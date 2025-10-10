Всё просто — пока не попробуешь: фитнес-комплекс, который работает даже на диване

Тренировка, направленная на прокачку ягодиц, может быть не просто эффективной, но и вдохновляющей. Мы попросили топ-тренера и директора Barry's Bootcamp Джо Гонсалеса составить программу, которая поможет ускорить рост мышц, подтянуть силуэт и уменьшить проявления целлюлита.
"Если вы делаете всё правильно, уже к третьей неделе почувствуете, как ягодицы стали крепче, а тело — выносливее", — отметил тренер Джо Гонсалес.
Занимайтесь трижды в неделю, через день. Выполняйте упражнения по порядку, каждое — в два подхода. Между упражнениями отдыхайте по 15 секунд. Если вы сделали нужное количество повторений, но не почувствовали жжения, добавьте ещё 5 повторов.
Вам понадобятся две пары гантелей: потяжелее (7-10 кг) и полегче (4-6 кг). Если есть только одна — выбирайте вес 6-7 кг.
Работают: ягодицы, внутренняя и задняя поверхность бедра, икры.
Встаньте прямо, стопы вместе. Возьмите тяжёлую гантель, удерживая её вертикально перед грудью обеими руками. Сделайте широкий шаг вправо, опускаясь в боковой выпад, а левую ногу держите прямой. Оттолкнитесь правой ногой, чтобы вернуться в исходное положение.
Сделайте 20 повторов, затем смените сторону.
Работают: ягодицы, квадрицепсы, икры, задняя и внутренняя поверхность бедра.
Встаньте прямо, ноги — на ширине плеч. Возьмите по лёгкой гантели. Сделайте шаг левой ногой назад и немного в сторону, перекрестив её с правой. Обе ноги согните под углом 90°. Оттолкнитесь и вернитесь в исходное положение.
Повторяйте, чередуя ноги — по 20 повторов на каждую сторону.
Работают: ягодицы, внутренняя поверхность бедра, икры.
Поставьте ноги широко, носки разведите наружу. Возьмите тяжёлую гантель и удерживайте её перед грудью вертикально. Опускайтесь в глубокий присед, разводя колени в стороны, затем возвращайтесь в исходное положение.
Сделайте 20 повторов.
Работают: ягодицы и задняя поверхность бедра.
Лягте на спину, согните колени, стопы плотно прижаты к полу. Положите гантель горизонтально на бёдра. Поднимите таз вверх, не разводя колени, и задержитесь на три секунды. Медленно опуститесь.
Сделайте 20 повторов.
Работают: внешняя поверхность бедра и ягодичные мышцы.
Лягте на бок, упритесь предплечьем в пол. Возьмите лёгкую гантель и положите её на верхнее бедро. Поднимайте прямую ногу вверх, задерживаясь в верхней точке на три секунды, затем опускайте обратно.
Сделайте 20 повторов, потом смените сторону.
Работают: ягодицы, поясница, пресс, задняя поверхность бедра.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите две лёгкие гантели, удерживая их ладонями к себе. Медленно наклоняйтесь вперёд, поднимая прямую ногу позади себя до параллели с полом. Тело должно образовать букву "Т". Затем вернитесь в исходное положение.
Сделайте 15 повторов на каждую ногу.
|Упражнение
|Основная зона нагрузки
|Оборудование
|Повторы
|Боковой выпад с кубиком
|Ягодицы, внутренние бёдра
|1 тяжёлая гантель
|20x2
|Реверанс-выпады
|Ягодицы, квадрицепсы
|2 лёгкие гантели
|20x2
|Плие-присед
|Ягодицы, бёдра
|1 тяжёлая гантель
|20x2
|Плечевой мост
|Ягодицы
|1 тяжёлая гантель
|20x2
|Отведение ноги
|Внешняя часть бёдер
|1 лёгкая гантель
|20x2
|Становая на одной ноге
|Ягодицы, пресс
|2 лёгкие гантели
|15x2
А что если у вас нет гантелей? Замените их бутылками с водой, утяжелённым рюкзаком или эспандером. Вес не должен быть слишком большим — важнее техника. Если у вас чувствуется боль в пояснице, попробуйте выполнять движения медленнее, сокращая амплитуду.
Ошибка: Выполнять приседы с округлённой спиной.
Последствие: Перегрузка поясницы.
Альтернатива: Контролируйте осанку и держите грудь раскрытой.
Ошибка: Делать слишком быстрые движения.
Последствие: Потеря эффекта и риск травмы.
Альтернатива: Замедлите темп, концентрируясь на сокращении мышц.
Ошибка: Использовать слишком лёгкий вес.
Последствие: Нет стимуляции роста мышц.
Альтернатива: Повышайте вес или добавляйте повторения.
|Плюсы
|Минусы
|Не требует спортзала
|Требует регулярности
|Прокачивает ягодицы и бёдра
|Возможна мышечная боль после первых тренировок
|Подходит для всех уровней
|Необходим инвентарь (гантели или замена)
|Улучшает осанку и метаболизм
|Нужно соблюдать технику
Сколько раз в неделю выполнять комплекс?
Три раза в неделю с перерывом в один день между тренировками.
Можно ли заниматься без гантелей?
Да, но для прогресса используйте хотя бы минимальное утяжеление.
Когда появится результат?
При регулярных занятиях — через 3-4 недели.
Можно ли совмещать с кардио?
Да, это ускоряет жиросжигание и делает мышцы рельефнее.
Подходит ли тренировка новичкам?
Да, но начинайте с одного подхода и меньшего веса.
Миф: От приседов ноги становятся "качающимися".
Правда: У женщин мышцы увеличиваются умеренно, зато форма становится подтянутой.
Миф: Ягодицы растут только от тяжёлых весов.
Правда: Главное — постоянная нагрузка и техника.
Миф: После 30 лет мышцы не растут.
Правда: Регулярные тренировки и питание дают результат в любом возрасте.
Популярность ягодичных тренировок выросла в 2010-х после волны фитнес-блогов и появления направлений вроде Booty Barre и Glute Camp. Сегодня практически каждый фитнес-клуб предлагает специализированные программы для этой зоны — и не зря: сильные ягодицы снижают нагрузку на спину, колени и суставы.
