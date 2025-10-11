Тайна сорвавшейся сделки: почему известный тренер отказал московскому Спартаку

Бывший главный тренер "Монако" Филипп Клеман не станет новым наставником московского "Спартака". Об этом сообщил бельгийский журналист издания De Standaard Барт Лаге.
По словам журналиста, красно-белые действительно сделали Клеману официальное предложение, однако специалист предпочёл не принимать его.
"Да, "Спартак" предлагал ему работу, но он отказался. Он продолжает жить в Великобритании, и, думаю, у него там есть какие-то контакты", — сказал Лаге.
Ранее портал Sport24 сообщал, что бельгийский тренер уже провёл предварительные переговоры со спортивным директором клуба Фрэнсисом Кахигао.
51-летний специалист известен по работе с рядом европейских команд. Он тренировал бельгийские клубы "Генк", "Васланд-Беверен" и "Брюгге", а также возглавлял французский "Монако" и шотландский "Рейнджерс".
Клеман в данный момент проживает в Великобритании и, по данным журналиста, рассматривает другие варианты трудоустройства. Руководство "Спартака" продолжает поиски нового главного тренера.
