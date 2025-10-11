Тоска по дому или деньги Краснодара? Уругвайский защитник быков встал перед сложным выбором

Уругвайский защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес заявил о желании покинуть российский клуб и вернуться на родину. Об этом он рассказал в интервью ESPN.

Желание вернуться домой

Футболист подчеркнул, что уважает свой контракт, но надеется найти решение, которое устроит обе стороны.

"Пеньяроль — мой дом. Я хочу вернуться, но не люблю давать обещаний, потому что в футболе всё быстро меняется", — сказал Гонсалес.

По словам игрока, он намерен обсудить возможный уход с руководством клуба в декабре. ESPN уточняет, что переговоры могут начаться уже зимой.

Контракт и карьера

Гонсалес перешёл в "Краснодар" летом 2024 года, подписав соглашение до 2027-го. Ранее он четыре сезона провёл в уругвайском "Пеньяроле", где стал одним из ключевых игроков обороны и завоевал признание болельщиков.

Что дальше

Сейчас 29-летний защитник продолжает выступать за "быков", однако не скрывает ностальгии по родной команде и стране. Окончательное решение о его будущем, по всей видимости, будет принято в конце года.