Психологическая травма? Жерсон готов сбежать из Зенита — откровение Булыкина

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию с бразильским полузащитником Жерсоном, который перешёл в "Зенит" летом 2025 года. По мнению эксперта, громкий трансфер пока не оправдал ожиданий ни клуба, ни самого игрока.

Фото: https://fc-zenit.ru/ by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жерсон

Трудный старт в Петербурге

Жерсон перешёл в "Зенит" с большим авансом доверия и за внушительную сумму, однако его выступления за сине-бело-голубых оказались далеки от уровня, которого ждали болельщики и тренерский штаб. Игрок проводит нестабильные матчи, а слухи о его желании покинуть команду только усилились.

"Жерсон сожалеет о том, что перешёл в "Зенит”. Но когда за тебя заплачены такие деньги, ты должен себя показать, а потом уже проситься перейти в другую команду", — отметил бывший нападающий Дмитрий Булыкин в интервью с "Чемпионатом".

Проблема не только в форме

По словам Булыкина, ключевой сложностью для Жерсона стала не физическая подготовка, а психологическое состояние. Игрок якобы рассчитывал на переход в другой клуб, и внутреннее несогласие с нынешней ситуацией мешает ему показывать свой максимум.

"Как я понимаю, у Жерсона больше психологическая проблема, потому что он хотел перейти в другой клуб", — добавил эксперт.

Что дальше

Булыкин считает, что зенитовский тренерский штаб ещё может исправить ситуацию в зимнюю паузу. По его мнению, за два месяца можно вернуть игроку уверенность и форму, если работать с ним правильно.

Зимняя пауза станет для бразильца шансом перезагрузить карьеру и доказать, что его приобретение не было ошибкой. В клубе ожидают, что к весенней части сезона полузащитник проявит себя и начнёт соответствовать статусу одного из самых дорогих игроков чемпионата России.