Ничего особо не поменяется: Карпин сделал сенсационное заявление о ЧМ-2026 и сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном приглашении команды на чемпионат мира 2026 года. Наставник подчеркнул, что пока разговоры об этом не имеют официального подтверждения и команда сосредоточена на текущей работе.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Карпин

Реакция на слухи

После сообщений о вероятности возвращения России на международную арену Карпин ответил спокойно, отметив, что никаких конкретных решений от ФИФА пока не поступало.

"В нашей жизни может случиться что угодно. Если нас допустят, мы и так готовились, ничего особо не поменяется", — заявил главный тренер Валерий Карпин в эфире "Матч ТВ".

Подготовка продолжается

По словам наставника, сборная ведёт тренировочный процесс в обычном режиме. Команда проводит товарищеские встречи с соперниками разного уровня, отрабатывает тактические схемы и поддерживает игровую форму. Карпин подчеркнул, что его подопечные сохраняют мотивацию и дисциплину, несмотря на неопределённость с участием в международных турнирах.

"Мы готовимся по плану, независимо от политических решений. Футболисты понимают, что уровень сборной должен оставаться высоким в любой ситуации", — отметил специалист.

Контекст

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. Это коснулось как национальных сборных, так и клубов, которые лишились возможности играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Из-за санкций сборная России не смогла участвовать в квалификации чемпионата мира 2022 года. Возможность возвращения в мировое футбольное сообщество пока остаётся предметом обсуждения, но не официального решения.

Что дальше

В ближайшие месяцы команда продолжит серию товарищеских матчей, в том числе с азиатскими и африканскими сборными. Для Карпина это не только возможность поддерживать форму игроков, но и шанс развивать новые игровые связки и стратегию, ориентированную на долгосрочную перспективу.