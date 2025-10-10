Самый недорогой способ увидеть город заново — приключение, которое заменит отпуск

Городские улицы могут быть не просто маршрутом до работы или прогулкой выходного дня. Для участников "Бегущего города" они превращаются в игровое поле, где каждый поворот — это задача, а каждая улица — возможность открыть знакомые места заново. Этот уникальный формат соревнований по городскому ориентированию появился в России четверть века назад и со временем превратился в международное движение, объединяющее тысячи людей.
История проекта началась в 2000 году в Санкт-Петербурге. Тогда группа энтузиастов придумала игру, в которой участники могли исследовать город, решая загадки и отыскивая спрятанные точки. Первый старт включал лишь один маршрут и две категории — пешую с использованием общественного транспорта и велосипедную. Формат оказался настолько увлекательным, что идея быстро получила развитие.
С 2000 по 2004 год соревнования проводились исключительно в Петербурге. Позже, в 2005 году, они дошли до Москвы и Пушкина, а к 2007-му появились шесть дополнительных игр под названием "ПоБеГи". Первая из них за пределами России прошла в Алматы. С 2012 года все события официально стали называться "Бегущий город".
Сегодня география проекта охватывает десятки городов России — от мегаполисов до небольших населённых пунктов. Игры проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Подольске, Петергофе, Орехово-Зуеве и многих других местах. Кроме того, ежегодно проводятся международные старты — в последние годы они проходили в Белграде, Нови-Саде, Ереване и Тбилиси.
Сезон длится круглый год: первые старты случаются уже в январе, но пик активности приходится на весну и осень, когда комфортнее всего перемещаться по городу.
Главная цель участников — пройти как можно больше контрольных пунктов (КП). На каждом из них нужно выполнить задание: отыскать информацию, сделать фото, перерисовать символ или разгадать шифр. Некоторые КП объединяются в этапы, а порядок их прохождения команда выбирает сама.
Финишировать можно без закрытия всех точек, но чем больше КП пройдено, тем выше результат. В ряде случаев за прохождение бонусных пунктов команде сокращают время финиша.
Найти фрагмент вывески, цифру или элемент декора на объекте.
Получить отметку судьи или сфотографироваться у нужного здания.
Расшифровать кодовое слово из подсказок в материалах.
Перерисовать знак, оставленный организаторами.
"Задача не просто быстро перемещаться по городу, а уметь замечать детали и думать", — пояснил организатор проекта Андрей Никитин.
Игроки выбирают категории в зависимости от уровня подготовки и предпочтений по передвижению:
"Атланты" — комбинируют пешие участки с общественным транспортом;
"Ангелы" — укороченные и упрощённые дистанции;
"Сфинксы" — решают загадки для поиска КП;
"Львы" — проходят всё пешком;
"Грифоны" — бегом;
"Всадники" — на велосипедах;
"Химеры" — допускают самокаты, ролики, скейтборды и СИМы;
"Броневики" — любые виды транспорта, включая автомобиль.
Каждая категория может иметь подкатегории — "мини", "лайт", "мидл", "про", "ультра" и "экстра". Они отличаются длиной маршрута, сложностью заданий и способом подсчёта времени.
|Категория
|Вид передвижения
|Сложность
|Учёт времени
|Атланты
|Пешком + транспорт
|Средняя
|Да
|Львы
|Пешком
|Средняя
|Да
|Грифоны
|Бегом
|Высокая
|Да
|Сфинксы
|Пешком + транспорт, с загадками
|Высокая
|Да
|Химеры
|Самокаты, ролики, СИМы
|Средняя
|Да
|Броневики
|Любой транспорт
|Высокая
|Да
|Ангелы
|Пешком или транспорт, укороченная
|Низкая
|Иногда
Зарегистрироваться можно на сайте проекта, выбрав город, дату и категорию. Команда может состоять из одного до четырёх человек. Возрастных ограничений почти нет: дети до 14 лет должны участвовать с совершеннолетним родственником или опекуном.
устройство с доступом в интернет;
ручка, карандаш или маркер;
удостоверение личности.
Рекомендуется взять фонарик, карту, пауэрбанк и медицинскую страховку. Велосипедистам — шлем, фара, задний маячок и замок, а роллерам — шлем и защита рук и коленей. Любые моторы на транспорте запрещены.
Стоимость участия варьируется: в Санкт-Петербурге, например, слот для команды может стоить от 1400 до 4200 рублей в зависимости от категории.
Зарегистрируйтесь заранее — на популярных стартах места разбирают быстро.
Ознакомьтесь с правилами категории: в некоторых разрешён только общественный транспорт.
Проверьте технику — телефон или планшет должны быть заряжены.
Возьмите пауэрбанк и карту города, даже если используете навигатор.
Научитесь читать задания: многие ошибки случаются из-за невнимательности.
Ошибка: неправильно записан ответ на КП.
Последствие: задание не засчитывается.
Альтернатива: делайте фото объекта для проверки.
Ошибка: использование такси или каршеринга при запрете.
Последствие: дисквалификация.
Альтернатива: используйте маршрутный транспорт.
Ошибка: опоздание на предстартовую регистрацию.
Последствие: потеря времени или невозможность старта.
Альтернатива: приходите за 15 минут до начала.
Если кто-то из команды не может продолжить дистанцию, нужно сообщить об этом судье или через сайт. Остальные участники могут завершить игру вне зачёта. Проверку состава команда проходит в любой момент, и на сбор отводится не более пяти минут.
|Плюсы
|Минусы
|Новые впечатления и физическая активность
|Зависимость от погоды
|Возможность исследовать город под другим углом
|Необходимость точного планирования
|Командная работа и азарт соревнования
|Платное участие
|Гибкие форматы для всех уровней подготовки
|Возможны ошибки навигации
Как выбрать категорию?
Если вы новичок, начните с "Ангелов" или "Атлантов". Опытным игрокам подойдут "Грифоны" и "Сфинксы".
Сколько стоит участие?
Цена зависит от города и категории, в среднем от 1400 до 4200 ₽ за команду.
Что лучше — идти одному или в команде?
Командой проще решать загадки и искать КП, но одиночное участие даёт свободу и темп.
Можно ли участвовать без интернета?
Нет, часть информации и регистрация доступны только онлайн.
Миф: "Бегущий город" — это марафон.
Правда: это ориентирование. Побеждает не самый быстрый, а самый внимательный.
Миф: участвовать могут только профессионалы.
Правда: формат доступен любому, независимо от подготовки.
Миф: без дорогого оборудования не получится.
Правда: достаточно смартфона и хорошего настроения.
В Петербурге традиционно проводится самый массовый старт — до 5000 участников.
В некоторых зарубежных играх задания переведены на несколько языков.
В Москве одна из дистанций проходила по крышам домов — с разрешения владельцев.
За 25 лет "Бегущий город" превратился из локальной инициативы в масштабное международное движение. Игры проходят в десятках городов, объединяя людей, которые любят приключения и хотят взглянуть на город под новым углом. Формат вдохновил и другие проекты ориентирования — "Ночной дозор", "Мозгобойню" и тематические квесты в разных странах.
