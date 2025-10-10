Россия громит соперников: кто станет следующей жертвой мощной сборной Карпина?

На стадионе "Волгоград Арена" завершился товарищеский матч между сборными России и Ирана. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 2:1, продлив беспроигрышную серию до шестнадцати встреч.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Как проходила игра

С первых минут россияне взяли инициативу в свои руки. Уже на 22-й минуте форвард Дмитрий Воробьёв отправил мяч в ворота соперников и вывел команду вперёд. После перерыва иранцы сумели сравнять счёт — Амирхоссеин Хоссеинзаде пробил точно по воротам Шунина. Однако преимущество гостей оказалось недолгим: на 70-й минуте Алексей Батраков забил победный мяч, поставив эффектную точку в матче.

"Ребята сыграли с самоотдачей, за что им большое спасибо", — отметил главный тренер сборной России Валерий Карпин, которого цитирует "Чемпионат".

Серия побед и уверенность команды

Победа над Ираном стала продолжением впечатляющего отрезка сборной — команда не проигрывает уже больше года. Последнее поражение произошло в сентябре 2023 года в игре против молодёжной сборной Египта. С тех пор российская команда демонстрирует стабильный футбол и уверенно использует товарищеские матчи для подготовки к официальным турнирам.

Результаты сезона

В 2025 году россияне провели шесть товарищеских встреч. Команда разгромила Гренаду и Замбию — по 5:0, сыграла вничью с Нигерией и Иорданией, а также обыграла Беларусь (4:1) и Катар (4:1). Эти результаты показывают, что сборная под руководством Карпина обрела баланс между атакой и обороной, а молодые игроки уверенно встраиваются в основной состав.

Что дальше

Победа над Ираном укрепила уверенность болельщиков и тренерского штаба в правильности выбранного курса. Команда демонстрирует высокий уровень организации, а атмосфера в коллективе — одно из главных достижений Карпина. Следующий матч сборной России запланирован на ноябрь, соперник станет известен позже.