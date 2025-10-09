Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бешеные деньги уже вложила: Королёва пошла по стопам Киркорова — вот что она затеяла
От ледяных ложек до сна в перчатках: звёздные ритуалы, которые кажутся странными, но действительно работают
Эти ошибки в планировании обнуляют месяцы тренировок — вот как правильно поставить фитнес-цель
Роскошь против статуса: зачем Галкин* заплатил за номера на Bentley больше, чем за сам автомобиль
Гибискус — не медведь, в спячку сам не уйдёт: пропустите момент — весной останутся голые ветки
Экзамен, который пугает даже роботов: где учат вождению как искусству выживания
Древние жители острова Пасхи решили задачу, над которой ломают голову инженеры XXI века
Один съеденный кусок может стоить собаке жизни: срочно проверьте свой холодильник
Личный опыт обмана: зачем Пригожин требует приравнивать мошенников к убийцам

Аршавин в суде: экономный футболист требует урезать алименты Барановской вдвое — снова

2:42
Спорт

Бывший футболист Андрей Аршавин, известный по выступлениям за петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал" и сборную России, обратился в суд с заявлением о снижении алиментов, которые он выплачивает бывшей супруге, телеведущей Юлии Барановской.

Андрей Аршавин
Фото: commons.wikimedia.org by wonker, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андрей Аршавин

По данным представителей ответчицы, спортсмен просит уменьшить долю выплат сначала до четверти, а затем — до одной шестой части своих доходов.

"Аршавин хочет уменьшить размер алиментов до 4 части всех доходов, а с апреля 2026 — до 1/6 части всех доходов. Основная причина — с августа 2025 Аршавин выплачивает алименты ребёнку от другого брака", — пояснил представитель Барановской Николай Фетисов.

Почему Аршавин обратился в суд

По словам юриста, инициатива бывшего футболиста связана с изменением его финансовых обстоятельств и появлением дополнительных обязательств перед другим ребёнком. Кроме того, Аршавин считает, что размер выплат должен соответствовать текущим потребностям детей, из которых двое уже достигли совершеннолетия или близки к этому, пишет "РИА Новости Спорт".

История вопроса

Развод Аршавина и Барановской состоялся в 2013 году. У пары трое детей: Артем, Яна и Арсений. В 2014 году, как отмечает представитель телеведущей, она проявила великодушие — отказалась взыскивать с бывшего супруга алименты за прошедшие 10 месяцев, что составляло около €1,5 млн. Тогда стороны пришли к устной договорённости о сохранении определённого уровня выплат, но теперь, спустя годы, Аршавин подал иск с просьбой пересмотреть условия.

Сколько платит футболист сейчас

По информации СМИ, бывший капитан сборной России перечисляет на содержание детей более половины своих доходов. Теперь он настаивает на уменьшении этой суммы примерно вдвое. Аршавин аргументирует позицию тем, что старший сын уже стал совершеннолетним, а дочь вскоре им станет, поэтому алименты, по его мнению, должны остаться только для младшего — Арсения.

Что будет дальше

Рассмотрение дела состоится в ближайшие месяцы. Суду предстоит определить, насколько обоснованны требования футболиста и учитывают ли они интересы всех сторон. Представители Барановской уверены, что уровень выплат менять нельзя, так как доходы Аршавина позволяют ему обеспечивать детей без ущерба для себя.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тише BMW и умнее Tesla: этот кроссовер заставит немецкий люкс понервничать
Авто
Тише BMW и умнее Tesla: этот кроссовер заставит немецкий люкс понервничать
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Домашние животные
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Популярное
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе? Какие секреты помогают им выживать?

На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Последние материалы
Экзамен, который пугает даже роботов: где учат вождению как искусству выживания
Древние жители острова Пасхи решили задачу, над которой ломают голову инженеры XXI века
Хуже кабалы? Как целевое обучение оставит больницы пустыми
Личный опыт обмана: зачем Пригожин требует приравнивать мошенников к убийцам
Один съеденный кусок может стоить собаке жизни: срочно проверьте свой холодильник
Волосы сыпятся как листья осенью? Найден эликсир от выпадения волос при менопаузе — он спасет ваши локоны
Секрет чистоты на круизном лайнере: опытные туристы берут с собой этот копеечный продукт
Уют без перегрева: как утеплить дом и сэкономить на отоплении
Скандал века: Дмитрий Дибров остроумно обозвал своего соперника Романа Товстика
Нежный стейк без спешки: почему кулинары всё чаще снижают температуру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.