Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет сияющей кожи по утрам: простая процедура, доступная каждому
Тихий ужас в спальне: что делать, если близкий человек разговаривает во сне
Редкий кадр без поз и глянца: Воробьёв и Гарифуллина показали семейную идиллию на берегу озера
Если бы Солнце сменили: что случилось бы с Землёй под другими звёздами и как изменилась бы жизнь
Этот продукт меняет вкус борща до неузнаваемости — добавьте всего пару штук
Слухи об отключении интернета дошли до министерства — реакция последовала сразу
Косатки против китов: как самые умные хищники океана превратились в убийц и становятся опаснее
Гаражные Мерседесы из 90-х: Волги и Москвичи, пережившие тюнинг без тормозов
Простое средство для борьбы с грибками на газоне — экономьте деньги и время

Сжигаем 1000 калорий без марафона и голодовки: тренинг, который покорил залы по всему миру

1:12
Спорт

Многие уверены, что сжечь тысячу калорий за одну тренировку — почти фантастика. На деле это не случайность, а результат грамотно выстроенной системы нагрузок. Такой эффект даёт фитбоксинг — формат, который сочетает аэробику, элементы бокса и кикбоксинга. О том, как работает этот вид тренировок и как сделать их максимально эффективными, рассказала тренер студии Hawaii Fitboxing Ольга Липина.

Тренировка по фитбоксингу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тренировка по фитбоксингу

Как сжечь до 1000 калорий за тренировку

Фитбоксинг — это функциональный тренинг, где классические удары бокса и кикбоксинга выполняются по специальным мешкам под музыку. Такой формат объединяет аэробную и силовую нагрузку, что позволяет проработать всё тело и держать пульс в нужной зоне.

Во время 45-минутной тренировки спортсмен не только наносит удары, но и выполняет приседания, отжимания, тяги, прыжки и другие упражнения, задействующие крупные и мелкие группы мышц. Это делает тренировку особенно энергозатратной — при высокой интенсивности можно потерять до 1000 калорий.

"Главный секрет фитбоксинга — сочетание ритма, силы и правильного дыхания. При такой нагрузке задействованы мышцы, которые обычно "спят” при обычных тренировках", — отметила тренер Ольга Липина.

Почему фитбоксинг эффективен

  1. Комплексная работа мышц.
    Тело постоянно в движении: руки, ноги, корпус и мышцы-стабилизаторы работают синхронно. Это помогает укрепить не только основные мышцы, но и внутренние, отвечающие за баланс и осанку.

  2. Аэробная и силовая нагрузка в одном формате.
    Во время коротких перерывов между раундами выполняются упражнения с отягощением, что повышает энергозатраты и стимулирует жиросжигание.

  3. Контроль пульса.
    Во время занятия пульс меняется волнообразно — то поднимается, то снижается. Это и есть идеальный режим для ускоренного обмена веществ.

  4. Повышение выносливости.
    Постепенно увеличиваются сила, скорость реакции и общая устойчивость к нагрузкам.

  5. Эмоциональная разрядка.
    Фитбоксинг помогает снять стресс — удары по мешку отлично разгружают психику и дают чувство уверенности.

Как питаться при высокоинтенсивных тренировках

Физическая активность не даст результата без правильно подобранного рациона. Эволюционный антрополог Герман Понтцер в своих исследованиях показал, что одних тренировок недостаточно — важно сбалансировать питание и не снижать калорийность слишком резко. Мозг, например, потребляет до 20% ежедневной энергии, поэтому голодание только навредит.

Что есть до тренировки

За час до занятия нужно принять пищу с низким гликемическим индексом, чтобы энергия поступала постепенно:

  • коричневый рис;

  • бобовые;

  • хлеб из цельнозерновой муки;

  • белая рыба, курица, тофу, нежирный творог.

Хороший вариант — добавить свеклу: она повышает выносливость и улучшает кислородный обмен. Небольшая порция кофе или зелёного чая поможет отложить утомляемость и повысить концентрацию.

Что есть после тренировки

После интенсивной нагрузки важно восполнить энергию и помочь мышцам восстановиться. Основу составляет белок — он нужен для роста и восстановления тканей. Можно добавить немного быстрых углеводов, чтобы вернуть уровень глюкозы к норме:

  • фрукты (яблоко, банан, киви);

  • стакан молока, если нет непереносимости лактозы.

"Главное — не голодать после тренировки. Организму нужна подпитка, иначе он будет удерживать жир вместо того, чтобы его сжигать", — подчеркнула Ольга Липина.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: тренироваться без учёта уровня подготовки.
    Последствие: переутомление, потеря мотивации.
    Альтернатива: начинать с 2-3 занятий в неделю и увеличивать нагрузку постепенно.

  • Ошибка: полностью исключать углеводы.
    Последствие: снижение выносливости и упадок сил.
    Альтернатива: выбирать медленные углеводы и есть их до тренировки.

  • Ошибка: пропускать еду после тренировки.
    Последствие: ухудшение восстановления и рост аппетита вечером.
    Альтернатива: лёгкий белково-углеводный перекус сразу после занятия.

  • Ошибка: выполнять удары без контроля техники.
    Последствие: травмы кистей и суставов.
    Альтернатива: отрабатывать движения под руководством тренера и использовать бинты.

Плюсы и минусы фитбоксинга

Плюсы Минусы
Сжигает до 1000 калорий за занятие Высокая нагрузка, не подходит новичкам без подготовки
Развивает силу, выносливость и координацию Требует правильной техники, чтобы избежать травм
Снимает стресс и повышает настроение Необходим контроль пульса и самочувствия
Быстро улучшает тонус мышц Может вызвать переутомление при чрезмерных нагрузках

FAQ

Можно ли заниматься фитбоксингом дома?
Да, но только после изучения техники ударов и разминки. Лучше начать с тренером, чтобы избежать ошибок.

Подходит ли фитбоксинг для женщин?
Абсолютно. Этот вид спорта помогает укрепить мышцы, улучшить осанку и повысить уверенность.

Сколько калорий сжигается на первой тренировке?
В среднем 500-700, но при хорошей технике и интенсивности — до 1000.

Как часто нужно заниматься?
Оптимально — 3-4 раза в неделю с обязательным днём отдыха.

Можно ли совмещать фитбоксинг с другими видами спорта?
Да, особенно с йогой или плаванием — они помогают восстановить мышцы и поддерживать гибкость.

Мифы и правда

  • Миф: фитбоксинг — это просто удары по мешку.
    Правда: программа включает силовые, кардио- и координационные элементы.

  • Миф: такие тренировки слишком тяжёлые для начинающих.
    Правда: интенсивность можно регулировать под уровень подготовки.

  • Миф: после фитбоксинга быстро "накачаешься”.
    Правда: основное воздействие — жиросжигание и укрепление мышц, без набора массы.

  • Миф: фитбоксинг — это только мужской спорт.
    Правда: женщины составляют значительную часть участников, и тренировки адаптированы под всех.

Исторический контекст

Фитбоксинг появился в 1990-х годах в США как способ сделать тренировки по боксу доступными для широкой аудитории. Первые программы разработали инструкторы, совмещая элементы кардио и боевых искусств. Формат быстро завоевал популярность благодаря сочетанию эффективности и драйва.

Сегодня фитбоксинг — отдельное направление фитнеса, представленное в тысячах студий по всему миру. Он подходит тем, кто хочет сжечь максимум калорий, развить выносливость и снять стресс без монотонных кардио-тренажёров.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Авто
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Домашние животные
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Объятия в Душанбе: как Путин победил Алиева в дипломатической игре Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Последние материалы
Простое средство для борьбы с грибками на газоне — экономьте деньги и время
Предполагаемый избранник Анны Седоковой раскрыл правду: что на самом деле связывает его с певицей
Штрафы за нарушения ПДД: наказание или способ спасти жизнь
Сжигаем 1000 калорий без марафона и голодовки: тренинг, который покорил залы по всему миру
Тайна долговечности японских коробок раскрыта: как японцы перевернули представление о CVT
Оттенки, которые делают из вас миллионершу: 5 цветов, придающих волосам роскошь и блеск
Золото падает, рубль вздрагивает: раскрыты истинные причины валютных колебаний
Молчаливые гиганты оживают: под Каскадами просыпается огонь, затаившийся на тысячелетия
Где заканчивается сказка и начинается реальность: Египет, которого нет на открытках
Забытая пирамида среди автострад: древний город под шумом мегаполиса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.