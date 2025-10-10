Ухань рукоплещет: Соболенко гарантировала себе первую строчку рейтинга WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд завершит сезон на первой строчке мирового рейтинга WTA. Спортсменка закрепила своё лидерство после выхода в полуфинал престижного турнира категории WTA-1000 в китайском Ухане.

Победа, укрепившая статус

В четвертьфинале Соболенко уверенно обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, занимающую девятое место в рейтинге, — 6:3, 6:3. Эта победа не только вывела белорусскую теннисистку в полуфинал, но и обеспечила ей статус первой ракетки мира по итогам сезона, независимо от результатов ближайших соперниц.

"Очень счастлива, что смогла показать свой лучший теннис в важный момент", — сказала Арина Соболенко после победы в Ухане.

Конкуренция с Швёнтек завершена

Главная соперница Соболенко в борьбе за лидерство — польская теннисистка Ига Швёнтек - выбывает из гонки за первую строчку. Швёнтек не сумела пройти дальше своего этапа на турнире, что автоматически закрепило преимущество белоруски в рейтинге.

Впереди полуфинал

В полуфинале Соболенко встретится с американкой Джессикой Пегулой, известной стабильной игрой на хардовых покрытиях. Призовой фонд турнира WTA-1000 в Ухане составляет $3 654 963, и победа здесь может стать ещё одним ярким подтверждением доминирования белоруски в женском теннисе.

Год под знаком стабильности

Для Арины Соболенко 2025 год стал сезоном уверенных выступлений: четыре титула "Большого шлема" в активе и постоянное присутствие в финальных стадиях крупнейших турниров. Её мощная подача, агрессивная манера игры и психологическая устойчивость позволили удерживать лидерство на протяжении всего года.