Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветёт красиво, пахнет бедой: почему боярышник опасен для дачного участка
Александр Збруев в больнице: что на самом деле происходит с артистом — комментарий жены
Восток говорит языком карри: что попробовать, чтобы прикоснуться к философии вкуса
Монстры, которые всё ещё ползут по Земле: самые огромные змеи планеты, способные проглотить телёнка
Идеальная поверхность для бега существует — но это точно не беговая дорожка
На грани сна и безумия: что бывает, когда человек начинает управлять своими сновидениями
Земфира* в центре внимания: как рок-исполнительница сохранила права на песни в России
Без перчаток, без усилий, без химии: секрет чистейшей духовки из соцсетей дошёл до России
Она пережила динозавров и дождалась людей: монстр Амазонки, который не знает страха

Хотите стальную хватку и нервы из титана? Пилон — ваш лучший друг и самый честный тренер

1:19
Спорт
 

Танец на пилоне, или pole dance, давно вышел за рамки шоу-индустрии и стал признанным направлением фитнеса. Он сочетает акробатику, танец и выразительность тела, требуя от исполнителя силы, гибкости и координации. Это искусство, в котором сила встречается с грацией, а дисциплина — с творчеством.

Сила и гибкость движения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сила и гибкость движения

Что такое pole dance

Pole dance — это вид фитнеса и сценического искусства, в котором упражнения выполняются с использованием вертикального шеста. Раньше использовался горизонтальный снаряд, но после того как шест поставили вертикально, направление приобрело огромную популярность. Сегодня пилон можно встретить не только на сценах, но и в спортивных студиях, где проходят групповые и индивидуальные тренировки.

"Pole dance — это не просто танец, а синтез акробатики, силы и музыкальности", — отмечают инструкторы школ пилонного спорта.

Существует множество стилей pole dance — от спортивного и акробатического до артистического и экзотического. Каждый из них делает акцент на своей стороне искусства: технике, пластике, передаче эмоций или сложности трюков.

Уровни исполнения

Танец делится на три уровня исполнения:

  • Верхний уровень (от 2 м и выше): здесь выполняются самые сложные акробатические элементы — шпагаты, перевороты, фиксации вниз головой.

  • Средний уровень (1-2 м): используется для вращений, переходов и пластических элементов.

  • Нижний уровень: сочетание акробатики и плавных движений на полу у основания пилона.

Главная цель — связать все уровни в единое целое, создавая гармоничную композицию, где трюки, пластика и переходы выглядят естественно. Несмотря на зрелищность, удержаться на гладкой металлической поверхности требует колоссальной силы. Профессиональные танцовщицы обладают развитым прессом, мощными руками и гибкостью, сравнимой с гимнастками.

Оборудование и техника

Для pole dance используют металлический шест диаметром 42 мм. Его поверхность тщательно готовят к выступлению:

  • пилон обезжиривают спиртом,

  • кожу обрабатывают магнезией или специальными средствами для сцепления,

  • некоторые применяют лак для волос или защитные мази для рук.

В цирковых школах, например в Китайском цирке, пилоны покрывают прорезиненным слоем — это облегчает удержание сложных позиций.

В фитнес-центрах направление стало активно развиваться с начала XXI века. Этому способствовали бренды X-Pole и Vertical Dance, основанные в 2004 и 2006 годах. Они разработали устойчивые и безопасные конструкции, сделав занятия доступными для широкой аудитории.

Рекорды и достижения

Pole dance давно вышел на мировой уровень. Один из самых известных рекордов установила Алеся Вазмицель, англичанка белорусского происхождения. В 2010 году она удержала позу "Меч" - шпагат вниз головой — в течение 1 минуты и 25 секунд, попав в Книгу рекордов Гиннеса.

Влияние на кино и культуру

Танец на пилоне часто появляется в кино — как символ внутренней силы, независимости или чувственности. Среди известных фильмов, где можно увидеть яркие сцены pole dance:

  • "Стриптиз" (1996),

  • "Танцы в "Голубой Игуане”" (2000),

  • "Рок на века" (2012).

Благодаря таким картинам танец на пилоне перестал восприниматься однозначно и стал частью массовой культуры.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: недооценка физической подготовки.
    Последствие: травмы запястий, плеч или мышц спины.
    Альтернатива: начинать с базовых упражнений на силу и растяжку под руководством тренера.

  • Ошибка: использование неподготовленной поверхности пилона.
    Последствие: скольжение, потеря сцепления, падение.
    Альтернатива: тщательно обезжиривать пилон и использовать магнезию.

  • Ошибка: пренебрежение разминкой.
    Последствие: растяжения и судороги во время трюков.
    Альтернатива: уделять разминке не менее 10-15 минут перед занятием.

  • Ошибка: чрезмерная нагрузка на суставы при обучении трюкам.
    Последствие: воспаление или хроническая боль.
    Альтернатива: увеличивать сложность постепенно и не выполнять элементы без страховки.

Плюсы и минусы pole dance

Плюсы Минусы
Развивает силу, гибкость и координацию Требует длительной подготовки и выносливости
Улучшает осанку и укрепляет мышцы кора Есть риск травм без контроля тренера
Повышает уверенность и чувство тела Может вызывать синяки и болезненность кожи
Подходит для любого возраста и телосложения Необходимо специальное оборудование

FAQ

Можно ли заниматься pole dance без физической подготовки?
Да, но начинать стоит с лёгких элементов и упражнений на растяжку и баланс.

Сколько времени нужно, чтобы освоить базовые элементы?
В среднем — 2-3 месяца при регулярных занятиях 2-3 раза в неделю.

Подходит ли pole dance мужчинам?
Да, мужчины успешно выступают в спортивных дисциплинах и акробатическом пилоне.

Можно ли заниматься дома?
Да, если установить сертифицированный пилон и обеспечить безопасное пространство вокруг.

Pole dance — это спорт или искусство?
И то, и другое: он требует силы спортсмена и артистизма танцора.

Мифы и правда

  • Миф: танец на пилоне — это исключительно шоу для взрослых.
    Правда: современный pole dance — спортивное направление с международными соревнованиями.

  • Миф: заниматься могут только молодые и гибкие.
    Правда: пилон доступен людям любого возраста и телосложения, упражнения адаптируются под уровень.

  • Миф: пилон всегда травмоопасен.
    Правда: при соблюдении техники и разминке риск минимален.

  • Миф: это лёгкий вид фитнеса.
    Правда: pole dance требует большой силы, выносливости и самоконтроля.

Исторический контекст

Истоки танца на пилоне уходят в древние времена. Аналоги этого искусства существовали в Индии — в дисциплине маллакамбх, где атлеты выполняли трюки на деревянных шестах. Позже подобные выступления стали частью уличных цирков и театров Азии.

Современный pole dance сформировался в 1990-х годах, когда фитнес-индустрия начала адаптировать акробатику под занятия для широкой аудитории. С тех пор он превратился в мировой феномен: появились чемпионаты, школы и ассоциации, продвигающие пилон как вид спорта.

Pole dance — это не просто танец, а способ выразить силу, свободу и уверенность в себе. Он объединяет эстетику движения и спортивную точность, превращая каждое выступление в историю о человеческих возможностях.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Авто
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Последние материалы
На грани сна и безумия: что бывает, когда человек начинает управлять своими сновидениями
Земфира* в центре внимания: как рок-исполнительница сохранила права на песни в России
Без перчаток, без усилий, без химии: секрет чистейшей духовки из соцсетей дошёл до России
Она пережила динозавров и дождалась людей: монстр Амазонки, который не знает страха
Звёздный конфликт: почему Гузеева и Кудрявцева устроили публичную перепалку
Тайна успеха фильма Охотник: как режиссёр предложил заблудиться в горах
Осень отменяется: где в России всё ещё можно купаться осенью и не прощаться с летом
Сухая кожа головы? Секрет выбора шампуня, который восстановит баланс и вернёт здоровье волосам
Рис как в ресторане: как обжарка и специи превращают обычный гарнир в шедевр
Дмитрий Дибров вышел в свет после развода: кто сопровождал телеведущего на вечернем мероприятии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.