Пузырьки, которые обманывают мозг: может ли газированная вода помочь похудеть

Спорт

Газированная вода давно перестала быть просто освежающим напитком. Её пьют на тренировках, включают в диеты и даже считают помощником в снижении веса. Недавние исследования показали, что эффект от пузырьков углекислого газа может быть гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Разберёмся, действительно ли газировка помогает похудеть и кому она может навредить.

Стакан с газированной водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стакан с газированной водой

Как газированная вода влияет на организм

Основное отличие газированной воды от обычной — наличие углекислого газа (CO₂). Именно он создаёт ощущение пузырьков и лёгкое покалывание на языке. Но действие этого газа не ограничивается поверхностью.

"Когда углекислый газ поступает в желудок, часть его действительно попадает в кровоток через капилляры", — пояснил диетолог Акира Такахаши.

По словам специалиста, повышение уровня CO₂ в крови может немного подщелачивать организм, что временно ускоряет обмен веществ и улучшает усвоение глюкозы. Теоретически это помогает телу быстрее использовать энергию, а не откладывать её "в запас".

Что показало новое исследование

В последнем эксперименте учёные сравнили эффект газированной воды с процессом гемодиализа: при попадании углекислого газа в кровь меняется кислотно-щелочной баланс, что влияет на скорость метаболизма.

Результаты оказались любопытными — у участников наблюдалось кратковременное повышение pH и улучшение показателей глюкозного обмена. Но исследователи подчеркнули: для окончательных выводов нужны дополнительные наблюдения и эксперименты с непрерывным контролем сахара в крови.

"Пока нет оснований считать, что газированная вода — средство для похудения. Это скорее элемент здорового образа жизни, который может дополнить диету и физическую активность", — отметил Акира Такахаши.

Может ли газировка помочь похудеть

Существует несколько гипотез, почему несладкая газированная вода помогает людям контролировать вес:

Создаёт чувство сытости. Пузырьки растягивают стенки желудка, сигнализируя мозгу о насыщении.
Стимулирует обмен веществ. Углекислый газ может временно повышать активность пищеварительных ферментов.
Улучшает гидратацию. Люди чаще пьют воду с пузырьками, чем безвкусную обычную, что поддерживает водный баланс.

Но доказательства этих эффектов противоречивы. Учёные предупреждают: если и есть влияние на вес, оно косвенное и минимальное.

Может ли газированная вода, наоборот, способствовать набору веса

Исследование 2017 года, проведённое на крысах и людях, выявило обратную тенденцию: употребление газированной воды может повышать уровень гормона грелина, который отвечает за чувство голода.

В эксперименте у участников, выпивавших газированные напитки (в том числе несладкие), уровень грелина оказался в три раза выше, чем у тех, кто пил обычную или выдохшуюся воду.

Повышенный грелин делает человека более восприимчивым к запахам и виду еды, усиливая аппетит. Однако специалисты уточняют: на гормональный фон влияют и другие факторы — стресс, недосыпание, уровень физической активности.

Таким образом, связь между газировкой и набором веса пока не доказана.

Польза газированной воды

Несмотря на споры, у газированной воды есть несколько подтверждённых плюсов:

Улучшает пищеварение. Пузырьки стимулируют секрецию желудочного сока и работу желудка.
Помогает при дисфагии. Газирование облегчает процесс глотания у людей с нарушениями.
Восполняет минералы. Минеральная газированная вода содержит магний, кальций и другие микроэлементы, важные для костей и мышц.
Поддерживает гидратацию. Благодаря освежающему вкусу пить её проще, чем обычную воду.

Важно: выбирайте несладкие виды без искусственных подсластителей и ароматизаторов.

Возможный вред и ограничения

Не вся газировка одинаково полезна. Избыточное потребление может вызвать неприятные эффекты.

  • Проблемы с ЖКТ. Пузырьки увеличивают кислотность желудка и могут раздражать слизистую при гастрите или язве.

  • Снижение плотности костей. Напитки с ортофосфорной кислотой (пищевая добавка E338) могут вымывать кальций.

  • Вздутие и дискомфорт. Подсластители вроде ксилита и эритрита вызывают газообразование.

  • Повышенный аппетит. У некоторых людей пузырьки стимулируют чувство голода.

  • Проблемы с зубами. Даже несладкая газировка способна повышать кислотность во рту и вызывать эрозию эмали.

"Даже без сахара газированная вода остаётся кислой. Людям с чувствительными зубами стоит пить её через трубочку или после еды", — советует стоматолог Ирина Павлова.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: замена обычной воды только газировкой.
    Последствие: нарушение водно-солевого баланса.
    Альтернатива: сочетайте — 1-2 стакана газированной воды в день и основное количество обычной.

  • Ошибка: употребление сладких газированных напитков.
    Последствие: избыток сахара, рост инсулина и кариес.
    Альтернатива: выбирайте натуральную минеральную газировку без добавок.

  • Ошибка: пить воду слишком холодной.
    Последствие: спазм сосудов и временные боли в животе.
    Альтернатива: употребляйте при комнатной температуре.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с небольшого количества — не более 1-2 стаканов газированной воды в день.

  2. Не пейте газировку натощак, особенно при проблемах с желудком.

  3. Следите за составом: избегайте сахара, ароматизаторов и ортофосфатов.

  4. После тренировки выбирайте минеральную воду с магнием и калием.

  5. Не пейте газированные напитки во время еды — это мешает перевариванию.

Плюсы и минусы газированной воды

Плюсы Минусы
Улучшает пищеварение Может повышать кислотность желудка
Повышает чувство сытости У некоторых вызывает вздутие
Содержит минералы При избытке может вызывать изжогу
Повышает настроение и тонус Не подходит при гастрите и язве

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли пить газированную воду каждый день?
Да, если она несладкая и не вызывает дискомфорта. Оптимально — до 500 мл в день.

Помогает ли газировка похудеть?
Прямых доказательств нет. Но она может уменьшать аппетит и ускорять метаболизм у некоторых людей.

Можно ли пить газировку при занятиях спортом?
Во время тренировки — не стоит. Лучше пить обычную или изотоническую воду, чтобы избежать вздутия.

Газированная вода вредна для почек?
Нет, если она без сахара и искусственных добавок. Минеральная, наоборот, может быть полезна.

Мифы и правда

Миф: газированная вода растворяет жир.
Правда: пузырьки не влияют на жировые клетки и не способствуют похудению напрямую.

Миф: газировка вызывает камни в почках.
Правда: при умеренном употреблении она не влияет на почки. Проблемы возникают из-за избытка сахара и кофеина в сладких напитках.

Миф: газированная вода вреднее сладкой.
Правда: наоборот — несладкая газировка безопаснее большинства газированных напитков.

3 интересных факта

  1. Газированную воду впервые получили в XVIII веке, добавив в обычную воду углекислый газ.

  2. В Европе минералку с пузырьками пьют не как освежающий напиток, а как средство для пищеварения.

  3. Углекислый газ в воде действует как мягкий консервант, поэтому напиток хранится дольше.

Исторический контекст

Первые упоминания о воде с пузырьками относятся к 1767 году, когда английский химик Джозеф Пристли создал метод насыщения жидкости углекислым газом. Позже газированная вода стала популярной благодаря лечебным минеральным источникам. В XX веке появились первые аппараты для домашнего приготовления газировки, а сегодня этот напиток вновь вернулся в моду — уже как элемент здорового образа жизни.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
