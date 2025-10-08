Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воздух против ткани: почему мир устал от тяжести и выбрал одежду, которую не чувствуешь
Грядка, которая работает за вас: как одно растение превращает землю в идеальный чернозём
Ваш пёс раскрывает все карты, пока спит: о чём на самом деле говорит его любимая поза
Роналду — больше, чем футбол: Чеферин поведал о неожиданной стороне звезды
Россия переживала революцию, и можно было ожидать катастрофы. Сейчас все начинает входить в норму... — писала газета Русское Слово 9 октября 1906 года
Пицца после полуночи: разрушает ли ночной перекус фигуру или всё не так просто, как мы думаем
Бедные ели, цари хвалили: капустные оладьи, что пережили века и снова покоряют кухни
Футбол трещит по швам: глава УЕФА назвал главную причину — неужели всё рухнет
Новая жизнь Паулины Андреевой: Илья Стюарт показал, как выглядит актриса после развода с Бондарчуком

Искусственный интеллект в футболе: ChatGPT заменил агента игроку Манчестер Юнайтед

1:54
Спорт

Футболист английского клуба "Лейтон Ориент" и воспитанник "Манчестер Юнайтед" Деметри Митчелл рассказал, что заключить контракт с новой командой ему помог чат-бот ChatGPT. По словам игрока, искусственный интеллект фактически заменил ему агента и помог грамотно провести переговоры.

ChatGPT, OpenAI
Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ChatGPT, OpenAI

"ChatGPT — мой лучший агент"

"Ориент прислал мне предложение, и я начал пользоваться ChatGPT, спрашивая, как вести переговоры, что говорить. Я также спросил: "Вот сколько я заработал в прошлом сезоне. Я переезжаю в Лондон, сколько будет стоить жизнь там? Моя жена и ребёнок переедут со мной"", — рассказал Деметри Митчелл в интервью RMC Sport.

Футболист признался, что при обсуждении условий контракта решил действовать самостоятельно, без помощи профессионального агента. ChatGPT помог ему рассчитать реальную стоимость жизни в столице, определить разумный уровень зарплаты и даже предложил аргументы для переговоров.

Митчелл отметил, что благодаря советам нейросети он настоял на небольшом повышении оклада и получил подписной бонус, который обычно предназначен агенту.

"Комиссия агента — 5%, а премиум-подписка ChatGPT стоит всего £15 в месяц. ChatGPT — мой лучший агент на сегодняшний день", — с улыбкой добавил футболист.

Новый инструмент для спортсменов

История Митчелла быстро разошлась по британским медиа: игрок стал одним из первых профессиональных спортсменов, кто открыто признался в использовании искусственного интеллекта для переговоров о контракте.

Эксперты отмечают, что подобный опыт может стать новой тенденцией: спортсмены, особенно из низших дивизионов, всё чаще ищут способы снизить расходы на агентские комиссии и при этом вести переговоры более грамотно.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Еда и рецепты
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Домашние животные
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Еда и рецепты
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Пауки в квартире — не беда, а подсказка: вот что они говорят о вашем доме
Пауки в квартире — не беда, а подсказка: вот что они говорят о вашем доме
Последние материалы
Роналду — больше, чем футбол: Чеферин поведал о неожиданной стороне звезды
Россия переживала революцию, и можно было ожидать катастрофы. Сейчас все начинает входить в норму... — писала газета Русское Слово 9 октября 1906 года
Пицца после полуночи: разрушает ли ночной перекус фигуру или всё не так просто, как мы думаем
Искусственный интеллект в футболе: ChatGPT заменил агента игроку Манчестер Юнайтед
Бедные ели, цари хвалили: капустные оладьи, что пережили века и снова покоряют кухни
Футбол трещит по швам: глава УЕФА назвал главную причину — неужели всё рухнет
Новая жизнь Паулины Андреевой: Илья Стюарт показал, как выглядит актриса после развода с Бондарчуком
Нефтяная передышка или начало новой игры? Что скрывает запрет на экспорт топлива
План продаж разорвало спросом: почему Prelude стал самой желанной новинкой
Холодная правда осенней обработки: когда уже поздно спасать малину и почему фунгициды не работают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.