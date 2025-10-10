Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Находка века: в Турции обнаружены хлебы с ликом Христа, которым 1300 лет
Родинка или угроза жизни: как распознать меланому и не пропустить опасные признаки
Почему одна и та же помада делает вас ярче — или старше: наука о цвете и коже
Без скандалов и обид: Мария Кончаловская рассказала о конце своего брака
Фокус тает, как лёд в стакане: чем опасен быстрый контент и как вернуть контроль над собой
Теперь он пример: почему кошки на этом испанском острове ликуют, а местные жители в отчаянии
Николь Кидман призналась, что раньше ненавидела свою внешность: что изменилось теперь
Холодный запуск — как удар по сердцу мотора: три привычки, которые убивают двигатель зимой
Осторожно: эти чёрные дыры кружатся в смертельном танце

Психологическая травма? Жерсон готов сбежать из Зенита — откровение Булыкина

1:56
Спорт

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию с бразильским полузащитником Жерсоном, который перешёл в "Зенит" летом 2025 года. По мнению эксперта, громкий трансфер пока не оправдал ожиданий ни клуба, ни самого игрока.

Жерсон
Фото: https://fc-zenit.ru/ by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жерсон

Трудный старт в Петербурге

Жерсон перешёл в "Зенит" с большим авансом доверия и за внушительную сумму, однако его выступления за сине-бело-голубых оказались далеки от уровня, которого ждали болельщики и тренерский штаб. Игрок проводит нестабильные матчи, а слухи о его желании покинуть команду только усилились.

"Жерсон сожалеет о том, что перешёл в "Зенит”. Но когда за тебя заплачены такие деньги, ты должен себя показать, а потом уже проситься перейти в другую команду", — отметил бывший нападающий Дмитрий Булыкин в интервью с "Чемпионатом".

Проблема не только в форме

По словам Булыкина, ключевой сложностью для Жерсона стала не физическая подготовка, а психологическое состояние. Игрок якобы рассчитывал на переход в другой клуб, и внутреннее несогласие с нынешней ситуацией мешает ему показывать свой максимум.

"Как я понимаю, у Жерсона больше психологическая проблема, потому что он хотел перейти в другой клуб", — добавил эксперт.

Что дальше

Булыкин считает, что зенитовский тренерский штаб ещё может исправить ситуацию в зимнюю паузу. По его мнению, за два месяца можно вернуть игроку уверенность и форму, если работать с ним правильно.

Зимняя пауза станет для бразильца шансом перезагрузить карьеру и доказать, что его приобретение не было ошибкой. В клубе ожидают, что к весенней части сезона полузащитник проявит себя и начнёт соответствовать статусу одного из самых дорогих игроков чемпионата России.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Крылья вместо щита, ноги вместо меча: птица, что не знает страха даже перед коброй
Домашние животные
Крылья вместо щита, ноги вместо меча: птица, что не знает страха даже перед коброй
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Наука и техника
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Последние материалы
Фокус тает, как лёд в стакане: чем опасен быстрый контент и как вернуть контроль над собой
Теперь он пример: почему кошки на этом испанском острове ликуют, а местные жители в отчаянии
Николь Кидман призналась, что раньше ненавидела свою внешность: что изменилось теперь
Холодный запуск — как удар по сердцу мотора: три привычки, которые убивают двигатель зимой
Осторожно: эти чёрные дыры кружатся в смертельном танце
За их преданностью скрывается инстинкт хищника: породы собак, которые не прощают слабости
Аромат, от которого кружится голова: сладкие булочки, перед которыми не устоять
ИИ-помощники в Сбере устроили дебаты — и сами решают, когда покупать акции
Новая реальность для дачников: чёрная смородина больше не бессмертный куст
Ваш блонд живёт по своим законам: как приручить самый капризный цвет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.