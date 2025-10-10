Выложились по полной: тренер Ирана раскрыл главный урок поражения от России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт
Спорт

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои подвёл итоги товарищеского матча против России, который завершился поражением его команды со счётом 1:2. Наставник отметил высокий уровень соперника и подчеркнул, что игра принесла ценнейший опыт перед чемпионатом мира.

Nike Total 90 Aerow II ball
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Nike Total 90 Aerow II ball

Оценка матча

Иранцы провели достойную встречу, но не смогли удержать ничью. Несмотря на равную борьбу, россияне оказались точнее в реализации моментов. Галенои признал, что его подопечным было непросто играть в Волгограде при активной поддержке местной публики.

"Считаю, что прошедший матч был интересен с точки зрения тактики. Поздравляю Россию с победой. Наши игроки выложились по полной", — заявил главный тренер Амир Галенои корреспонденту "Чемпионата".

Проблемы и выводы

По словам специалиста, команда создала несколько опасных моментов, особенно во втором тайме, когда могла сравнять счёт. Однако ошибка в обороне привела ко второму пропущенному мячу. Галенои подчеркнул, что такие игры помогают лучше подготовиться к предстоящим крупным турнирам.

Он также отметил, что атмосфера на "Волгоград Арене" стала для игроков испытанием: большая аудитория и давление трибун усилили напряжение, но помогли команде набраться необходимого опыта.

Взгляд вперёд

Наставник остался доволен самоотдачей футболистов и назвал матч полезной проверкой перед чемпионатом мира. По его словам, сборная Ирана продолжит работать над улучшением физической формы и взаимодействия между линиями, чтобы на следующем этапе показать более стабильный результат.

Игра против России, по мнению Галенои, стала хорошим уроком и мотивировала команду к дальнейшему росту.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
