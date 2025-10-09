Аршавин в суде: экономный футболист требует урезать алименты Барановской вдвое — снова

Бывший футболист Андрей Аршавин, известный по выступлениям за петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал" и сборную России, обратился в суд с заявлением о снижении алиментов, которые он выплачивает бывшей супруге, телеведущей Юлии Барановской.

Фото: commons.wikimedia.org by wonker, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Андрей Аршавин

По данным представителей ответчицы, спортсмен просит уменьшить долю выплат сначала до четверти, а затем — до одной шестой части своих доходов.

"Аршавин хочет уменьшить размер алиментов до 4 части всех доходов, а с апреля 2026 — до 1/6 части всех доходов. Основная причина — с августа 2025 Аршавин выплачивает алименты ребёнку от другого брака", — пояснил представитель Барановской Николай Фетисов.

Почему Аршавин обратился в суд

По словам юриста, инициатива бывшего футболиста связана с изменением его финансовых обстоятельств и появлением дополнительных обязательств перед другим ребёнком. Кроме того, Аршавин считает, что размер выплат должен соответствовать текущим потребностям детей, из которых двое уже достигли совершеннолетия или близки к этому, пишет "РИА Новости Спорт".

История вопроса

Развод Аршавина и Барановской состоялся в 2013 году. У пары трое детей: Артем, Яна и Арсений. В 2014 году, как отмечает представитель телеведущей, она проявила великодушие — отказалась взыскивать с бывшего супруга алименты за прошедшие 10 месяцев, что составляло около €1,5 млн. Тогда стороны пришли к устной договорённости о сохранении определённого уровня выплат, но теперь, спустя годы, Аршавин подал иск с просьбой пересмотреть условия.

Сколько платит футболист сейчас

По информации СМИ, бывший капитан сборной России перечисляет на содержание детей более половины своих доходов. Теперь он настаивает на уменьшении этой суммы примерно вдвое. Аршавин аргументирует позицию тем, что старший сын уже стал совершеннолетним, а дочь вскоре им станет, поэтому алименты, по его мнению, должны остаться только для младшего — Арсения.

Что будет дальше

Рассмотрение дела состоится в ближайшие месяцы. Суду предстоит определить, насколько обоснованны требования футболиста и учитывают ли они интересы всех сторон. Представители Барановской уверены, что уровень выплат менять нельзя, так как доходы Аршавина позволяют ему обеспечивать детей без ущерба для себя.