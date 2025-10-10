Из Мурманска в UFC: как простая девушка из Севера стала звездой мирового ринга

Яна Сантос, в девичестве Куницкая, — одна из самых известных российских спортсменок, сумевшая добиться успеха на международной арене в ММА. Её путь — это история силы, упорства и внутренней свободы, которая позволила не только побеждать в клетке, но и сохранять человеческое достоинство в мире жёстких правил и постоянных испытаний.

Начало пути

Яна родилась 11 ноября 1989 года в Мурманске, в семье профессиональных спортсменов. Отец, Иосиф Куницкий, был лыжником, а мать, Ольга Куницкая, занималась художественной гимнастикой. С детства девочка росла в атмосфере спорта и дисциплины, и уже в детском саду начала заниматься кунг-фу. В школе добавились тхэквондо и рукопашный бой.

К 12 годам она уже выступала на серьёзных турнирах, где нередко побеждала даже мальчиков. А в 16 лет переехала в Санкт-Петербург, чтобы поступить в университет имени Лесгафта — на кафедру бокса. Там она окончательно определилась с направлением своей карьеры.

Путь к смешанным единоборствам

Свою спортивную базу Яна формировала постепенно: пробовала силы в карате, тайском боксе, грэпплинге и кикбоксинге. Но решающим стал переход в смешанные единоборства. В 18 лет она начала тренировки по ММА, совмещая их с подработкой охранником в ночном клубе — тогда ей приходилось часто сталкиваться с конфликтными ситуациями.

"Когда-то я работала охранником в ночном клубе… Дралась почти каждый день. Многие удивлялись, как хрупкая девушка могла вывести из строя сразу нескольких крепких парней", — вспоминала Яна Сантос.

Первый профессиональный бой состоялся в 2009 году в польском городе Лодзь. Тогда Яна победила Магдалену Ярецку техническим нокаутом уже на второй минуте поединка. За следующие три года она одержала восемь побед и потерпела одно поражение — отличный старт для молодой спортсменки.

Перерыв и возвращение

В 2013 году Яна родила сына и объявила о завершении карьеры. Несколько лет она посвятила тренерской работе и семье, но любовь к спорту не позволила ей остаться за пределами ринга. В 2016 году она вернулась в профессиональные бои.

Первое выступление после паузы оказалось неудачным — поражение от Заиры Дышековой. Но уже в следующем поединке Куницкая одержала победу над китаянкой Янан Ву. Так началась вторая глава её карьеры.

Покорение Invicta FC

18 ноября 2016 года Яна провела титульный бой за звание чемпионки Invicta FC. Соперницей стала американка Тоня Эвинджер. Судья изначально присудил победу россиянке, но позже результат отменили — апелляция признала решение неоднозначным. Спустя несколько месяцев, в марте 2017-го, девушки снова встретились в клетке. На этот раз Эвинджер победила удушающим приёмом.

Когда Тоня перешла в UFC, её пояс остался вакантным. И уже в августе 2017 года Куницкая снова вышла в титульный бой — на этот раз против Ракель Паалухи. После уверенной победы единогласным решением судей Яна стала чемпионкой Invicta FC в легчайшем весе.

Переход в UFC

В 2018 году спортсменка подписала контракт с UFC и сразу получила шанс на титул — бой с легендарной Крис Сайборг. Несмотря на поражение техническим нокаутом, этот поединок открыл для Яны путь в элиту женских ММА.

После дебюта она успешно вернулась в легчайший вес и одержала две победы подряд — над Линой Лансберг и Марион Рено. Однако травма носа потребовала операции и временной паузы. Затем последовали череда побед и поражений: Яна уступила Аспен Лэдд, но победила Юлию Столяренко и Кейтлин Виейру.

В 2021 году из-за беременности спортсменка вновь приостановила выступления. Но и на этот раз не оставила тренировки.

"Я оттренировалась и пошла рожать… В пятницу я ещё занималась, а родила в понедельник", — рассказывала Яна Сантос.

Её слова показывают, насколько сильной может быть воля спортсменки, если она действительно живёт своим делом.

Новая глава под фамилией Сантос

После рождения дочери в 2022 году Яна взяла фамилию своего мужа — бразильского бойца Тьяго Сантоса. Пара живёт в Майами, где оба продолжают активно тренироваться и выступать. В интервью она отмечала, что беременность помогла восстановить организм и даже улучшила метаболизм — редкий случай, когда личная жизнь стала источником новых спортивных ресурсов.

В 2023 году Сантос провела два боя — оба завершились поражением решением судей. Но уже в 2024-м она уверенно победила американку Челси Чендлер, а в 2025-м одержала две подряд победы над опытными соперницами — Мишей Тейт и Мейси Чиассон.

После последнего боя Яна открыто высказалась о проблеме несоблюдения весового лимита в женском дивизионе:

"Мне кажется, что UFC недостаточно наказывает бойцов, которые не укладываются в вес… Если бы штраф составлял хотя бы 50 процентов, нарушителей было бы меньше", — сказала Сантос после боя.

Достижения и стиль

На счету Яны титул чемпионки Invicta FC, а также звания чемпионки России по тхэквондо и тайскому боксу. В клетке она известна агрессивной манерой ведения боя и умением сочетать ударную технику с элементами грэпплинга. Её прозвище "Лисица" отражает стратегический подход — расчетливость, гибкость и способность действовать неожиданно.

Личная жизнь

Первый брак Яны был с арабом Хани, с которым она познакомилась в Абу-Даби. В этом союзе у неё родился сын Адам. После развода в 2016 году Яна полностью сосредоточилась на возвращении в спорт. В 2019 году начался её роман с Тьяго Сантосом, который позже стал мужем и партнёром не только в жизни, но и в тренировках.

Совместные тренировки и поддержка помогли обоим спортсменам пережить сложный период восстановления после травм. В 2022 году у пары родилась дочь Алиса. Сантос признаётся, что скучает по России и мечтает показать мужу свою родину.

"Я давно не была дома, но всё равно очень люблю Россию… Может быть, как-нибудь приедем", — сказала Яна Сантос.

А что если…

Что, если бы Яна не вернулась после первой паузы? Возможно, мир ММА потерял бы одну из самых сильных российских спортсменок. Её история доказывает, что даже после серьёзных перерывов можно выйти на прежний уровень — если есть дисциплина и любовь к своему делу.

Плюсы и минусы карьеры бойца

Плюсы Минусы Возможность самореализации и признания Высокий риск травм Финансовые возможности и контракты Постоянные сгонки веса Популярность и медийность Психологическое давление Спортивная семья и поддержка Сложность совмещать спорт и материнство

