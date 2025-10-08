Экс-защитник ЦСКА: только этот тренер вернет Спартаку былое величие

2:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов поделился мнением о возможной смене главного тренера московского "Спартака", которым с лета 2024 года руководит сербский специалист Деян Станкович. По мнению экс-защитника, клубу стоит вернуться к отечественной тренерской школе.

Фото: fc-zenit.ru by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Деян Станкович

"Результата-то нет"

"Моё мнение — "Спартаку" нужен российский тренер. Мы же видим, что клуб уже давно делает упор на иностранных специалистов, но только результата это не даёт. Правильно? Результата-то нет", — сказал Василий Иванов в беседе с корреспондентом издания "Чемпионат".

По словам Иванова, российские специалисты лучше чувствуют особенности отечественного чемпионата, менталитет игроков и атмосферу внутри клуба. Он предложил обратить внимание на тренеров, связанных с "Спартаком" в прошлом.

Кто может возглавить команду

Иванов предположил, что красно-белым стоит доверить пост наставника бывшим спартаковцам — людям, которые понимают философию клуба и смогут вернуть болельщикам дух старого "Спартака". Среди возможных кандидатов он назвал Дмитрия Аленичева и Андрея Тихонова.

По мнению эксперта, именно эти специалисты способны объединить команду и придать ей стабильность. Тихонов сейчас работает в Первой лиге, но его команды, отметил Иванов, всегда демонстрируют хороший футбол и сильную мотивацию.

Положение "Спартака" в чемпионате

После 11 туров текущего сезона Мир РПЛ "Спартак" набрал 18 очков и занимает шестое место в таблице. При этом результаты команды остаются нестабильными — чередуются победы и поражения, а игра вызывает критику у болельщиков.

Ближайшие матчи станут определяющими для судьбы Деяна Станковича на посту главного тренера: руководство клуба ожидает от команды более уверенных выступлений и выхода в зону еврокубков.