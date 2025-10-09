Шок в роддоме: Алёна Косторная откровенно о внешности сына после родов

Чемпионка Европы Алёна Косторная рассказала, как проходили её роды и первые дни после появления на свет сына. Молодая мама призналась, что рождение ребёнка стало для неё самым волнительным и неожиданным опытом в жизни.
"Когда его вытащили, мне его показывают, я лежу и думаю: "Господи, это что?” Он такой синий, отёкший весь. Я вроде была рада, но он такой страшненький был. Потом его уже вытерли, он проорался. Сейчас я каждый раз на него смотрю и каждый раз умиляюсь", — поделилась Алёна Косторная.
Фигуристка отметила, что с малышом всё в порядке, однако выписку из роддома пришлось немного отложить. По её словам, врачи настояли на дополнительном наблюдении, чтобы убедиться, что мама и ребёнок чувствуют себя хорошо. Только после этого пара смогла спокойно вернуться домой.
"Планировалось, что нас выпишут раньше, но нам пришлось полежать немного в патологии. Когда уже все обследования провели, когда поняли, что всё действительно хорошо, тогда выложили фото", — рассказала спортсменка в разговоре с ТАСС.
Косторная и её муж, фигурист Георгий Куница, выступают в парном катании, куда Алёна перешла после успешной карьеры в одиночном разряде. Пара официально оформила отношения летом 2023 года. Весной 2025-го они сообщили, что ждут ребёнка, а в конце сентября на свет появился их сын.
Их спортивный союз уже стал заметным событием в фигурном катании — поклонники с интересом следят не только за выступлениями дуэта, но и за их личной историей. Несмотря на материнство, Косторная не исключает возвращения на лёд после восстановления.
Для 21-летней спортсменки это первый ребёнок, и она призналась, что до родов мало знала о том, как выглядят новорождённые. Этот момент, по её словам, стал и забавным, и трогательным — изначально малыш показался ей "страшненьким", но теперь каждый день приносит новые эмоции.
Косторная поделилась, что с рождением сына её жизнь полностью изменилась — теперь на первом месте семья и забота о ребёнке, а спорт отходит на второй план, хотя остаётся важной частью её жизни.
