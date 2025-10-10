Самый недорогой способ увидеть город заново — приключение, которое заменит отпуск

2:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Городские улицы могут быть не просто маршрутом до работы или прогулкой выходного дня. Для участников "Бегущего города" они превращаются в игровое поле, где каждый поворот — это задача, а каждая улица — возможность открыть знакомые места заново. Этот уникальный формат соревнований по городскому ориентированию появился в России четверть века назад и со временем превратился в международное движение, объединяющее тысячи людей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бегущий город

Как родился "Бегущий город"

История проекта началась в 2000 году в Санкт-Петербурге. Тогда группа энтузиастов придумала игру, в которой участники могли исследовать город, решая загадки и отыскивая спрятанные точки. Первый старт включал лишь один маршрут и две категории — пешую с использованием общественного транспорта и велосипедную. Формат оказался настолько увлекательным, что идея быстро получила развитие.

С 2000 по 2004 год соревнования проводились исключительно в Петербурге. Позже, в 2005 году, они дошли до Москвы и Пушкина, а к 2007-му появились шесть дополнительных игр под названием "ПоБеГи". Первая из них за пределами России прошла в Алматы. С 2012 года все события официально стали называться "Бегущий город".

Где проходят соревнования

Сегодня география проекта охватывает десятки городов России — от мегаполисов до небольших населённых пунктов. Игры проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Подольске, Петергофе, Орехово-Зуеве и многих других местах. Кроме того, ежегодно проводятся международные старты — в последние годы они проходили в Белграде, Нови-Саде, Ереване и Тбилиси.

Сезон длится круглый год: первые старты случаются уже в январе, но пик активности приходится на весну и осень, когда комфортнее всего перемещаться по городу.

Как устроена игра

Главная цель участников — пройти как можно больше контрольных пунктов (КП). На каждом из них нужно выполнить задание: отыскать информацию, сделать фото, перерисовать символ или разгадать шифр. Некоторые КП объединяются в этапы, а порядок их прохождения команда выбирает сама.

Финишировать можно без закрытия всех точек, но чем больше КП пройдено, тем выше результат. В ряде случаев за прохождение бонусных пунктов команде сокращают время финиша.

Примеры заданий на КП

Найти фрагмент вывески, цифру или элемент декора на объекте. Получить отметку судьи или сфотографироваться у нужного здания. Расшифровать кодовое слово из подсказок в материалах. Перерисовать знак, оставленный организаторами.

"Задача не просто быстро перемещаться по городу, а уметь замечать детали и думать", — пояснил организатор проекта Андрей Никитин.

Категории участников

Игроки выбирают категории в зависимости от уровня подготовки и предпочтений по передвижению:

"Атланты" — комбинируют пешие участки с общественным транспортом;

"Ангелы" — укороченные и упрощённые дистанции;

"Сфинксы" — решают загадки для поиска КП;

"Львы" — проходят всё пешком;

"Грифоны" — бегом;

"Всадники" — на велосипедах;

"Химеры" — допускают самокаты, ролики, скейтборды и СИМы;

"Броневики" — любые виды транспорта, включая автомобиль.

Каждая категория может иметь подкатегории — "мини", "лайт", "мидл", "про", "ультра" и "экстра". Они отличаются длиной маршрута, сложностью заданий и способом подсчёта времени.

Сравнение категорий

Категория Вид передвижения Сложность Учёт времени Атланты Пешком + транспорт Средняя Да Львы Пешком Средняя Да Грифоны Бегом Высокая Да Сфинксы Пешком + транспорт, с загадками Высокая Да Химеры Самокаты, ролики, СИМы Средняя Да Броневики Любой транспорт Высокая Да Ангелы Пешком или транспорт, укороченная Низкая Иногда

Как стать участником

Зарегистрироваться можно на сайте проекта, выбрав город, дату и категорию. Команда может состоять из одного до четырёх человек. Возрастных ограничений почти нет: дети до 14 лет должны участвовать с совершеннолетним родственником или опекуном.

Что понадобится

устройство с доступом в интернет;

ручка, карандаш или маркер;

удостоверение личности.

Рекомендуется взять фонарик, карту, пауэрбанк и медицинскую страховку. Велосипедистам — шлем, фара, задний маячок и замок, а роллерам — шлем и защита рук и коленей. Любые моторы на транспорте запрещены.

Стоимость участия варьируется: в Санкт-Петербурге, например, слот для команды может стоить от 1400 до 4200 рублей в зависимости от категории.

Советы шаг за шагом

Зарегистрируйтесь заранее — на популярных стартах места разбирают быстро. Ознакомьтесь с правилами категории: в некоторых разрешён только общественный транспорт. Проверьте технику — телефон или планшет должны быть заряжены. Возьмите пауэрбанк и карту города, даже если используете навигатор. Научитесь читать задания: многие ошибки случаются из-за невнимательности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: неправильно записан ответ на КП.

Последствие: задание не засчитывается.

Альтернатива: делайте фото объекта для проверки.

Ошибка: использование такси или каршеринга при запрете.

Последствие: дисквалификация.

Альтернатива: используйте маршрутный транспорт.

Ошибка: опоздание на предстартовую регистрацию.

Последствие: потеря времени или невозможность старта.

Альтернатива: приходите за 15 минут до начала.

А что если…

Если кто-то из команды не может продолжить дистанцию, нужно сообщить об этом судье или через сайт. Остальные участники могут завершить игру вне зачёта. Проверку состава команда проходит в любой момент, и на сбор отводится не более пяти минут.

Плюсы и минусы участия

Плюсы Минусы Новые впечатления и физическая активность Зависимость от погоды Возможность исследовать город под другим углом Необходимость точного планирования Командная работа и азарт соревнования Платное участие Гибкие форматы для всех уровней подготовки Возможны ошибки навигации

FAQ

Как выбрать категорию?

Если вы новичок, начните с "Ангелов" или "Атлантов". Опытным игрокам подойдут "Грифоны" и "Сфинксы".

Сколько стоит участие?

Цена зависит от города и категории, в среднем от 1400 до 4200 ₽ за команду.

Что лучше — идти одному или в команде?

Командой проще решать загадки и искать КП, но одиночное участие даёт свободу и темп.

Можно ли участвовать без интернета?

Нет, часть информации и регистрация доступны только онлайн.

Мифы и правда

Миф: "Бегущий город" — это марафон.

Правда: это ориентирование. Побеждает не самый быстрый, а самый внимательный.

Миф: участвовать могут только профессионалы.

Правда: формат доступен любому, независимо от подготовки.

Миф: без дорогого оборудования не получится.

Правда: достаточно смартфона и хорошего настроения.

3 интересных факта

В Петербурге традиционно проводится самый массовый старт — до 5000 участников. В некоторых зарубежных играх задания переведены на несколько языков. В Москве одна из дистанций проходила по крышам домов — с разрешения владельцев.

За 25 лет "Бегущий город" превратился из локальной инициативы в масштабное международное движение. Игры проходят в десятках городов, объединяя людей, которые любят приключения и хотят взглянуть на город под новым углом. Формат вдохновил и другие проекты ориентирования — "Ночной дозор", "Мозгобойню" и тематические квесты в разных странах.