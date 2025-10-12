Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Неприметные снаружи, но бешено живые внутри: машины, которые стыдно любить, но невозможно забыть
Соло-отпуск без сожалений: почему всё больше россиян выбирают отдых без компании
Финансовая подушка безопасности от работодателя: станет ли проще жить
Кабачковая икра за полчаса: секрет быстрого приготовления раскрыт
Комета страха: что на самом деле летит к нам из другой звёздной системы
Ребёнок начинается с любви, а не с теста: планирование — первый шаг к счастливому родительству
Тренировка, которую видно в зеркале: фейсфитнес как биохакерская альтернатива ботоксу
Мария Погребняк развеяла популярный миф: могут ли малыши манипулировать родителями

Не просто форма — фундамент здоровья: почему ягодицы отвечают за осанку и силу всего тела

2:42
Спорт

Ягодицы — не просто эстетическая деталь тела, а важный элемент здоровья и силы. По данным антропологов, именно развитые ягодичные мышцы в древности помогали человеку выживать, обеспечивая способность к бегу и выносливости. Сегодня же, в эпоху сидячей работы и малоподвижного образа жизни, эти мышцы страдают от атрофии.

Женщина выполняет упражнение на ягодицы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина выполняет упражнение на ягодицы

Психологи отмечают, что форма ягодиц играет важную роль в восприятии привлекательности: мужчины в первую очередь обращают внимание на ягодицы и грудь, а женщины — на плечи и бёдра. Но привлекательность — не единственная причина поддерживать ягодицы в форме: сильные мышцы улучшают осанку, снижают нагрузку на позвоночник и делают движения более устойчивыми.

Почему ягодицы теряют тонус

Современный человек большую часть дня проводит сидя — в офисе, за рулём, дома. В этом положении мышцы ягодиц бездействуют, что вызывает их ослабление. Постепенно снижается кровоток, замедляется метаболизм, ткани теряют упругость.

Отдельно стоит отметить влияние обуви на высоком каблуке. Из-за смещения центра тяжести нагрузка распределяется неправильно, что приводит к укорочению задней поверхности бедра и ослаблению ягодиц.

Регулярные тренировки помогают восстановить баланс, укрепить мышцы и вернуть телу естественную форму.

Анатомия ягодичных мышц

Чтобы эффективно тренировать ягодицы, важно понимать, как они устроены. Эта зона включает три основные мышцы:

Большая ягодичная мышца — самая крупная и мощная. Отвечает за разгибание бедра, удержание тела в вертикальном положении и вращение ноги наружу.
Средняя ягодичная мышца — расположена сбоку, участвует в отведении бедра и стабилизации таза.
Малая ягодичная мышца — находится глубже остальных, помогает выпрямлять корпус и поддерживать баланс.

Когда одна из этих мышц ослаблена, нарушается работа всей задней цепи: спины, поясницы и ног. Именно поэтому важно тренировать ягодицы в комплексе с мышцами бёдер и поясницы.

Особенности тренировок

Форма ягодиц во многом зависит от генетики, но тренировки способны изменить их объём, упругость и рельеф. Сильные ягодицы не только визуально улучшают фигуру, но и помогают в спорте — при прыжках, беге, ходьбе и даже при долгом стоянии.

Чтобы добиться результата, нужно развивать три направления:
силу — через базовые упражнения с весом;
эластичность — через растяжку и динамику;
выносливость — через многоповторные тренировки с собственным весом.

Оптимально тренировать ягодицы один раз в неделю, сочетая работу на силу и форму. Выполняйте 2-3 упражнения по 3-4 подхода, с 8-12 повторениями в каждом. Главное — техника, а не количество.

"Ягодицы нужно чувствовать. Если упражнение не вызывает напряжения в нужной зоне — стоит поменять угол, темп или амплитуду", — отмечает фитнес-инструктор Мария Котова.

Упражнения для ягодиц

1. Подъём таза (гиперэкстензия в Смите)

Это одно из самых эффективных упражнений для развития большой ягодичной мышцы. Его можно выполнять в тренажёре Смита, со штангой или на полу с утяжелением.

Техника:
Лягте спиной на скамью, штангу положите на таз. Ноги стоят на платформе или полу. Медленно опустите таз вниз, затем на выдохе поднимите вверх, максимально напрягая ягодицы.

Советы:
• Используйте утяжеление — без веса упражнение менее эффективно.
• Чтобы избежать давления грифа, оберните его мягким валиком.
• Делайте движение плавно, без рывков.

Выполнение:
• Новичкам — 3 подхода по 15 повторений.
• Опытным — 3-4 подхода по 10-12 повторений до мышечного отказа.

2. Отведение ноги назад в кроссовере

Изолированное упражнение, которое идеально прорабатывает ягодицы и бицепсы бедра.

Техника:
Закрепите ногу в нижнем блоке кроссовера, примите упор на колени и руки. Спина ровная, взгляд вниз. Рабочую ногу поднимайте вверх, слегка согнув колено. На выдохе — подъём, на вдохе — плавное опускание.

"Слушайте тело. Если чувствуете нагрузку в передней части бедра, скорректируйте положение, пока не почувствуете напряжение именно в ягодицах", — советует Мария Котова.

Выполнение:
3-4 подхода по 15 повторений на каждую ногу.

3. Становая тяга "сумо"

Это упражнение развивает не только ягодицы, но и мышцы бёдер, спины и корпуса.

Техника:
Поставьте ноги шире плеч, носки направлены наружу. Возьмитесь за гриф прямым хватом, спина прямая. На выдохе поднимите штангу, выпрямляясь и напрягая ягодицы. Медленно опустите снаряд обратно.

Советы:
• Центр тяжести смещайте назад, чтобы нагрузка приходилась на ягодицы.
• Контролируйте движение — без рывков и инерции.
• Работайте в диапазоне 8-12 повторов.

Выполнение:
3-4 подхода, с прогрессивным увеличением веса при каждой тренировке.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: поверхностные приседания без глубины.
    Последствие: нагрузка уходит на квадрицепсы, а ягодицы почти не работают.
    Альтернатива: приседайте до параллели или ниже, сохраняя контроль над техникой.

  • Ошибка: узкий шаг при выпадах.
    Последствие: работает передняя часть бедра.
    Альтернатива: делайте широкие шаги, чтобы нагрузка смещалась на ягодицы.

  • Ошибка: избыточный вес на штанге при слабой технике.
    Последствие: риск травм спины и коленей.
    Альтернатива: уменьшите вес и сконцентрируйтесь на амплитуде и дыхании.

Советы шаг за шагом

  1. Разминайте мышцы перед каждой тренировкой.

  2. Делайте растяжку после упражнений — это предотвращает крепатуру.

  3. Включайте в рацион белок для восстановления мышц.

  4. Не тренируйте ягодицы чаще 2 раз в неделю — им нужно время для роста.

  5. Контролируйте осанку и дыхание при каждом движении.

Плюсы и минусы регулярных тренировок ягодиц

Плюсы Минусы
Улучшение формы тела Потребность в регулярности
Повышение силы ног и спины Возможна крепатура у новичков
Улучшение осанки Необходима техника и контроль
Повышение самооценки Требуется время на восстановление

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли накачать ягодицы без спортзала?
Да, подойдёт домашний комплекс с эспандером, выпадами и ягодичным мостиком.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?
При регулярных тренировках первые изменения заметны через 4-6 недель.

Нужно ли использовать утяжеления?
Да, если вы уже тренируетесь больше месяца — без прогрессии веса мышцы не растут.

Можно ли тренировать ягодицы каждый день?
Нет, им требуется минимум 48 часов на восстановление.

Мифы и правда

Миф: приседания — единственное упражнение для ягодиц.
Правда: эффективен только комплекс, включающий тяги, выпады и мостики.

Миф: генетика определяет всё.
Правда: наследственность влияет на форму, но тонус и рельеф зависят от тренировок.

Миф: без боли нет роста.
Правда: боль — не показатель эффективности. Главное — контролируемое напряжение.

3 интересных факта

  1. Самая крупная мышца человеческого тела — именно большая ягодичная.

  2. При ходьбе она активируется меньше, чем при подъёме по лестнице.

  3. У бегунов на длинные дистанции ягодицы менее массивные, чем у спринтеров, но более выносливые.

Исторический контекст

В античности гармония тела считалась отражением внутреннего равновесия. Именно в древнегреческих гимнасиях впервые начали изучать анатомию ягодиц и их роль в движении. Позднее, в XX веке, благодаря развитию фитнеса и бодибилдинга, упражнения для этой зоны стали основой тренировок как для женщин, так и для мужчин. Сегодня сильные ягодицы — символ здоровья, силы и уверенности.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Еда и рецепты
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Домашние животные
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Садоводство, цветоводство
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Популярное
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа

Тибетский мастиф — роскошный охранник и верный друг, но его сила, независимость и характер способны превратить жизнь владельца в испытание.

Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Последние материалы
Подморозит — будет поздно: простой чек-лист, который продлевает жизнь любому авто
Пушистые титаны среди нас: кошки, которые могли бы охотиться на хозяина, но выбрали дружбу
Удар по корням: осенняя стратегия против пырея, которая реально работает
Криптовалютные качели: как Трамп может обвалить Bitcoin или дать ему шанс взлететь до небес
Не просто форма — фундамент здоровья: почему ягодицы отвечают за осанку и силу всего тела
Секрет бабушки: добавляю это в жареные кабачки — муж будет в восторге от вкуса
30 миллионов долларов в историю: как восстановление Хиджазской железной дороги изменит будущее Турции
Гастрит — не приговор: слизистая способна восстановиться всего за неделю щадящего питания
За словом в карман не полез: как Шаман отреагировал на колкость журналиста
Тайна спокойствия: как базовый гардероб освобождает от утренней паники и стресса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.