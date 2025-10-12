Пузырьки, которые обманывают мозг: может ли газированная вода помочь похудеть

Газированная вода давно перестала быть просто освежающим напитком. Её пьют на тренировках, включают в диеты и даже считают помощником в снижении веса. Недавние исследования показали, что эффект от пузырьков углекислого газа может быть гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Разберёмся, действительно ли газировка помогает похудеть и кому она может навредить.

Как газированная вода влияет на организм

Основное отличие газированной воды от обычной — наличие углекислого газа (CO₂). Именно он создаёт ощущение пузырьков и лёгкое покалывание на языке. Но действие этого газа не ограничивается поверхностью.

"Когда углекислый газ поступает в желудок, часть его действительно попадает в кровоток через капилляры", — пояснил диетолог Акира Такахаши.

По словам специалиста, повышение уровня CO₂ в крови может немного подщелачивать организм, что временно ускоряет обмен веществ и улучшает усвоение глюкозы. Теоретически это помогает телу быстрее использовать энергию, а не откладывать её "в запас".

Что показало новое исследование

В последнем эксперименте учёные сравнили эффект газированной воды с процессом гемодиализа: при попадании углекислого газа в кровь меняется кислотно-щелочной баланс, что влияет на скорость метаболизма.

Результаты оказались любопытными — у участников наблюдалось кратковременное повышение pH и улучшение показателей глюкозного обмена. Но исследователи подчеркнули: для окончательных выводов нужны дополнительные наблюдения и эксперименты с непрерывным контролем сахара в крови.

"Пока нет оснований считать, что газированная вода — средство для похудения. Это скорее элемент здорового образа жизни, который может дополнить диету и физическую активность", — отметил Акира Такахаши.

Может ли газировка помочь похудеть

Существует несколько гипотез, почему несладкая газированная вода помогает людям контролировать вес:

• Создаёт чувство сытости. Пузырьки растягивают стенки желудка, сигнализируя мозгу о насыщении.

• Стимулирует обмен веществ. Углекислый газ может временно повышать активность пищеварительных ферментов.

• Улучшает гидратацию. Люди чаще пьют воду с пузырьками, чем безвкусную обычную, что поддерживает водный баланс.

Но доказательства этих эффектов противоречивы. Учёные предупреждают: если и есть влияние на вес, оно косвенное и минимальное.

Может ли газированная вода, наоборот, способствовать набору веса

Исследование 2017 года, проведённое на крысах и людях, выявило обратную тенденцию: употребление газированной воды может повышать уровень гормона грелина, который отвечает за чувство голода.

В эксперименте у участников, выпивавших газированные напитки (в том числе несладкие), уровень грелина оказался в три раза выше, чем у тех, кто пил обычную или выдохшуюся воду.

Повышенный грелин делает человека более восприимчивым к запахам и виду еды, усиливая аппетит. Однако специалисты уточняют: на гормональный фон влияют и другие факторы — стресс, недосыпание, уровень физической активности.

Таким образом, связь между газировкой и набором веса пока не доказана.

Польза газированной воды

Несмотря на споры, у газированной воды есть несколько подтверждённых плюсов:

• Улучшает пищеварение. Пузырьки стимулируют секрецию желудочного сока и работу желудка.

• Помогает при дисфагии. Газирование облегчает процесс глотания у людей с нарушениями.

• Восполняет минералы. Минеральная газированная вода содержит магний, кальций и другие микроэлементы, важные для костей и мышц.

• Поддерживает гидратацию. Благодаря освежающему вкусу пить её проще, чем обычную воду.

Важно: выбирайте несладкие виды без искусственных подсластителей и ароматизаторов.

Возможный вред и ограничения

Не вся газировка одинаково полезна. Избыточное потребление может вызвать неприятные эффекты.

Проблемы с ЖКТ. Пузырьки увеличивают кислотность желудка и могут раздражать слизистую при гастрите или язве.

Снижение плотности костей. Напитки с ортофосфорной кислотой (пищевая добавка E338) могут вымывать кальций.

Вздутие и дискомфорт. Подсластители вроде ксилита и эритрита вызывают газообразование.

Повышенный аппетит. У некоторых людей пузырьки стимулируют чувство голода.

Проблемы с зубами. Даже несладкая газировка способна повышать кислотность во рту и вызывать эрозию эмали.

"Даже без сахара газированная вода остаётся кислой. Людям с чувствительными зубами стоит пить её через трубочку или после еды", — советует стоматолог Ирина Павлова.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: замена обычной воды только газировкой.

Последствие: нарушение водно-солевого баланса.

Альтернатива: сочетайте — 1-2 стакана газированной воды в день и основное количество обычной.

Ошибка: употребление сладких газированных напитков.

Последствие: избыток сахара, рост инсулина и кариес.

Альтернатива: выбирайте натуральную минеральную газировку без добавок.

Ошибка: пить воду слишком холодной.

Последствие: спазм сосудов и временные боли в животе.

Альтернатива: употребляйте при комнатной температуре.

Советы шаг за шагом

Начните с небольшого количества — не более 1-2 стаканов газированной воды в день. Не пейте газировку натощак, особенно при проблемах с желудком. Следите за составом: избегайте сахара, ароматизаторов и ортофосфатов. После тренировки выбирайте минеральную воду с магнием и калием. Не пейте газированные напитки во время еды — это мешает перевариванию.

Плюсы и минусы газированной воды

Плюсы Минусы Улучшает пищеварение Может повышать кислотность желудка Повышает чувство сытости У некоторых вызывает вздутие Содержит минералы При избытке может вызывать изжогу Повышает настроение и тонус Не подходит при гастрите и язве

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли пить газированную воду каждый день?

Да, если она несладкая и не вызывает дискомфорта. Оптимально — до 500 мл в день.

Помогает ли газировка похудеть?

Прямых доказательств нет. Но она может уменьшать аппетит и ускорять метаболизм у некоторых людей.

Можно ли пить газировку при занятиях спортом?

Во время тренировки — не стоит. Лучше пить обычную или изотоническую воду, чтобы избежать вздутия.

Газированная вода вредна для почек?

Нет, если она без сахара и искусственных добавок. Минеральная, наоборот, может быть полезна.

Мифы и правда

• Миф: газированная вода растворяет жир.

Правда: пузырьки не влияют на жировые клетки и не способствуют похудению напрямую.

• Миф: газировка вызывает камни в почках.

Правда: при умеренном употреблении она не влияет на почки. Проблемы возникают из-за избытка сахара и кофеина в сладких напитках.

• Миф: газированная вода вреднее сладкой.

Правда: наоборот — несладкая газировка безопаснее большинства газированных напитков.

3 интересных факта

Газированную воду впервые получили в XVIII веке, добавив в обычную воду углекислый газ. В Европе минералку с пузырьками пьют не как освежающий напиток, а как средство для пищеварения. Углекислый газ в воде действует как мягкий консервант, поэтому напиток хранится дольше.

Исторический контекст

Первые упоминания о воде с пузырьками относятся к 1767 году, когда английский химик Джозеф Пристли создал метод насыщения жидкости углекислым газом. Позже газированная вода стала популярной благодаря лечебным минеральным источникам. В XX веке появились первые аппараты для домашнего приготовления газировки, а сегодня этот напиток вновь вернулся в моду — уже как элемент здорового образа жизни.