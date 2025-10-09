Фигурное катание против футбола: Тарасова назвала решающий фактор превосходства

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:38
Спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о соотношении популярности футбола и фигурного катания в России. По словам наставницы, зрительский интерес к фигурному катанию стабильно высок, тогда как на футбольных аренах, по её наблюдениям, давно не собираются полные трибуны.

Татьяна Тарасова
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Татьяна Тарасова

"А вы давно на футбольном матче видели полный стадион? Да, у нас дворцы на 5-10 тысяч, но, если делать огромные арены, деталей на льду будет не видно. Здесь ситуация такая же, как в театре", — отметила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе со Sport24.

Футбол против фигурного катания

По мнению специалистки, футбол в России сохраняет массовость в первую очередь благодаря телевидению и привычке болельщиков. Однако по уровню эмоциональной вовлечённости и живому интересу со стороны зрителей фигурное катание не уступает, а порой и превосходит его.

Тарасова подчеркнула, что соревнования по фигурному катанию стабильно собирают полные залы — пусть и не на десятки тысяч человек, но с постоянной поддержкой и вниманием публики.

Почему фигурное катание остаётся в лидерах

Татьяна Анатольевна объяснила, что популярность "фигурки" основана на синтезе спорта и искусства. Каждый прокат — это не просто набор элементов, а спектакль на льду. Болельщиков привлекает не только борьба за медали, но и эстетика, музыкальность, артистизм спортсменов.

Кроме того, в России традиционно сильная школа фигурного катания: отечественные спортсмены регулярно становятся чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр. Этот успех формирует поколенческую любовь к виду спорта и повышает интерес к турнирам.

"Титулы решают всё"

Тарасова также отметила, что именно победы определяют истинную популярность.

"Среди наших фигуристов множество чемпионов Европы и мира, победителей Олимпийских игр. У футболистов есть кто-то такой титулованный? Только участие нас привлекать не должно", — подчеркнула она.

Что дальше

Сегодня фигурное катание остаётся одним из самых телесмотримых видов спорта в России, особенно в зимний сезон. Новые имена, тренерские школы и юные звёзды поддерживают высокий интерес аудитории. Тарасова уверена, что этот вид спорта продолжит вдохновлять и объединять зрителей, как театр, где каждая постановка — праздник.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
