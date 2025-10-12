Секрет тела пловца: почему именно вода формирует идеальные пропорции и осанку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:55
Спорт

Плавание — один из тех видов спорта, где стиль имеет значение не только в технике, но и в эстетике. Это редкий случай, когда изящество движений напрямую связано с эффективностью. О том, как плавание помогает стать сильнее и красивее, рассказывает элит-тренер водных программ Светлана Хомутова.

Женщина плывёт брассом в бассейне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина плывёт брассом в бассейне

Стили плавания: от классики до экспериментов

Сегодня в профессиональном спорте существует четыре официально признанных стиля: дельфин, спина, брасс и кроль. Эти техники одинаково применяются на всех соревнованиях мира.

"Самым грациозным, на мой взгляд, является дельфин. Но овладеть им сложнее всего: здесь важны сила, гибкость и координация", — отметила элит-тренер Светлана Хомутова.

Помимо классических, появляются и смешанные техники — в фридайвинге, аквафитнесе, водном поло. Но официальными стилями они не считаются: это скорее вариации, созданные для специальных дисциплин или шоу-программ.

Сколько нужно, чтобы освоить плавание

Срок освоения каждого стиля индивидуален. Однако тренеры выделяют закономерность:

Брасс осваивается быстрее всего — благодаря естественному дыханию и спокойному ритму.
Кроль требует чуть больше времени, но обеспечивает скорость и выносливость.
Дельфин и спина - самые сложные: они задействуют всё тело и требуют сильной физической подготовки.

"Каждый человек находит свой стиль. Кто-то с детства чувствует ритм брасса, а кому-то ближе волна дельфина — это зависит от опыта, гибкости и даже темперамента", — добавила Светлана Хомутова.

Как плавание влияет на фигуру

Многие приходят в бассейн, вдохновлённые спортивными телами профессиональных пловцов. Действительно, фигура пловца — результат сочетания генетики и постоянных тренировок.

Кроль развивает плечи и руки, придавая телу V-образную форму.
Брасс формирует крепкие ноги и ягодицы.
Дельфин создаёт фигуру типа "треугольник" — узкая талия, широкие плечи, мощный корпус.

Но важно понимать, что профессиональных пловцов изначально отбирают по типу телосложения. Тем не менее плавание прекрасно корректирует фигуру: выравнивает осанку, укрепляет мышцы спины и живота, делает силуэт гармоничным.

"При регулярных тренировках тело становится подтянутым, мышцы — упругими, а фигура приобретает мягкий рельеф без излишней мускулистости", — объясняет Светлана Хомутова.

Универсальный стиль для начинающих

Если вы только начинаете, тренеры советуют брасс. Он считается самым безопасным и естественным, активирует мышцы груди, плечевого пояса и ягодиц, укрепляет суставы и позвоночник.

Дельфин подходит тем, кто уже имеет опыт: это энергозатратный стиль, требующий силы ног и корпуса. Он делает пресс и ягодицы особенно подтянутыми, но требует хорошей техники.

Изменения в фигуре: когда ждать результат

При регулярных тренировках (3 раза в неделю по 45-60 минут) первые изменения заметны уже через 4 занятия. Вода выполняет естественный лимфодренаж и массаж тканей, помогая избавиться от отёков и целлюлита.

Через месяц заметно:
• улучшается тонус кожи;
• формируется мягкий рельеф мышц;
• исчезают боли в спине и шее;
• повышается общий уровень энергии.

Кроме того, плавание положительно влияет на психику.

"Люди, которые занимаются плаванием, спокойнее и уравновешеннее. Вода гармонизирует и тело, и мысли", — отмечает Светлана Хомутова.

Как выбрать экипировку

Правильная экипировка — залог комфорта и стиля. И да, внешний вид действительно мотивирует!

Для женщин:
• слитные купальники для стабильности и поддержки;
• раздельные — для тех, кто хочет подчеркнуть фигуру;
• гидрокостюмы — для холодной воды или тренировок на открытых водоёмах.

Для мужчин:
• классические плавки;
• удлинённые шорты до колена;
• современные ткани с технологией быстрого высыхания.

Обязательные аксессуары:
• шапочка и очки (подбираются по форме лица);
• при необходимости — беруши и прищепка для носа;
• непромокаемый рюкзак и шлёпки для бассейна.

"Начните с красивого костюма — стильная экипировка сама по себе мотивирует тренироваться", — улыбается Светлана Хомутова.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: плавать без разминки.
    Последствие: повышается риск судорог.
    Альтернатива: сделайте лёгкую растяжку плеч и бёдер перед входом в воду.

  • Ошибка: неправильно подобранные очки.
    Последствие: раздражение глаз и дискомфорт.
    Альтернатива: выбирайте модели с антифогом и регулировкой ремешка.

  • Ошибка: плавание при простуде.
    Последствие: риск осложнений.
    Альтернатива: подождите выздоровления — вода усиливает нагрузку на дыхательную систему.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с простого: освойте брасс, чтобы привыкнуть к воде и дыханию.

  2. Постепенно переходите к кролю — он укрепит руки и спину.

  3. Добавляйте элементы дельфина, чтобы включить в работу пресс и ягодицы.

  4. Тренируйтесь не менее 3 раз в неделю.

  5. Сочетайте плавание с растяжкой и лёгким кардио на суше.

Плюсы и минусы плавания

Плюсы Минусы
Всестороннее развитие тела Требуется доступ к бассейну
Безопасность для суставов Не подходит при некоторых ЛОР-заболеваниях
Коррекция осанки Нужно время на привыкание к технике
Улучшение сна и настроения Медленный набор силы в начале

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько стоит абонемент на плавание?
Средняя цена клубной карты с бассейном — от 7000 до 15 000 ₽ в месяц, в зависимости от уровня зала.

Можно ли плавать при болях в спине?
Да, при отсутствии острых воспалений. Лучше выбрать брасс или кроль на спине.

Как выбрать очки для плавания?
Проверьте герметичность: очки должны держаться на лице без ремешка при лёгком нажатии.

Нужна ли прищепка для носа?
Нет, если правильно дышите. Но при хронических отитах и гайморитах она обязательна.

Мифы и правда

Миф: плавание подходит только молодым.
Правда: это один из самых безопасных видов спорта в любом возрасте.

Миф: чтобы похудеть, нужно плавать быстро.
Правда: важно плавать регулярно и правильно дышать — это эффективнее спринтов.

Миф: вода сушит кожу.
Правда: при уходе с кремами и душем после занятий кожа остаётся увлажнённой.

3 интересных факта

  1. Плавание задействует до 90% всех мышц тела.

  2. За час плавания человек сжигает от 500 до 800 калорий.

  3. У профессиональных пловцов пульс в покое может быть ниже 45 уд/мин — показатель отличной тренированности.

Исторический контекст

Плавание как спорт возникло в XIX веке в Англии, но ещё древние египтяне изображали пловцов на стенах храмов. В XX веке этот вид спорта стал символом грации и силы: Олимпийские игры подарили миру имена легендарных спортсменов — от Джонни Вайсмюллера до Майкла Фелпса. Сегодня плавание объединяет фитнес, эстетику и медитацию в движении.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
