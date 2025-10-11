Он спустился с Эвереста на лыжах — без кислорода: момент, когда человек превзошёл гору

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
9:19
Спорт

На вершине мира есть только ветер, лед и тишина. А теперь — ещё и следы лыж. Польский спортсмен Анджей Баргель вошёл в историю, став первым человеком, который спустился на лыжах с Эвереста без кислородного баллона. Его путь стал не просто спортивным достижением, а настоящим примером силы воли и технического мастерства.

Спуск с Эвереста
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спуск с Эвереста

Кто такой Анджей Баргель

Баргель — профессиональный ски-альпинист и альпинист из Польши, родом из Малопольского воеводства. Родился в 1988 году и начал карьеру с участия в горнолыжных марафонах, но быстро перешёл к высотным восхождениям. Со временем он объединил две страсти — альпинизм и лыжи — создав уникальный стиль катания с самых высоких вершин планеты.

В возрасте 37 лет спортсмен уже был известен своими спусками с К2, Манаслу и других восьмитысячников, но именно Эверест стал его самой рискованной и амбициозной целью.

Как проходило восхождение

Восхождение на Эверест Баргель начал без использования дополнительного кислорода — шаг, который делают немногие даже опытные альпинисты. На подъём у него ушло 16 часов. Маршрут пролегал через так называемую зону смерти — участок выше 8 000 метров, где содержание кислорода в воздухе критически низкое.

Достигнув вершины на высоте 8 848 метров, Баргель не стал задерживаться. Уже 22 сентября он надел лыжи и начал спуск. Первая часть пути прошла до Южного седла, расположенного на высоте 7 906 метров, а к вечеру спортсмен достиг второго лагеря — 6 400 метров.

На следующий день он продолжил путь вниз, спускаясь по опаснейшему ледопаду Кхумбу. Это место постоянно движется: ледовые блоки могут обрушиться в любую секунду. Помогал Баргелю брат — он управлял квадрокоптером, который служил ориентиром и "проводником" по безопасной траектории. 23 сентября альпинист успешно добрался до базового лагеря на 5 364 метрах, завершив исторический спуск.

"Это был момент, когда всё - усталость, боль, страх — уступает место радости. Я знал, что сделал невозможное", — сказал ски-альпинист Анджей Баргель.

Почему спуск без кислорода уникален

Даже с кислородом Эверест остаётся испытанием на пределе человеческих возможностей. Без него каждая минута превращается в борьбу с гипоксией, головокружением и температурой, падающей до -40 °C. Баргель стал первым, кто не просто поднялся без баллонов, но и совершил спуск на лыжах, сохранив концентрацию и контроль на протяжении всего пути.

Этот подвиг потребовал безупречной подготовки: от акклиматизации до расчёта времени, чтобы не попасть под обвалы и не оказаться в ловушке погоды.

Предыдущие попытки и неудачи

До успешного спуска Баргель дважды пытался покорить Эверест в рамках проекта Hic sunt liones.

В 2019 году ему помешала огромная глыба льда, нависшая над ледопадом Кхумбу. Команда посчитала, что риск слишком велик, и отказалась продолжать.
В 2022 году непогода сорвала новую попытку: на Южном седле бушевал ураганный ветер, который делал движение невозможным.

Только третья экспедиция — в сентябре 2024 года — стала успешной. Она показала, что настойчивость и расчётливость могут победить даже самую непредсказуемую гору мира.

Проект Hic sunt liones

Фраза Hic sunt liones в переводе с латинского означает "Здесь водятся львы" — так на старинных картах обозначали неизведанные земли. Баргель выбрал это выражение как символ своих экспедиций: там, где ещё не ступала лыжня человека.

В рамках проекта он уже спустился на лыжах с шести других восьмитысячников:

  • Шишабангма (8 027 м, Китай);

  • Манаслу (8 163 м, Непал);

  • Броуд-Пик (8 051 м, Пакистан);

  • К2 (8 611 м, Пакистан);

  • Гашербрум I (8 080 м) и Гашербрум II (8 035 м).

Каждый из этих спусков требовал точного планирования, минимального снаряжения и способности мгновенно принимать решения на экстремальной высоте.

Технологии на службе альпинизма

Особое внимание в этой экспедиции привлекло использование технологий. Баргель и его команда активно применяли дроны, чтобы оценивать маршрут, фиксировать состояние ледников и выбирать безопасные участки спуска.

Такой подход позволил не только снизить риск, но и задокументировать уникальные кадры, которые теперь используются для анализа погодных и ледовых условий в Гималаях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: переоценка собственных сил на высоте.
    Последствие: гипоксия, потеря сознания.
    Альтернатива: постепенная акклиматизация и постоянный контроль состояния организма.

  • Ошибка: игнорирование погодных прогнозов.
    Последствие: потеря маршрута или лавины.
    Альтернатива: использование спутниковых данных и метеостанций в реальном времени.

  • Ошибка: чрезмерный темп спуска.
    Последствие: потеря контроля на склоне.
    Альтернатива: постоянная визуальная связь с командой и дронами-наблюдателями.

А что если спуск без кислорода станет новым трендом?

Эксперты считают, что подобные подвиги пока останутся исключением. Без кислородной поддержки человеческое тело испытывает колоссальную нагрузку, и даже опытные альпинисты редко решаются на это. Но успех Баргеля может вдохновить новое поколение спортсменов на поиск безопасных способов расширить границы возможного.

Плюсы и минусы таких восхождений

Плюсы Минусы
Уникальный спортивный и технический опыт Риск для жизни и здоровья
Минимальное воздействие на природу Ограниченные возможности эвакуации
Вдохновение для будущих поколений Экстремальные погодные условия
Развитие технологий альпинизма Необходимость многолетней подготовки

FAQ

Как долго длился спуск?
Баргель спускался с вершины два дня — с 22 по 23 сентября.

Почему он отказался от кислорода?
Это принципиальная позиция спортсмена: он считает, что истинное восхождение должно происходить только с опорой на собственные силы.

Кто помогал ему во время экспедиции?
Основную поддержку оказывала команда из Польши и Непала, включая брата Анджея, управлявшего дроном.

Какие лыжи использовались?
Специально облегчённые карбоновые лыжи, адаптированные под высокогорье и экстремальный холод.

Мифы и правда

Миф: на Эверест можно подняться только с кислородом.
Правда: опытные альпинисты поднимаются и без него, но риск возрастает многократно.

Миф: спуск с горы проще, чем подъём.
Правда: при спуске возрастает вероятность лавин и обледенения, требуются высокая концентрация и физическая выносливость.

Миф: Баргель был первым, кто попытался съехать с Эвереста.
Правда: попытки были и раньше, но все завершались неудачей или использовали кислород.

Исторический контекст

Первое восхождение на Эверест состоялось в 1953 году, когда Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей впервые достигли вершины. С тех пор сотни альпинистов поднимались на пик, но идея спуститься на лыжах без кислорода казалась невозможной.
Баргель изменил это представление, доказав, что техника, наука и человеческий дух могут идти рука об руку даже в "зоне смерти".

3 Интересных факта

  1. При спуске температура воздуха опускалась до -38 °C, а скорость ветра превышала 50 км/ч.

  2. На протяжении всего пути Баргель поддерживал связь с базовым лагерем через спутниковую систему.

  3. В ходе экспедиции спортсмен потерял около 5 кг веса из-за экстремальной нагрузки и нехватки кислорода.

Подвиг Анджея Баргеля стал символом того, что человеческие возможности не ограничены высотой. Его спуск с Эвереста — не просто спортивное достижение, а пример дисциплины, смелости и уважения к горам. После этого случая слово "невозможно" в альпинизме стало звучать чуть тише.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
