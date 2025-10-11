Глушаков раскрыл главный секрет: вот кем станет экс-звезда Спартака после прощального матча

Бывший полузащитник сборной России и московского "Спартака" Денис Глушаков признался, что не исключает возможность начать тренерскую карьеру после ухода с поля. Об этом он рассказал накануне своего прощального матча, который состоится 11 октября и соберёт бывших игроков "Спартака" и "Локомотива".

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Денис Глушаков

"Хочется попробовать тренировать"

Опытный футболист отметил, что пока не готов возглавить большой клуб, но намерен развиваться в этом направлении постепенно.

"Хочется попробовать, конечно, тренировать. Мне кажется, надо начинать с детей, чтобы набраться опыта. Или побыть с опытными тренерами в одной команде, чтобы набить ошибки, напитаться опытом", — сказал Глушаков.

По его словам, важно пройти путь от базового уровня, чтобы понять, как выстраивать команду, работать с молодёжью и находить баланс между дисциплиной и доверием.

Прощальный матч и итоги карьеры

Сегодняшний матч станет символической точкой в карьере 37-летнего футболиста. На поле выйдут его бывшие партнёры по "Спартаку" и "Локомотиву", с которыми Глушаков провёл самые яркие сезоны. За время выступлений он стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и несколько раз признавался одним из лучших полузащитников лиги.

Болельщики вспоминают Глушакова как лидера и человека с сильным характером, который не боялся брать ответственность в решающие моменты.

Взгляд в будущее

Футболист не скрывает, что хочет остаться в спорте. Он рассматривает как вариант работу в тренерском штабе или на управленческой позиции.

"Я ещё не созрел, чтобы тренировать "Спартак" или "Локомотив". Тренером себя вижу в дальнейшем или в менеджмент", — добавил Глушаков.

Что известно о карьере

Денис Глушаков начинал профессиональный путь в "Локомотиве", затем выступал за "Спартак", "Ахмат" и "Химки". За сборную России он провёл более 50 матчей, участвовал в чемпионате мира 2014 года и чемпионате Европы 2016-го.

После ухода из "Химок" в 2023 году игрок долгое время оставался без клуба, но не исключал возвращения в футбол в ином качестве. Его прощальный матч стал возможностью попрощаться с болельщиками и отметить более чем 20-летний путь в профессиональном спорте.