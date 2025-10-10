Прогулки действительно сжигают жир? Ответ, который рушит популярный миф

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Прогулки на свежем воздухе давно считаются полезной привычкой, которую советуют диетологи и тренеры. Однако вокруг их влияния на фигуру и вес до сих пор остаётся много вопросов. Кажется, всё просто — вышел из дома, прошёлся по парку и стал ближе к цели. Но действительно ли это работает так, как нам часто рассказывают?

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Почему прогулки важны

Ходьба — самая естественная форма движения. Она не требует оборудования, доступна в любом возрасте и мягко включает в работу сердце, лёгкие и суставы. Даже если вы весь день проводите за компьютером, вечерняя прогулка уже улучшает циркуляцию крови и насыщает организм кислородом.

Кроме того, движение на свежем воздухе помогает:

  • разогнать кровь и активировать сердечно-сосудистую систему;

  • улучшить пищеварение и немного ускорить обмен веществ;

  • снизить стресс и уровень кортизола (а он напрямую влияет на набор веса);

  • нормализовать сон и настроение.

Но одно дело — здоровье и самочувствие, и совсем другое — похудение.

Почему одних прогулок недостаточно для снижения веса

Низкая энергетическая ценность

Даже час активной ходьбы тратит около 200-300 ккал. Это меньше, чем один круассан или бокал сладкой газировки. Если при этом питание остаётся прежним, вес просто не двинется с места.

Чтобы сбросить 1 кг жира, нужно дефицит примерно 7000 ккал. При ежедневных прогулках по часу — это больше трёх недель работы.

Адаптация организма

Любая нагрузка со временем перестаёт быть стрессом для тела. Через месяц регулярных прогулок мышцы и сердечно-сосудистая система адаптируются — и расход энергии снижается. Чтобы сохранять эффект, нужно либо ходить дольше, либо быстрее, либо менять рельеф (леса, горки, лестницы).

Мало вовлечённых мышц

При ходьбе активно работают в основном ноги и частично мышцы кора. В сравнении с силовыми тренировками или интервальным кардио задействована меньшая часть тела. Соответственно, энергозатраты ниже.

Силовые нагрузки эффективнее

Силовой тренинг при прочих равных расходует примерно в 1,5 раза больше калорий, чем обычное кардио. А за счёт роста мышечной массы метаболизм ускоряется даже в покое — тело начинает "жечь" калории 24/7.

Когда прогулки реально помогают

  1. Начальный уровень или восстановление после болезни/травмы. Если вы раньше не тренировались, даже ежедневная ходьба даст первые результаты: улучшится выносливость, снизится отёчность, немного уйдёт вес за счёт воды.

  2. Поддержка диеты. При дефиците калорий прогулка усиливает эффект и помогает не "застыть" в плато.

  3. Комбинация с тренировками. В дни отдыха прогулки служат мягким кардио, ускоряя восстановление и обмен веществ.

  4. Антистресс-фактор. Для людей с эмоциональным перееданием регулярное движение на свежем воздухе снижает тягу к сладкому и улучшает контроль аппетита.

Сравнение активности по расходу калорий

Активность Время Средний расход (ккал) Особенности
Прогулка в спокойном темпе 60 мин 200-250 Подходит всем
Быстрая ходьба (6 км/ч) 60 мин 300-400 Требует регулярности
Бег трусцой 60 мин 500-700 Выше нагрузка на суставы
Велотренажёр (умеренно) 60 мин 400-600 Развивает выносливость
Силовая тренировка 60 мин 450-700 Долгосрочный эффект за счёт мышц

Советы шаг за шагом

  1. Начните с малого. 20-30 минут в день, постепенно увеличивая темп и дистанцию.

  2. Добавляйте интервалы. 2 минуты быстрой ходьбы + 1 минута спокойной — отличный способ повысить расход энергии.

  3. Используйте рельеф. Парки с подъёмами и лестницами дают почти вдвое больше эффекта, чем ровная дорожка.

  4. Считайте шаги. Цель — 8-10 тысяч шагов в день (примерно 6-7 км).

  5. Следите за питанием. Без контроля калорий даже идеальные прогулки не изменят цифры на весах.

  6. Ходите после еды. 10-15 минут прогулки после ужина улучшают пищеварение и уровень сахара в крови.

  7. Совмещайте с силовыми или йогой. Это создаёт баланс между кардио и мышечной нагрузкой.

А что если…

…времени мало?
Ходите 15 минут утром и 15 — вечером. Даже короткие сессии по 1,5-2 км ускоряют метаболизм.

…нет мотивации?
Ведите дневник шагов или скачайте приложение с челленджами. Маленькие цели работают лучше, чем абстрактное "хочу похудеть".

…есть боли в суставах?
Выбирайте мягкий грунт или дорожки в парке, избегайте асфальта. Можно чередовать прогулки с плаванием.

Плюсы и минусы прогулок

Плюсы Минусы
Доступно, безопасно, бесплатно Низкая интенсивность
Улучшает настроение и сон Требует много времени
Подходит при лишнем весе и после травм Быстрое привыкание организма
Можно совмещать с другими активностями Неэффективно без контроля питания

FAQ

Сколько нужно ходить, чтобы похудеть?
Минимум 8-10 тысяч шагов в день, но при этом должен быть умеренный дефицит калорий.

Ходьба заменяет спортзал?
Нет, но может стать подготовительным этапом и поддержкой для основной активности.

Когда лучше гулять — утром или вечером?
Когда удобно. Утром — бодрит и "запускает" день, вечером — снимает стресс и помогает спать.

Можно ли слушать музыку во время ходьбы?
Да, но следите за безопасностью на дорогах и пересечениях.

Помогают ли прогулки при застое веса?
Да, особенно если добавить интервалы или увеличить дистанцию.

Мифы и правда

Миф: "От прогулок можно сильно похудеть".
Правда: только при контроле калорий и регулярности.

Миф: "Ходьба бесполезна".
Правда: улучшает здоровье, работу сердца, снижает стресс — просто не стоит ждать чудес.

Миф: "Нужно проходить 20 тысяч шагов".
Правда: 8-10 тысяч достаточно для поддержания формы и метаболизма.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
