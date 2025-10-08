Искусственный интеллект в футболе: ChatGPT заменил агента игроку Манчестер Юнайтед

Футболист английского клуба "Лейтон Ориент" и воспитанник "Манчестер Юнайтед" Деметри Митчелл рассказал, что заключить контракт с новой командой ему помог чат-бот ChatGPT. По словам игрока, искусственный интеллект фактически заменил ему агента и помог грамотно провести переговоры.

Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ChatGPT, OpenAI

"ChatGPT — мой лучший агент"

"Ориент прислал мне предложение, и я начал пользоваться ChatGPT, спрашивая, как вести переговоры, что говорить. Я также спросил: "Вот сколько я заработал в прошлом сезоне. Я переезжаю в Лондон, сколько будет стоить жизнь там? Моя жена и ребёнок переедут со мной"", — рассказал Деметри Митчелл в интервью RMC Sport.

Футболист признался, что при обсуждении условий контракта решил действовать самостоятельно, без помощи профессионального агента. ChatGPT помог ему рассчитать реальную стоимость жизни в столице, определить разумный уровень зарплаты и даже предложил аргументы для переговоров.

Митчелл отметил, что благодаря советам нейросети он настоял на небольшом повышении оклада и получил подписной бонус, который обычно предназначен агенту.

"Комиссия агента — 5%, а премиум-подписка ChatGPT стоит всего £15 в месяц. ChatGPT — мой лучший агент на сегодняшний день", — с улыбкой добавил футболист.

Новый инструмент для спортсменов

История Митчелла быстро разошлась по британским медиа: игрок стал одним из первых профессиональных спортсменов, кто открыто признался в использовании искусственного интеллекта для переговоров о контракте.

Эксперты отмечают, что подобный опыт может стать новой тенденцией: спортсмены, особенно из низших дивизионов, всё чаще ищут способы снизить расходы на агентские комиссии и при этом вести переговоры более грамотно.