыжки;

• положения, при которых обе ноги не стоят на полу.

"Беременным следует избегать упражнений лёжа на спине — они могут снижать артериальное давление. Также нельзя напрягать мышцы пресса и задерживать дыхание", — говорит врач-гинеколог Мария Филатова.

Противопоказания к занятиям спортом при беременности

• болезни сердца и лёгких (в том числе фиброз лёгких);

• шов на шейке матки;

• беременность двойней или тройней с риском преждевременных родов;

• предлежание плаценты после 26 недель;

• подтекание околоплодных вод;

• преэклампсия и повышенное давление;

• тяжёлая анемия.

При появлении боли, головокружения, слабости или потемнения в глазах тренировку нужно сразу прекратить и обратиться к врачу.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: заниматься без консультации гинеколога.

Последствие: риск осложнений или преждевременных родов.

Альтернатива: получить разрешение врача и выбрать безопасную программу.

Ошибка: выполнять упражнения на спине.

Последствие: понижение давления и кислородное голодание.

Альтернатива: сидячие или стоячие позиции, упражнения на фитболе.

Ошибка: перенапрягаться ради результата.

Последствие: гипертонус матки и боли в спине.

Альтернатива: короткие, мягкие тренировки по 20-30 минут.

Советы шаг за шагом

Проконсультируйтесь с врачом перед каждой новой фазой беременности. Занимайтесь не чаще 3 раз в неделю, уделяя внимание дыханию. Следите за осанкой и стабильным дыханием во время упражнений. Пейте воду до и после занятий. После тренировки обязательно делайте растяжку и расслабление.

Физическая активность во время беременности — это забота о здоровье мамы и малыша. Умеренные нагрузки, фитбол и грамотное сопровождение специалиста помогают улучшить самочувствие, снизить тревожность и подготовить тело к родам. Главное — слушать свой организм и помнить: цель тренировки — гармония, а не рекорды.