Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потеря зрения начинается тихо: офтальмологи предупредили об опасных симптомах
Тушёная капуста, после которой не останется ни крошки: мясо, грибы и немного волшебства
Карибские красоты или ловушка: как коварный токсин превращает отпуск в кошмар
Расставание с хоккеистом: Стеша Маликова объяснила, почему у неё не клеятся отношения с мужчинами
Мягкая сила воды: ванна как способ восстановить себя после дня
Когда ночь станет днём: почему проект зеркальных спутников Reflect Orbital тревожит учёных
Заросли под кустами: как аккуратно вынуть сныть, очистить корни и при этом не потерять цветник
Внешность — обман, а характер — золото: что на самом деле скрывается за инопланетным обликом сфинксов
Тело хочет расти, но не может: сигнал, который спортсмены игнорируют и теряют силу

Тоска по дому или деньги Краснодара? Уругвайский защитник быков встал перед сложным выбором

1:14
Спорт

Уругвайский защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес заявил о желании покинуть российский клуб и вернуться на родину. Об этом он рассказал в интервью ESPN.

ФК "Краснодар"
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ФК "Краснодар"

Желание вернуться домой

Футболист подчеркнул, что уважает свой контракт, но надеется найти решение, которое устроит обе стороны.

"Пеньяроль — мой дом. Я хочу вернуться, но не люблю давать обещаний, потому что в футболе всё быстро меняется", — сказал Гонсалес.

По словам игрока, он намерен обсудить возможный уход с руководством клуба в декабре. ESPN уточняет, что переговоры могут начаться уже зимой.

Контракт и карьера

Гонсалес перешёл в "Краснодар" летом 2024 года, подписав соглашение до 2027-го. Ранее он четыре сезона провёл в уругвайском "Пеньяроле", где стал одним из ключевых игроков обороны и завоевал признание болельщиков.

Что дальше

Сейчас 29-летний защитник продолжает выступать за "быков", однако не скрывает ностальгии по родной команде и стране. Окончательное решение о его будущем, по всей видимости, будет принято в конце года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Домашние животные
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Новости спорта
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Домашние животные
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Популярное
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа

Тибетский мастиф — роскошный охранник и верный друг, но его сила, независимость и характер способны превратить жизнь владельца в испытание.

Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Последние материалы
Потеря зрения начинается тихо: офтальмологи предупредили об опасных симптомах
Тушёная капуста, после которой не останется ни крошки: мясо, грибы и немного волшебства
Карибские красоты или ловушка: как коварный токсин превращает отпуск в кошмар
Расставание с хоккеистом: Стеша Маликова объяснила, почему у неё не клеятся отношения с мужчинами
Тоска по дому или деньги Краснодара? Уругвайский защитник быков встал перед сложным выбором
Мягкая сила воды: ванна как способ восстановить себя после дня
Когда ночь станет днём: почему проект зеркальных спутников Reflect Orbital тревожит учёных
Заросли под кустами: как аккуратно вынуть сныть, очистить корни и при этом не потерять цветник
Внешность — обман, а характер — золото: что на самом деле скрывается за инопланетным обликом сфинксов
Тело хочет расти, но не может: сигнал, который спортсмены игнорируют и теряют силу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.