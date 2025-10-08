Огонь погас: экс-форвард сборной объяснил, почему у Зенита нет былого величия, — виноваты не деньги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал выступление "Зенита" в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, отметив, что главная проблема команды — потеря мотивации игроков. Несмотря на звёздный состав и серьёзные финансовые возможности, питерцы не демонстрируют стабильности, привычной для последних лет.

крылья советов - зенит
Фото: fc-zenit.ru by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
крылья советов - зенит

"Игроки не выкладываются по полной"

"Что касается нестабильности "Зенита", у команды футболисты не того уровня, которых хотелось бы видеть за такие деньги. Они не выкладываются по полной. В первую очередь, проблема в мотивации футболистов", — сказал бывший футболист Дмитрий Булыкин в интервью "Чемпионату".

По словам эксперта, большинство соперников выходят на матчи против действующего чемпиона с повышенной самоотдачей, а вот у самих зенитовцев не всегда хватает огня.

Булыкин напомнил, что мотивация способна радикально изменить картину на поле. Он привёл пример, когда игрокам "Зенита" назначили премиальные — тогда команда уверенно разгромила "Краснодар".

Как вернуть боевой настрой

Булыкин считает, что одних высоких зарплат недостаточно, чтобы заставить игроков показывать максимум. По его мнению, система поощрений должна быть завязана на результат и качество игры. Тогда футболисты будут стремиться доказывать свой уровень не только именем, но и делом.

"Кроме зарплаты, нужно давать премиальные, которые игроки заработают благодаря качеству на поле. Тогда всё и изменится", — подчеркнул экс-футболист.

Ситуация в турнирной таблице

После 11 туров чемпионата России "Зенит" набрал 20 очков и занимает четвёртое место в таблице. Команда пока далека от привычного лидерства, а ряд матчей вызывает вопросы у болельщиков.

Булыкин добавил, что при нынешнем уровне состава "Зенит" должен решать судьбу титула за несколько туров до конца сезона. Однако, как он заметил, "если бы Дзюба был чуть точнее, "Акрон" мог бы и вовсе обыграть питерцев — и это было бы совсем неловко".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
