Начать с нуля и не сорваться: система тренировок, которая работает даже при ожирении

3:13
Спорт

Начинать заниматься спортом, имея избыточный вес, непросто. Первые тренировки часто даются тяжело — дыхание сбивается, суставы болят, а сердцебиение выходит из нормы. Но это не повод отказываться от движения. Главное — правильно подобрать нагрузку и соблюдать баланс между эффективностью и безопасностью. Персональный тренер World Class Кунцево Элина Фролова делится рекомендациями, которые помогут начать путь к здоровью без вреда для организма.

Тренировка при избыточном весе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тренировка при избыточном весе

Как понять, что вес действительно избыточный

Оценить состояние тела можно не только по цифрам на весах. Самый распространённый показатель — индекс массы тела (ИМТ). Он рассчитывается по формуле: вес (кг), делённый на рост (м²).

Если результат превышает 25 пунктов, речь идёт об избыточном весе, а отметка 30 и выше указывает на ожирение. Однако ИМТ не всегда отражает реальную ситуацию: у человека с плотной мускулатурой показатель тоже может быть высоким.

"При определении допустимых нагрузок важно учитывать не только вес, но и частоту сердечных сокращений и общее самочувствие", — подчеркнула персональный тренер Элина Фролова.

Лишние килограммы увеличивают нагрузку на сердце и опорно-двигательный аппарат, поэтому прыжки и бег на первых порах лучше исключить.

Основные ошибки новичков с лишним весом

Многие уверены, что чем больше пот и усталость, тем эффективнее тренировка. Но в случае избыточного веса это опасное заблуждение. Вот типичные ошибки, которых стоит избегать:

Чрезмерная интенсивность. Пульс выше 140 ударов в минуту перегружает сердце и тормозит жиросжигание. Эффективная зона — 60-70% от максимальной частоты сердечных сокращений.
Неправильный выбор кардио. Долгий бег по дорожке или прыжки на степ-платформе создают избыточную нагрузку на колени и позвоночник.
Отсутствие контроля дыхания. Неровное дыхание снижает эффективность тренировки и провоцирует головокружение.
Игнорирование восстановления. После нагрузок мышцам нужен отдых, иначе прогресс остановится.

Чтобы не навредить организму, важно следить за пульсом, питьевой активностью и техникой движений. Лучше делать меньше, но правильно.

Когда избыточный вес становится препятствием

Избыточный вес превращается в ограничение, если появляются следующие симптомы:

• частая одышка даже при лёгких нагрузках;
• повышенное давление или сбои сердечного ритма;
• варикозное расширение вен и отёки ног;
• боль в спине или коленях;
• ощущение тяжести, сниженная подвижность суставов.

В этом случае тренировки нужно адаптировать под текущее состояние, отказавшись от резких движений, прыжков и наклонов вниз головой.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнение плиометрических упражнений (прыжков, выпрыгиваний).
    Последствие: перегрузка суставов и риск травм коленей.
    Альтернатива: замени прыжки на степ или плавную ходьбу по наклонной дорожке.

  • Ошибка: использование утяжелителей на руках и ногах.
    Последствие: повышенное давление на связки и суставы.
    Альтернатива: упражнения с собственным весом или лёгкими гантелями до 1-2 кг.

  • Ошибка: тренировки в закрытой одежде "для пота".
    Последствие: перегрев и риск обезвоживания.
    Альтернатива: одежда из "дышащих" тканей, позволяющая телу охлаждаться.

  • Ошибка: занятия натощак.
    Последствие: слабость, головокружение, падение давления.
    Альтернатива: лёгкий перекус за 1-1,5 часа до тренировки — банан, йогурт или протеиновый батончик.

Как сделать фитнес безопасным при избыточном весе

1. Начинай с мягких нагрузок

Подойдут плавание, аквааэробика, велосипед, ходьба на беговой дорожке и тренировки в воде. Такие занятия снимают нагрузку с суставов и укрепляют мышцы без риска травм.

2. Контролируй пульс

Носи фитнес-браслет или датчик сердечного ритма. Для начинающих оптимальный диапазон — 120-135 ударов в минуту.

3. Соблюдай питьевой режим

Во время тренировки пей небольшими глотками каждые 10-15 минут. Недостаток воды ухудшает обмен веществ и повышает утомляемость.

4. Выбирай силовые тренажёры

Работа в тренажёрах безопаснее, чем с гантелями и штангой: они фиксируют амплитуду и снижают нагрузку на позвоночник. Делай упор на упражнения для ног, рук и пресса в режиме 60-70% от максимальной интенсивности.

5. Не пренебрегай растяжкой

Мягкий стрейчинг в конце тренировки помогает снять спазмы и улучшить подвижность. Главное — не делать рывков и не перерастягивать мышцы.

6. Следи за дыханием и осанкой

Правильное дыхание (вдох через нос, выдох через рот) помогает контролировать ритм сердца и улучшает выносливость. А ровная спина защищает позвоночник от перегрузки.

Сравнение популярных тренировок при избыточном весе

Тип тренировки Нагрузка на суставы Эффективность для жиросжигания Безопасность
Плавание минимальная высокая высокая
Ходьба умеренная средняя высокая
Йога и пилатес низкая средняя высокая
Велотренажёр умеренная высокая высокая
Бег высокая высокая низкая при лишнем весе

Как видно, самый щадящий и при этом эффективный вариант — тренировки в воде и умеренное кардио в комфортной пульсовой зоне.

А что если тренироваться дома?

Домашние занятия отлично подходят для начального этапа. Можно выполнять упражнения на коврике: приседания у стены, лёгкие планки, махи ногами, растяжку и дыхательные практики. Важно помнить — даже короткая 20-минутная тренировка принесёт пользу, если проводить её регулярно.

Советы шаг за шагом

  1. Пройди обследование у терапевта и кардиолога перед стартом.

  2. Начни с трёх тренировок в неделю по 30-40 минут.

  3. Контролируй пульс и не допускай дискомфорта.

  4. Не забывай о восстановлении — спи не менее 8 часов.

  5. Добавь к тренировкам сбалансированное питание.

Плюсы и минусы фитнеса при избыточном весе

Плюсы Минусы
Улучшение обмена веществ Медленный старт прогресса
Снижение риска сердечных заболеваний Требуется контроль специалиста
Укрепление суставов и мышц Повышенная усталость в начале пути
Повышение уверенности и настроения Необходимость строгого режима

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какой вид спорта лучше выбрать при лишнем весе?
Самыми безопасными считаются плавание, аквааэробика, ходьба и пилатес. Они щадят суставы и эффективно расходуют калории.

Можно ли худеть без кардио?
Да, но медленнее. Комбинация лёгкого кардио и силовых упражнений даёт лучший результат.

Сколько стоит работа с тренером и нутрициологом?
В среднем персональная тренировка в фитнес-клубе стоит от 2000 до 4000 ₽, консультация нутрициолога — около 2500 ₽. Совместная работа этих специалистов помогает контролировать нагрузку и рацион безопасно.

Нужно ли тренироваться каждый день?
Нет. Оптимально — 3-4 раза в неделю, чередуя кардио и силовые занятия.

Мифы и правда

Миф: чем интенсивнее тренировка, тем быстрее уйдёт жир.
Правда: слишком высокий пульс замедляет процесс жиросжигания.

Миф: фитнес при лишнем весе опасен.
Правда: безопасен при правильной технике и умеренной нагрузке.

Миф: можно заниматься в любой одежде.
Правда: плотные ткани мешают терморегуляции, лучше выбирать лёгкие дышащие материалы.

3 интересных факта

  1. Люди с избыточным весом теряют больше калорий за одно и то же время, чем стройные — благодаря повышенному энергозатратному обмену.

  2. Фитнес-тренировки снижают уровень тревожности и улучшают сон.

  3. Даже 15 минут умеренной активности в день уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

Исторический контекст

Интерес к адаптивному фитнесу возник в 1980-х, когда начали появляться первые программы тренировок для людей с ожирением. Со временем эти методики стали основой оздоровительного фитнеса. Сегодня каждая уважающая себя сеть спортклубов имеет специалистов, работающих с клиентами, которым важно не рекордное время, а безопасное восстановление здоровья.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
