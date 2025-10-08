Футбол трещит по швам: глава УЕФА назвал главную причину — неужели всё рухнет

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что современный футбол переживает один из самых трудных периодов в своей истории. По словам функционера, давление на спортивные организации растёт из-за политических конфликтов, экономической нестабильности и последствий пандемии.

"Мы живём в сложные времена"

"Время коронавируса было безумным для всех. Тогда так называемая Суперлига пыталась сделать элитный турнир для 12 клубов. Это был сложный момент, за ними стояли огромные деньги. А сейчас у нас каждый день войны и конфликты. Ужасные ситуации по всему миру", — заявил президент УЕФА Александер Чеферин в беседе с журналистом Беном Якобсом.

Кроме того, всегда трудно решить, насколько может вмешаться спортивная организация, добавил он.

Глава европейского футбола подчеркнул, что с момента основания организации, пожалуй, не было периода сложнее. Он отметил, что современные вызовы требуют от спортивных структур не только управленческих решений, но и моральной ответственности перед обществом.

От пандемии до войн

Чеферин напомнил, что пандемия COVID-19 стала серьёзным испытанием для футбольной индустрии: турниры откладывались, клубы теряли доходы, а болельщики месяцами не могли попасть на стадионы. Почти сразу после этого мир столкнулся с новой волной кризисов — военных конфликтов и политических противостояний.

"Не думаю, что были времена сложнее с 1930-х годов. Надеюсь, ситуация не ухудшится", — добавил Чеферин.

Взгляд изнутри УЕФА

Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти, по словам Чеферина, недавно отметил, что организация никогда не сталкивалась даже с одним процентом таких проблем, как сегодня. Тем не менее, руководство УЕФА намерено сохранять стабильность турниров и поддерживать принципы честной игры, несмотря на внешние трудности.