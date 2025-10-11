Тайна сорвавшейся сделки: почему известный тренер отказал московскому Спартаку

Бывший главный тренер "Монако" Филипп Клеман не станет новым наставником московского "Спартака". Об этом сообщил бельгийский журналист издания De Standaard Барт Лаге.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Матч Спартак - Зенит

Отказ от предложения

По словам журналиста, красно-белые действительно сделали Клеману официальное предложение, однако специалист предпочёл не принимать его.

"Да, "Спартак" предлагал ему работу, но он отказался. Он продолжает жить в Великобритании, и, думаю, у него там есть какие-то контакты", — сказал Лаге.

Ранее портал Sport24 сообщал, что бельгийский тренер уже провёл предварительные переговоры со спортивным директором клуба Фрэнсисом Кахигао.

Карьера Клемана

51-летний специалист известен по работе с рядом европейских команд. Он тренировал бельгийские клубы "Генк", "Васланд-Беверен" и "Брюгге", а также возглавлял французский "Монако" и шотландский "Рейнджерс".

Что известно сейчас

Клеман в данный момент проживает в Великобритании и, по данным журналиста, рассматривает другие варианты трудоустройства. Руководство "Спартака" продолжает поиски нового главного тренера.