Эти движения заменят планку: тренировка стоя укрепляет спину, пресс и улучшают осанку

Когда вы слышите выражение "сила кора", чаще всего в голове всплывает одно упражнение — планка. Но что делать, если она кажется вам скучной, неудобной или слишком статичной? Есть альтернатива: упражнения для кора в положении стоя, которые не требуют коврика и всё так же эффективно укрепляют мышцы живота, спины и таза.
После 40 лет поддержание силы мышц кора особенно важно. Эти мышцы стабилизируют позвоночник, сохраняют осанку и защищают спину при любых движениях — от похода за продуктами до игры с детьми. Исследования показывают, что упражнения стоя не уступают классическим вариантам на полу по активности мышц живота и при этом улучшают равновесие и координацию.
"Если вам не нравится планка, вы не одиноки. Попробуйте 12-минутную тренировку стоя — она укрепит мышцы кора, улучшит баланс и осанку без необходимости ложиться на пол", — советует персональный тренер Миган Конг.
Тренировки в вертикальном положении активируют глубокие мышцы корпуса, отвечающие за устойчивость тела. Когда вы двигаетесь, поворачиваетесь или удерживаете равновесие, кора работает динамично, что делает упражнения функциональными и применимыми в жизни.
Кроме того, они задействуют больше мышечных групп: ноги, ягодицы, плечи и пресс работают синхронно, помогая развить координацию и гибкость.
В отличие от планки, упражнения стоя не перегружают запястья и позволяют заниматься даже людям с болями в спине или коленях.
Эта программа от Миган Конг подходит для любого уровня подготовки. Она занимает всего 12 минут, не требует оборудования и выполняется где угодно — дома, в парке или офисе. Главное правило: двигайтесь осознанно, контролируя дыхание и осанку.
Первая часть тренировки сочетает лёгкую кардионагрузку и активацию кора. Движение напоминает марш на месте, но с высоким подъёмом коленей, что включает мышцы живота и бедра.
Как выполнять:
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
Поочерёдно поднимайте колени до уровня бёдер.
Держите корпус неподвижным, не отклоняйтесь назад.
Руки двигаются естественно, как при ходьбе.
Сделайте 3 подхода по 15 подъёмов каждой ногой.
Ошибки: сутулость и завал корпуса назад.
Совет: если сложно поднимать колени высоко, делайте движение с меньшей амплитудой, но чётко включайте пресс.
Это упражнение развивает косые мышцы живота, формирующие талию и поддерживающие позвоночник. Согласно исследованиям, их слабость напрямую связана с болями в пояснице.
Как выполнять:
Поставьте ноги чуть шире плеч.
Слегка заведите руки за голову, локти раскрыты.
Поднимите правое колено и одновременно опустите правый локоть к бедру.
Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.
Выполните 3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.
Ошибки: рывки корпусом и натяжение шеи.
Совет: для облегчения держите руки вдоль тела, а не за головой — так нагрузка будет мягче.
Это движение развивает вращательную силу — важный элемент в повседневной активности. Оно улучшает подвижность позвоночника и помогает избежать травм при наклонах и поворотах.
Как выполнять:
Встаньте прямо, слегка согните колени.
Сведите ладони перед грудью.
Медленно поверните корпус вправо, затем влево.
Делайте движение контролируемо, не отклоняя бёдра.
Выполните 3 подхода по 15 повторений.
Ошибки: вращение только руками или слишком быстрые повороты.
Совет: добавьте лёгкую гантель или бутылку воды, когда освоите технику.
Финальное упражнение задействует всё тело: мышцы кора, плечи и бедра. Оно развивает баланс и координацию.
Как выполнять:
Встаньте прямо, ноги вместе.
Поднимите правую ногу в сторону и одновременно вытяните правую руку вверх.
Вернитесь в исходное положение и поменяйте стороны.
Выполните 3 подхода по 10 повторений каждой ногой.
Ошибки: наклон корпуса или рывки при подъёме ноги.
Совет: держитесь за стену или стул для устойчивости.
Согласно обзору исследований, опубликованному в Frontiers in Public Health, упражнения на равновесие укрепляют тазобедренные стабилизаторы и уменьшают риск падений у людей старше 50 лет.
Вся тренировка занимает 12 минут:
1-3 минуты — подъём коленей стоя;
4-6 минут — скручивания;
7-9 минут — вращения торсом;
10-12 минут — подъёмы ног с захватом.
Можно выполнить один круг или повторить дважды, если позволяет время. Главное — сохранять контроль и ритм.
"Даже короткая активность даёт эффект. Я использую AlterMe, чтобы отслеживать, как такие упражнения повышают энергию и ускоряют восстановление", — говорит Миган Конг.
Делайте тренировку 3-4 раза в неделю.
Следите за дыханием: выдох на усилии, вдох на возвращении.
Не торопитесь — концентрация важнее скорости.
Добавляйте лёгкие отягощения только после освоения техники.
Завершайте тренировку короткой растяжкой боков и спины.
Ошибка: выполнять упражнения без разминки.
Последствие: повышенный риск растяжений.
Альтернатива: перед началом сделайте 3-5 минут лёгкой ходьбы на месте.
Ошибка: чрезмерные повороты корпуса.
Последствие: напряжение поясницы.
Альтернатива: уменьшите амплитуду движений и держите корпус устойчивым.
Ошибка: пропуск восстановления.
Последствие: утомление и потеря мотивации.
Альтернатива: делайте день отдыха между тренировками.
|Плюсы
|Минусы
|Не требует коврика и оборудования
|Не подходит при сильных нарушениях равновесия
|Безопасна для суставов
|Требует концентрации
|Улучшает осанку и координацию
|Эффект на пресс проявляется постепенно
|Подходит для всех возрастов
|Не заменяет полноценные силовые тренировки
Можно ли делать тренировку каждый день?
Да, если вы чередуете дни с лёгкой активностью и не чувствуете усталости.
Что лучше — стоячие или классические упражнения на пресс?
Оба варианта эффективны. Стоячие упражнения безопаснее для спины и улучшают баланс.
Нужно ли использовать утяжелители?
Нет, но с опытом можно добавить лёгкие гантели для увеличения нагрузки.
Поможет ли эта тренировка при болях в спине?
Да, но сначала нужно проконсультироваться с врачом, особенно при хронических заболеваниях.
Миф: чтобы укрепить пресс, нужно обязательно делать планку.
Правда: мышцы кора активируются и в стоячих упражнениях, особенно при динамических движениях.
Миф: короткие тренировки бесполезны.
Правда: 10-15 минут регулярной активности значительно улучшают тонус и осанку.
Миф: упражнения стоя не сжигают калории.
Правда: они активируют крупные мышечные группы, ускоряя обмен веществ.
Упражнения стоя активируют не только пресс, но и мышцы стоп, улучшая осанку.
Даже без коврика такие тренировки могут повысить сердечный ритм до уровня лёгкого кардио.
Всего две недели занятий по 12 минут в день заметно улучшают равновесие и чувство устойчивости.
Поддерживать силу кора после 40 лет — значит сохранить подвижность, гибкость и уверенность в теле. Необязательно лежать на полу, чтобы укрепить мышцы: стоячие упражнения позволяют добиться результата безопасно и без лишнего дискомфорта. Главное — регулярность и внимание к технике. Ваш позвоночник и осанка отблагодарят вас уже через пару недель.
