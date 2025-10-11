Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренируетесь, а результат стоит на месте? Проверьте, нет ли этих убийц силы в вашем списке упражнений
Тайна общего предка раскрыта: учёные рассказали, от кого на самом деле произошёл человек и когда
Жуткие запахи в мусорном ведре? Не дайте им испортить воздух — простые решения
Мякиш вместо мрамора: необычные сувениры из колонии, которые покорили многих путешественников
Готовится сама, пока вы отдыхаете: запеканка с мясом и грибами, от которой пахнет праздником
Седые волосы стали символом элегантности: 6 лайфхаков, чтобы выглядеть дорого и уверенно
Долгая жизнь — не случайность: как эволюция подарила женщинам преимущество
Хотели блеска — получили пятна: мойка после заправки оборачивается ремонтом
Интересно, есть ли у него рояль: Полина Диброва не удержалась и начала троллить бывшего мужа

Тайна сорвавшейся сделки: почему известный тренер отказал московскому Спартаку

Спорт

Бывший главный тренер "Монако" Филипп Клеман не станет новым наставником московского "Спартака". Об этом сообщил бельгийский журналист издания De Standaard Барт Лаге.

Матч Спартак - Зенит
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Матч Спартак - Зенит

Отказ от предложения

По словам журналиста, красно-белые действительно сделали Клеману официальное предложение, однако специалист предпочёл не принимать его.

"Да, "Спартак" предлагал ему работу, но он отказался. Он продолжает жить в Великобритании, и, думаю, у него там есть какие-то контакты", — сказал Лаге.

Ранее портал Sport24 сообщал, что бельгийский тренер уже провёл предварительные переговоры со спортивным директором клуба Фрэнсисом Кахигао.

Карьера Клемана

51-летний специалист известен по работе с рядом европейских команд. Он тренировал бельгийские клубы "Генк", "Васланд-Беверен" и "Брюгге", а также возглавлял французский "Монако" и шотландский "Рейнджерс".

Что известно сейчас

Клеман в данный момент проживает в Великобритании и, по данным журналиста, рассматривает другие варианты трудоустройства. Руководство "Спартака" продолжает поиски нового главного тренера.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Последние материалы
Устали от темных кругов под глазами? Эффективные секреты, которые реально работают
Она ещё не остыла, а уже делает историю: телескоп поймал кадр, который ждали десятилетиями
Охотники на крокодилов: кто решается напасть на самого опасного хищника планеты
Французский шик из обычной печени: паштет, перед которым меркнут дорогие деликатесы
Лобовое дало трещину, но не надежду: как женское средство оказалось спасением для водителей
Забудьте про массаж и таблетки: восточная практика, которая вернёт лёгкость телу за 10 минут
Растут скромно, а выглядят роскошно: деревья, которые украсят даже шесть соток
Не всё мясо одинаково безопасно: эти части курицы лучше не есть никогда
Тренировки, которые не ломают тело: как заниматься спортом и оставаться здоровым
Мир, который живёт по своим законам: что скрывают Муравьиные острова под Тольятти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.